«Se confunde la mejora genética con modificación genética» Emilio María Dolores Pedrero y Eva Armero. / antonio gil / agm Eva Armero y Emilio María Dolores Pedrero Profesores del Área de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena MARÍA JOSÉ MORENO Lunes, 28 enero 2019, 22:33

Existen diversas técnicas de control de la reproducción en ganadería. Las más habituales, que se emplean de forma rutinaria, son la inducción del celo, la inseminación artificial e incluso el sexaje de dosis seminales. Estas técnicas no tienen ninguna repercusión sobre la salud de los animales y presentan diversas ventajas desde un punto de vista de la producción animal.

El control del celo permite hacer manejo en grupo de los animales, es decir, hace posible trabajar con lotes homogéneos o buscar el momento óptimo de la reproducción; la inseminación artificial multiplica la capacidad reproductiva del macho; y el sexaje de las dosis seminales determina el sexo de los futuros embriones, que se emplean en la inseminación artificial de vacuno para obtener más vacas lecheras que toros, ya que son las hembras las que dan leche. Otra técnica es la transferencia de embriones de una hembra donante a hembras receptoras, técnica que se suele realizar en vacuno para multiplicar la capacidad reproductiva de la hembra, ya que la vaca solo tiene un ternero por parto. La transferencia de embriones juega un papel clave en la recuperación de razas en peligro de extinción, ya que podemos usar otras razas de la misma especie que nos sirven de vientres de alquiler para, en unas pocas generaciones, aumentar el tamaño de una población. En otras especies, como caprino y ovino, se emplea la obtención de embriones que después son congelados para ser exportados a otros países, porque resulta más sencillo que transportar el animal vivo. La congelación de embriones y la fecundación in vitro se realiza también particularmente en trabajos de investigación.

-¿Desde cuándo se usan estas técnicas en animales?

-La primera inseminación artificial en humanos data de 1790 cuando un cirujano escocés, John Hunter, recogió semen humano y lo depositó en la vagina de una mujer. Unos meses antes, Spallanzani logró la inseminación en un perro, que era contrario a las teorías existentes en aquel momento que promulgaban que el embrión era propiamente el espermatozoide que una vez depositado en el útero materno se dedicaba a crecer dentro de este. Sin embargo, Spallanzani defendía que debía de existir participación de una célula materna y lo consiguió demostrar con inseminación artificial en perros. Ya en el siglo XX se empieza trabajar con las técnicas de inseminación in vitro, y en la última década las inyecciones intracitoplasmáticas de espermatozoide conocidas como ICSI son una realidad en humanos y en el espectro animal.

«El estado de desarrollo de las técnicas de reproducción asistida no es el mismo para todas las especies»

-¿Todos los mamíferos se pueden reproducir así?

-En principio es posible para todos ellos, ahora bien, el estado de desarrollo de estas técnicas no es el mismo para unas especies que para otras debido al interés económico que presenten que siempre viene precedido por una base científica y experimental que permite protocolizarlas. Por ejemplo, hablar de inseminación artificial, sincronización de celo, transferencia de embriones, ICSI, en vacuno es algo normal, pensar estas técnicas de reproducción asistida en delfines es otra historia, por las dificultades inherentes al medio.

-Imagino que será más difícil trabajar con peces que con mamíferos, ¿hay animales imposibles de reproducir mediante técnicas de laboratorio?

-No nos atreveríamos a decir que tengamos animales imposibles de reproducir a nivel de laboratorio, los hay que presentan técnicas más consolidadas y desarrolladas, y otras especies que no han sido objeto de atención por parte de la comunidad científica. Trabajar en peces hoy en día es algo común, el desarrollo de la acuicultura como un área de trabajo de la producción animal ha generado numerosas inquietudes que se plasman en abundantes proyectos de investigación. Hablar hoy de técnicas asistidas de reproducción en dorada, lubina, salmón, trucha o rodaballo es tan común como hacerlo en especies terrestres como el porcino o el vacuno. El crecimiento azul que promueve la Unión Europea impulsará sin duda la biotecnología azul donde se abre un campo apasionante para reproducir numerosas especies que serán de interés comercial para alimentación, farmacia y cosmética.

«El progreso de la ciencia es imparable. Hoy podemos hacer un mapa genético en pocos días»

-Los cruzamientos son algo que se ha hecho de forma tradicional y que antes no se veía mal, ahora las técnicas de mejora genética se miran con recelo cuando en realidad están más controladas

-En la actualidad existe una confusión entre el término mejora genética, que supone seleccionar a los mejores individuos por presentar mejores caracteres y hacer cruzamientos entre líneas o razas por aprovecharnos de la ventaja del híbrido (es sabido que el animal cruzado es mejor para algunos caracteres y suelen ser más fuertes), y el término de organismo modificado genéticamente (OGM), que supone que se ha realizado alguna modificación en la información genética del individuo. Un individuo mejorado genéticamente quiere decir que es mejor que sus congéneres debido a su valor genético en sí mismo, pero no se ha modificado su genoma.

-¿Por qué no se emplean estas técnicas para salvar especies en peligro de extinción?

-Hay ciertas técnicas que sí que se emplean, como los bancos de semen o embriones donde se conserva semen o embriones congelados para preservar la raza, especialmente interesante para aquellos individuos que presentan unas buenas características. También se emplean las técnicas anteriormente citadas, como inducción de celo, transferencia de embriones y/o inseminación artificial.

-En referencia a películas como 'Jurassic Park', ¿es posible recuperar animales ya extintos?

-El progreso de la ciencia es imparable. Hace unos años mapear un gen llevaba un año, hace una década el proyecto genoma humano llevó años de trabajo de numerosos equipos de investigación. Hoy podemos hacer un mapa genético en pocos días gracias a la bioinformática, que nos permite también reconstruir cadenas de ADN de las que no tenemos toda la información. El científico americano Craig Venter ya ha logrado no solo crear un gen artificial, sino también generar cadenas de ADN que contienen la información necesaria para generar vida. Por tanto, en relación a especies extinguidas, siempre y cuando se disponga de un material genético bien conservado, todo sería posible. No podemos olvidar que la realidad siempre supera la ficción.

-Pero ustedes lo han hecho con la Gallina Murciana.

-Lo que se hace con razas que se encuentran en peligro de extinción es realizar cruzamientos entre los individuos que cumplen con un estándar racial que se encuentra aceptado. Mediante cruzamientos recurrentes se van fijando los caracteres morfológicos que definen la raza. En la recuperación de estas razas se parte de animales que tienen un porcentaje de la raza para caracteres morfológicos y mediante cruzamientos sucesivos entre estos animales vamos aumentando el porcentaje que define la raza, vamos incrementando la 'pureza' racial.