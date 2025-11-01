Ciencia contra hongos letales: una carrera armamentista en el laboratorio

Nuestro cuerpo y la ciencia libran desde hace años una suerte de carrera armamentista sin tregua y a pequeña escala, pero de notables consecuencias para ... la salud. «La evolución de los microorganismos representa una fuente continua de patógenos humanos emergentes», explica uno de los generales que lidera el pequeño ejército de investigadores que lucha en uno de estos frentes: el catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) Victoriano Garre Mula. El otro de los generales que le acompaña en este combate, siguiendo la analogía, es el también catedrático del Departamento de Genética y Microbiología de la Facultad de Biología de la UMU Francisco Esteban Nicolás Molina. Ambos codirigen, como es más propio decir en este contexto, al grupo de especialistas de esa misma universidad (apoyados por una colaboradora de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, y sendos asesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás, de México, y de la Duke University, de Estados Unidos), que se han apuntado a esta guerra contra un contendiente particular: «Un grupo poco estudiado de hongos patógenos humanos, pertenecientes al orden Mucorales», que son unos hongos que proliferan en entornos como el suelo y la materia orgánica en descomposición, en principio inofensivos pero sobre los que no está de más estar en alerta porque ciertas especies pueden resultar graves para las personas. Garre, del que se extraen estos entrecomillados, advierte de que «está surgiendo como una nueva fuente de estirpes resistentes al arsenal actual de medicamentos antimicóticos». De ahí el proyecto para vencerles que llevan entre manos, financiado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca.

Estos patógenes emergentes, continúa el catedrático del grupo de investigación de genómica y biotecnología molecular de hongos, «provocan una infección letal, con tasas de mortalidad de hasta el 90%, sin tratamientos eficaces y que puede incluso afectar a personas inmunocompetentes en algunos casos», es decir, a individuos que cuentan con una capacidad de producir una respuesta inmunitaria normal, por lo que, en principio, deberían poder repeler a los dañinos microorganismos con mayores garantías.

¿Y cómo es que ya no somos tan capaces de enfrentarnos a ellos? «Los genomas de estos hongos han sufrido varios eventos de duplicación en su evolución, lo que hace que presenten múltiples familias génicas», explica el investigador. Así que ahora resultan más complicados de vencer. Ante tal panorama, como en cualquier contienda, lo que se necesita es conocer mejor al cambiante enemigo para vencerle.

«Nuestra investigación ha desvelado un novedoso mecanismo regulador que ejerce un control diferencial y dimórfico de los genes parálogos de una misma familia», apunta el experto en una clave científica no del todo comprensible para el lego, pero que enseguida deja mucho más diáfana. Tras indicar que la elevada abundancia de este tipo de familias génicas sugiere que este mecanismo ha determinado la evolución de los genomas en Mucorales, el catedrático aclara que el «objetivo global de esta propuesta es determinar cómo este mecanismo novedoso ha modulado el genoma de Mucorales, influyendo en la adquisición de características inusuales que podrían explicar su comportamiento virulento único». Dicho de otro modo: se trata de saber cómo se llegan a convertir en dañinos, para poder, de ese modo, combatirlos.

Ampliar Parte del grupo de investigadores del proyecto. De izquierda a derecha: Eusebio Navarro Ros, Victoriano Garre Mula, Gabriel Navarro del Saz, Natalia Nicolás Muñoz, Carlos Lax Molina, Joaquín Martínez Espinosa, Rubén Martínez Segura y Francisco Esteban Nicolás Molina. Cedida

«El objetivo del proyecto es descubrir los mecanismos genéticos que permiten a los hongos Mucorales, causantes de la infección conocida como mucormicosis, pasar de un estado de levadura no virulento al estado de micelio virulento. Para ello, realizamos estudios de genómica y edición genómica, utilizando la tecnología Crispr/Cas, de los elementos clave implicados en la transición», sintetiza. La técnica Crispr/Cas es el famoso método de edición genética, que casi lleva al microbiólogo ilicitano Francis Mojica a ganar el Nobel y que permite cortar y modificar el ADN para obtener la combinación que interese en cada caso.

Afinando mucho más para quienes estamos lejos de comprender el verdadero alcance estos avances con facilidad, Garre Mula precisa cómo «el descubrimiento de estos mecanismos podría permitir el desarrollo de fármacos que bloqueen proteínas reguladoras que son necesarias para la transición a micelio, impidiendo que el hongo cause la infección». El micelio es una estructura de los hongos de apariencia de raíz.

Algunas especies de Mucorales presentan dimorfismo, en el sentido de que pueden crecer en forma de levadura o micelio. Esta última es la peligrosa. «Entre los procesos que son importantes para la infección de algunos Mucorales se encuentra su capacidad de crecer como micelio, pues la forma de levadura no es infectiva», señala el especialista. «Esto fue lo que nos llevó a centrarnos en los mecanismos moleculares implicados en la transición de levaduras a micelio».

Llegar a estos avances, en la actual investigación de tres años (más otro añadido de prórroga finalmente) iniciada en 2023 y titulada 'La regulación dimórfica de genomas en el control de la virulencia y la resistencia antifúngica en patógenos humanos emergentes', exige un dilatado proceso de adquisición de conocimientos previos. «Nuestro grupo lleva estudiando a los hongos causantes de la mucormicosis desde hace más de 20 años, tratando de identificar mecanismos moleculares que permiten a estos hongos causar la infección, con el objetivo final de desarrollar fármacos que sean capaz de combatir la enfermedad», apunta Victoriano Garre.

La misión no es cualquier cosa: «Hay que destacar que esta enfermedad es letal si no se diagnóstica en las primeras etapas de la infección, y que básicamente solo un antifúngico es eficaz y solo si se administra en las primeras etapas de la infección. Para el resto de antifúngicos en el mercado son resistentes».

'El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde' a escala microscópica

Su misión se centra en «desentrañar el secreto de su 'doble vida'» de estos hongos que pueden existir «como dos entidades totalmente distintas: una levadura, invisible al ojo humano, que prospera en ausencia de oxígeno, y un micelio, una red de filamentos que sí podemos ver y que necesita oxígeno para vivir». La primera, la levadura, sería el doctor Jekyll, el bueno de la trama. Mientras que el papel del señor Hyde queda para el micelio: «Este es el 'monstruo' virulento, la forma patógena responsable de una enfermedad devastadora, la mucormicosis; una infección que, aunque rara, puede ser letal».

El papel de los investigadores implicados en este proyecto es conocer qué desencadena el paso de uno a otro para tratar de desactivarlo y que el señor Hyde en forma de enfermedad no aparezca. «Si podemos entender cómo funciona ese interruptor, podríamos diseñar una manera de desactivarlo».

De momento, el equipo de científicos ha logrado mapear el genoma completo de este organismo, «identificando todos los genes implicados en este asombroso dimorfismo», entre otros éxitos que apuntan a un provechoso resultado: lograr «detener la mucormicosis y salvar vidas», concluye Nicolás Molina.

Poco de nuestra parte como sociedad ponemos para que logren sus importantes objetivos estos Sherlock Holmes de laboratorio, siguiendo con el símil de otro personaje del Londres victoriano, en este caso de Arthur Conan Doyle. Aunque en este caso, siguiendo las palabras del investigador de la UMU, «estos descubrimientos no son solo un logro científico, son una ventana a la esperanza». Actualmente, los resultados de este trabajo se están evaluando para su publicación en la prestigiosa revista 'Nature Communications'.