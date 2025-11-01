La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Recreación de hongo transicionando de levadura a micelio realizada por el catedrático Francisco E. Nicolás empleando inteligencia artificial. Cedida

Ciencia contra hongos letales: una carrera armamentista en el laboratorio

Una investigación avalada por el Gobierno regional, a través de la Fundación Séneca, se enfrenta a la evolución «de una nueva fuente de estirpes resistentes al arsenal actual de medicamentos antimicóticos», que provocan altas tasas de mortalidad

Ginés S. Forte

Ginés S. Forte

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

Nuestro cuerpo y la ciencia libran desde hace años una suerte de carrera armamentista sin tregua y a pequeña escala, pero de notables consecuencias para ... la salud. «La evolución de los microorganismos representa una fuente continua de patógenos humanos emergentes», explica uno de los generales que lidera el pequeño ejército de investigadores que lucha en uno de estos frentes: el catedrático de la Universidad de Murcia (UMU) Victoriano Garre Mula. El otro de los generales que le acompaña en este combate, siguiendo la analogía, es el también catedrático del Departamento de Genética y Microbiología de la Facultad de Biología de la UMU Francisco Esteban Nicolás Molina. Ambos codirigen, como es más propio decir en este contexto, al grupo de especialistas de esa misma universidad (apoyados por una colaboradora de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, y sendos asesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás, de México, y de la Duke University, de Estados Unidos), que se han apuntado a esta guerra contra un contendiente particular: «Un grupo poco estudiado de hongos patógenos humanos, pertenecientes al orden Mucorales», que son unos hongos que proliferan en entornos como el suelo y la materia orgánica en descomposición, en principio inofensivos pero sobre los que no está de más estar en alerta porque ciertas especies pueden resultar graves para las personas. Garre, del que se extraen estos entrecomillados, advierte de que «está surgiendo como una nueva fuente de estirpes resistentes al arsenal actual de medicamentos antimicóticos». De ahí el proyecto para vencerles que llevan entre manos, financiado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca.

