Células madre para curar y no tener que amputar

Entre la pléyade de males que causa la diabetes destaca por funesta el pie diabético. Las heridas abiertas brotan con esta dolencia que no solo ... puede llegar a impedir caminar, sino que incluso es capaz de generar gangrenas y hasta precisar mutilaciones clínicas. «Millones de personas en el mundo están afectadas por estas lesiones crónicas, que tienen mala irrigación, neuropatía y una gran cantidad de amputaciones, además de representar un peso significativo a nivel sanitario y económico», precisa Marc Alcaraz Romero, investigador predoctoral del Instituto Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Este bioquímico graduado por la Universidad de Murcia (UMU) centra su tesis «en la búsqueda de una terapia que sea efectiva y accesible para optimizar la cicatrización de las úlceras en el pie diabético», en concreto «a partir del estudio de los subproductos celulares que se originan en las células mesenquimales estromales provenientes de la membrana amniótica», es decir, en el líquido y las membranas que rodean al feto durante el embarazo.

El mal Las úlceras que sufren los afectados por pie diabético pueden derivar en una afección muy traumática.

El remedio La membrana amniótica, que forma el saco que rodea al feto, se ha mostrado eficaz en la recuperación de tejidos dañados, pero es una solución limitada por la dependencia de donaciones y unos estrictos requisitos de almacenamiento.

La mejora del remedio Esta investigación busca un sustituto para tratar heridas crónicas como las úlceras diabéticas a partir de subproductos de determinadas células, y persigue igualmente desarrollar un sistema para administrar la solución de forma sencilla.

La propia membrana amniótica ha mostrado su eficacia en la reparación de tejidos, pero su aplicación clínica enfrenta limitaciones debido a la dependencia de donaciones y los estrictos requisitos de almacenamiento. Ante estas cortapisas, detalla el especialista, «se está desarrollando un sustituto funcional de la membrana amniótica a partir de subproductos celulares procedentes de células epiteliales (hAEC) y mesenquimales estromales (hAMSC), que presentan propiedades regenerativas, antiinflamatorias y antifibróticas», que son aquellas que impiden que la cicatrización genere tejido en exceso. Las llamadas células mesenquimales estromales son un tipo de células madre de alto interés por su potencial terapéutico en medicina regenerativa, derivado de su capacidad para renovarse y diferenciarse como células óseas, de cartílago, musculares y grasas. De ahí el interés por emplearlas para mejorar la reparación de los daños causados, en este caso, por el pie diabético.

Emulsiones o hidrogeles

En su trabajo, avalado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de su financiación por parte de la Fundación Séneca, Alcaraz Romero se ha propuesto tres objetivos. El primero se centra en identificar y describir los derivados celulares que son responsables de las propiedades antifibróticas, antiinflamatorias y regenerativas de la membrana amniótica. Es decir, en él se trata de acotar bien los beneficios de la fuente planteada como solución.

El segundo objetivo pasa por crear un sistema de administración de la solución, «por ejemplo, emulsiones o hidrogeles», que permita integrar estos derivados y que se apliquen directamente en la herida. Y, finalmente, el tercer objetivo persigue desarrollar una terapia que sea segura, escalable y utilizable en cualquier hospital, «sobrepasando las restricciones de la membrana amniótica natural, que necesita de salas blancas y depende de donaciones», puntualiza el investigador.

Alcaraz resume las aplicaciones que derivan de todo ello también en tres puntos. Por una parte, se obtiene un tratamiento tópico de úlceras en pies diabéticos, «lo que mejora la cicatrización y disminuye la posibilidad de amputación», remarca. De este modo se disminuyen las hospitalizaciones, se reducen los tratamientos largos y se aminoran complicaciones, con el consiguiente ahorro en gasto sanitario. Finalmente, apunta, se logra un «reemplazo de la membrana amniótica con un producto más seguro, simple de almacenar y que pueda utilizarse a nivel universal».

Para lograr una aplicación efectiva de estos compuestos bioactivos, «el proyecto pretende incorporar un sistema de administración basado en cremas hidrofílicas para aplicar las vesículas extracelulares o medios condicionados sobre las heridas», explica el especialista, «teniendo en cuenta que muchas de las lesiones están en zonas de escaso suministro sanguíneo».

Tendencia global

Alcaraz reconoce que su investigación se enmarca dentro de una tendencia global: «Sí, hay un interés científico en aumento por crear tratamientos que se basen en derivados celulares, particularmente la secreción de celulas mesenquimales, las vesículas extracelulares (exosomas) y los biomateriales que han sido diseñados para optimizar la curación de heridas crónicas». Pero cada grupo de investigadores sumergido en este tipo de estudios opera con métodos diferentes, determina. «La combinación específica que tratamos (el desarrollo de un vehículo tópico accesible desde el punto de vista clínico más los derivados de células mesenquimales provenientes específicamente de la membrana amniótica) sigue siendo una área menos investigada y emergente, particularmente en la Región de Murcia».

En este caso, la investigación se realiza dentro del grupo de 'Trasplante hematopoyético/terapia celular' del IMIB liderado por el doctor Francisco José Nicolás Villaescusa, quien dirige este trabajo, y con la participación de biólogos y técnicos de laboratorio, además de profesionales sanitarios de distintas especialidades como colaboradores, entre ellos cirujanos y médicos especializados en pie diabético, además de profesionales de enfermería para el manejo de las heridas.

Una parte fundamental de la actividad experimental y clínica se desarrolla en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en la pedanía murciana de El Palmar, que actúa como centro de referencia para la investigación biomédica que se practica actualmente en la Región de Murcia.