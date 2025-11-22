La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El investigador Marc Alcaraz (derecha) durante una extraccion de células en el laboratorio. Cedida

Células madre para curar y no tener que amputar

Ginés S. Forte

Ginés S. Forte

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:20

Entre la pléyade de males que causa la diabetes destaca por funesta el pie diabético. Las heridas abiertas brotan con esta dolencia que no solo ... puede llegar a impedir caminar, sino que incluso es capaz de generar gangrenas y hasta precisar mutilaciones clínicas. «Millones de personas en el mundo están afectadas por estas lesiones crónicas, que tienen mala irrigación, neuropatía y una gran cantidad de amputaciones, además de representar un peso significativo a nivel sanitario y económico», precisa Marc Alcaraz Romero, investigador predoctoral del Instituto Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Este bioquímico graduado por la Universidad de Murcia (UMU) centra su tesis «en la búsqueda de una terapia que sea efectiva y accesible para optimizar la cicatrización de las úlceras en el pie diabético», en concreto «a partir del estudio de los subproductos celulares que se originan en las células mesenquimales estromales provenientes de la membrana amniótica», es decir, en el líquido y las membranas que rodean al feto durante el embarazo.

