Biotecnología para la producción de compuestos bioactivos Imagen del 'C. elegans'. / umu Lunes, 25 febrero 2019, 22:46

El próximo lunes, a las 19.30 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Murcia, tendrá lugar la charla 'Biotecnología y el modelo C. elegans en el laboratorio de compuestos bioactivos'. Fernando Gandía Herrero, profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, profundizará en las aplicaciones biotecnológicas de las enzimas y las biomoléculas obtenidas en los estudios 'in vitro' e 'in vivo' del pequeño gusano 'Caenorhabditis elegans'. Esta actividad está organizada por la Unidad de Cultura Científica del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia, dentro del ciclo de conferencias 'La UMU y la cultura científica'. La entrada es gratuita hasta completar aforo.