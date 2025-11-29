Degas: luminosidad y caseína

La luminosidad excepcional y la notable conservación de muchos cuadros de Edgar Degas se explican no solo por su maestría artística, sino también por su ... experimentación técnica con un fijativo de base proteica, probablemente caseína. Este aglutinante, procedente de la leche y transformado químicamente para adquirir propiedades adhesivas y estabilidad a largo plazo, desempeñó un papel decisivo en la protección de los pigmentos y en el mantenimiento del característico aspecto mate y vibrante de sus obras. Comprender por qué la caseína contribuyó a este resultado implica examinar tanto su naturaleza molecular como los mecanismos ópticos y físico-químicos que se desencadenan al aplicarla sobre capas de pastel seco.

Degas trabajaba en múltiples estratos, superponiendo pigmentos finamente molidos para lograr contrastes cromáticos y texturas aterciopeladas. El pastel seco, por su propia fragilidad, presenta un problema fundamental: el pigmento queda prácticamente suelto sobre el soporte, sin un aglutinante que lo fije. Los fijativos tradicionales del siglo XIX, normalmente soluciones de resinas naturales en alcohol, tendían a oscurecer los colores, aportar un brillo indeseado y sellar los pigmentos con una película rígida que impedía la aplicación de nuevas capas. Degas necesitaba un fijativo que asegurara la estabilidad del pigmento sin comprometer la luminosidad ni la posibilidad de seguir trabajando sobre la superficie. Requería un fijativo proteico menos intrusivo.

La caseína, precipitada de la leche mediante acidificación, se convierte en un sólido insoluble. Para usarla como fijativo, se alcaliniza con sustancias como cal apagada o bórax, generando «caseinatos» solubles. Esta transformación altera sus cargas eléctricas, facilita su dispersión coloidal en agua y permite aplicarla como un líquido fino. Cuando se seca, forma una matriz proteica microporosa que, a diferencia de las resinas, no recubre totalmente los pigmentos ni genera brillos superficiales. Su estructura es ideal para un arte basado en la dispersión difusa de la luz.

Desde el punto de vista óptico, la caseína permitió a Degas mantener la luminosidad intrínseca del pastel. Los pigmentos más brillantes son aquellos que permanecen expuestos al aire y dispersan la luz en múltiples direcciones. Cuando una resina vítrea recubre las partículas, se reduce la dispersión y aumenta el reflejo especular, oscureciendo la superficie. La caseína, en cambio, se introduce entre los granos sin envolverlos por completo, preservando la microtextura que favorece una reflexión luminosa y suave. Además, su estructura porosa permite que la luz penetre ligeramente en las capas, rebote internamente y regrese al ojo, creando la sensación de profundidad típica de los pasteles de Degas.

Químicamente, la caseína ofrecía un microambiente estable para pigmentos sensibles. Su pH ligeramente básico protegía pigmentos, como el bermellón, del oscurecimiento y evitaba reacciones de degradación típicas en medios ácidos. Otro aspecto crucial es su baja tendencia al «amarilleamiento», y mientras muchas resinas naturales envejecen por oxidación, generando compuestos coloreados, la caseína, una vez reticulada, forma menos cromóforos. Sus enlaces iónicos con calcio, sus interacciones hidrofóbicas y su red proteica reducen la aparición de radicales libres, y su envejecimiento es lento y discreto. En términos de conservación material, la caseína proporcionó una adhesión flexible y duradera entre las capas de pastel. Aunque forma una capa resistente, no es completamente rígida, permitiendo que el conjunto soporte pequeños movimientos del papel o cartón sin fracturarse. Con el tiempo, la caseína seca se vuelve prácticamente insoluble en agua, lo que ayuda a proteger el pigmento frente a la humedad. Además, su superficie seca no es pegajosa, de modo que atrae menos polvo y contaminantes atmosféricos, otro factor que contribuye a la estabilidad visual de los pasteles.

Los estudios científicos contemporáneos, mediante espectroscopía y microscopía, han identificado restos de proteínas, calcio y bórax en las capas intermedias de obras de Degas, lo que respalda el uso de caseína. Su práctica técnica no fue accidental, sino el resultado de una experimentación consciente. Degas buscaba un medio que respetara la delicadeza óptica del pastel y, al mismo tiempo, permitiera trabajar en múltiples estratos sin comprometer la integridad del conjunto.

En definitiva, la luminosidad y preservación de los pasteles de Degas se explican por una interacción sinérgica entre ciencia y arte. La caseína proporcionó una solución única a los desafíos del pastel seco, ya que conservó la dispersión luminosa, estabilizó químicamente los pigmentos y aseguró la cohesión mecánica del conjunto. Su intuición técnica permitió que sus colores sigan vibrando hoy con una intensidad que parece recién aplicada, demostrando que la innovación material puede ser tan decisiva como la inspiración artística.