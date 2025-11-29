La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Degas: luminosidad y caseína

Alberto Requena

Alberto Requena

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:03

Comenta

La luminosidad excepcional y la notable conservación de muchos cuadros de Edgar Degas se explican no solo por su maestría artística, sino también por su ... experimentación técnica con un fijativo de base proteica, probablemente caseína. Este aglutinante, procedente de la leche y transformado químicamente para adquirir propiedades adhesivas y estabilidad a largo plazo, desempeñó un papel decisivo en la protección de los pigmentos y en el mantenimiento del característico aspecto mate y vibrante de sus obras. Comprender por qué la caseína contribuyó a este resultado implica examinar tanto su naturaleza molecular como los mecanismos ópticos y físico-químicos que se desencadenan al aplicarla sobre capas de pastel seco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  2. 2 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  3. 3

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  4. 4

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  5. 5 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  6. 6 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  7. 7

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media
  8. 8

    La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual
  9. 9 Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Degas: luminosidad y caseína

Degas: luminosidad y caseína