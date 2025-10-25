Carmen Linares: «En la raíz, de donde viene el flamenco, está lo auténtico»

La interlocutora es linarense, de la misma tierra que Natalia de Molina, Fanny Rubio, Curro Vázquez, Raphael y la princesa íbera Himilce [hija del rey ... Mucro de Cástulo, capital de Oretania], esposa del mítico y audaz general cartaginés Aníbal Barca, el estadista que partió de Carthago Nova a la conquista del norte de Italia atravesando los Pirineos y los Alpes con 38 elefantes de guerra. Llamada en curso:

-¿Hola? ¿Holaaaaaaa?

-¡Hola, Carmen!

-¿Eres Manuel, verdad?

-Sí, sí, de LA VERDAD.

-¿Qué tal estáis por ahí en Murcia? Con mucho sol, ¿verdad?

-Todavía con noches tropicales. Aquí no parece asomar el otoño...

-Ya, ya… Entonces dejamos los abrigos en Madrid, ¿verdad?

-Buena temperatura, sí, y muchas ganas de verla ya por aquí.

-¡Gracias, yo también! Tengo buenos amigos por esas tierras.

Carmen Linares (1951) sabe bien la historia de Himilce. Su voz y su sentimiento flamenco han traspasado las leyes de la finitud y su estela, tengan por seguro, durará también una eternidad. Cuando el jurado del Premio Princesa de Asturias de la Artes se reunió en Oviedo en 2022 y eligió a Carmen Linares, junto a la bailaora y coreógrafa María Pagés, se dijo que la obra de estas dos artistas forma parte de la genealogía del flamenco contemporáneo. «Ambas, en sus disciplinas, han ensanchado el cante y el baile desde el respeto por la tradición, apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial», dijeron sobre ellas gente como Ricardo Martí Fluxá, Claude Bussac, José María Cano de Andrés, Dionisio González Romero, Antonio Lucas, Joan Matabosch Grifoll, Carlos Mena Ostériz, Helena Pimenta Hernández, José María Pou Serra, Sandra Rotondo Urcola, Benedetta Tagliabue, Carlos Urroz Arancibia y Tadanori Yamaguchi.

Esta mujer que ha dedicado tanto tiempo a luchar con el flamenco para llevarlo a la máxima categoría, la misma que me pregunta por el tiempo que hace en Murcia y si se deja los abrigos en Madrid, es Carmen Linares, que en 2023, más de 20 años después de ganar el Premio Nacional de la Música, fue reclamada por todo el mundo: Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy, Castillete de Oro del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, doctora honoris causa por la Universidad de Sevilla y Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Tiene 74 estupendos años.

Este sábado Carmen Linares estará en Murcia, a las 20 horas, en el salón de actos de la Fundación Mediterráneo, donde conversará con el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, dentro del XI Festival Flamenco Mediterráneo. La institución anuncia el acontecimiento (entradas desde 10 € y la posibilidad de adquirir un abono completo por 55 € para todo el ciclo con La Macanita, Tía Juana la del Pipa, Cristóbal Muñoz, J. Antonio Chacón y Jesús Corbacho), como un diálogo íntimo y apasionado sobre la huella que ha dejado el flamenco en sus trayectorias artísticas. «Compartiremos nuestro vínculo común con Federico García Lorca y la ciudad de Granada, así como vivencias personales marcadas por la amistad con grandes figuras del arte andaluz como Enrique Morente, Manolo Sanlúcar y Miguel Poveda».

«Libertad es un término bien asociado al arte, y, en general, los artistas, ya sean pintores, ya sean actores, ya seamos cantaores, necesitamos de esa libertad para exponer en cada momento lo que sentimos»

Enraizada

«Tengo grandes amigos en la Región de Murcia», reconoce la cantaora. Ciertamente, por estas tierras hay una veneración especial a su figura y al flamenco que ella encarna, enraizado en lo más antiguo de este arte que combina cante, baile y toque, y que expresa una amplia gama de emociones humanas. El 16 de noviembre de 2010, el flamenco fue incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se venía cultivando desde tiempos pretéritos, con algunos de los festivales más antiguos del país, como el Cante de las Minas de La Unión, desde 1961. Hay muchos otros festivales, encuentros y peñas flamencas que convierten la Región de Murcia en una de las provincias que más oportunidades ofrece a cantaores, músicos y bailaores.

«Madre mía, la de veces que he actuado yo en Murcia, con ese importantísimo festival que es el Cante de las Minas. Soy feliz yendo cada vez que me llaman a una región tan comprometida con el flamenco y en la que hay una gran afición. Yo me siento aquí como en mi casa, siempre me apetece volver y acepto cada posibilidad de hacerlo como una reafirmación de mi compromiso. Es bonito ver que, además, la Fundación Mediterráneo haya creado este gran festival que abarca Alicante y Murcia y ya está muy consolidado, y del que yo soy madrina. Es algo que me hace especial ilusión. Yo les voy a ayudar todo lo que pueda. Vi que detrás de todo esto hay gente seria, con calidad y mucha afición».

Es posible que una de las grandes virtudes de Carmen Linares sea esa, su magnanimidad, una gran generosidad que la eleva todavía más. Su corazón puro no confunde ni abruma, descubrirlo es algo precioso. Y recibirlo a través del arte, de un tango o una soleá, es todavía un privilegio que podemos permitirnos. La artista vive en Madrid desde hace décadas, desde donde conversa con LA VERDAD.

«Mi arte es lo que yo hago y lo que yo represento, y todo lo que sea sumar a mí me hace feliz». No es en esta ocasión solo un recital de Carmen Linares, sino un encuentro con Luis García Montero [recién concluido el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Arequipa (Perú) y todavía con el coleo de sus polémicas declaraciones sobre el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado]. Dice Carmen Linares, sin melodramas, que «es un poeta extraordinario y un amigo al que admiro muchísimo; ambos tenemos tantas vivencias y vinculaciones en Granada, y amigos comunes. Siempre aprendo mucho cuando estoy con Luis, pues proyecta las cosas desde otro sitio».

En La Unión, en 2002. J.M. Rodríguez / AGM En el Cante de las Minas, en 2006. Antonio Gil / AGM En el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en 2014. José María Rodríguez / Agm Carmen Linares y sus guitarras Edu Espín y Salvador Gutiérrez, ante el Mercado Público de La Unión, en 2023. Pablo Sánchez del Valle / Agm 1 /

A modo de epílogo del encuentro en Murcia, esta artista «que no se alivia nunca», según el escritor y flamencólogo Félix Grande, cantará, acompañada de la guitarra de Eduardo Espín, uno de sus hijos, temas de poetas de los que hablarán, como Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández y Federico García Lorca, y habrá un recuerdo «a Pastora» [Pastora María Pavón Cruz, la conocida como Niña de los Peines]. «Me gusta mucho este formato de conversación porque nunca se sabe de qué acabaremos hablando», deja caer la artista.

Sus tres hijos han seguido el camino del arte. «Obviamente, unos niños que están escuchando flamenco, oyendo música, poesía… lógicamente parece una inclinación natural. Eduardo, desde muy niño, quería tocar la guitarra y se preparó para esto, y ahí está en ello, feliz con su guitarra. Lucía hizo arte dramático y música, en fin, que está cantando y haciendo teatro. Y Miguel hizo Comunicación Audiovisual y Periodismo, y quién mejor que él para llevar mi carrera, los últimos discos los ha producido él. Está todo en familia, alguna vez en los conciertos coincidimos todos».

Su marido, Miguel Espín, es también un enamorado de este arte, y ha sido fundamental en el disco 'Antología. La mujer en el cante', intenso recorrido por temas con los que la mujer ha contribuido al cante y ha dejado una huella imborrable. Una producción de José Manuel Gamboa y la propia Carmen Linares, en la que Espín estuvo también implicado como documentalista y asesor. «Estamos felices en familia, la verdad, porque todos estamos implicados con el arte». En esta antología se acompaña de grandes guitarristas como Vicente Amigo, Rafael Riqueni, Tomatito, Juan Habichuela, Enrique de Melchor, Moraíto, Pepe Habichuela y Paco Cepero en canciones populares adaptadas por la propia cantaora como 'Toma ese puñal dorao', 'Banderas republicanas' y 'A la Virgen de la Bella', entre otras.

Estirpes

Los Linares como los Morente, otra gran saga flamenca. «¡Claro, cómo no! ¡Los Morente! Es que es lo que digo, desde chiquitos lo llevan en el corazón. Mis hijos, desde chiquitos, han sido muy amigos de los niños de Morente, hasta los tenemos con chupete a Soleá y Edu, que se llevan unas semanas. Cuando hay esa sensibilidad hacia la música y hacia el flamenco salen artistas, y la pena es que Enrique no haya podido ver la proyección que tienen sus tres hijos (Kiki, Soléa y Estrella), extraordinarios, con su estilo y su forma. Yo sí los estoy viendo y disfrutando a los míos y a los de Enrique también, porque Miguel y yo somos padrinos de bautismo de Soleá Morente. Hay una gran amistad, éramos como familia, y todo lo bueno que les pasa yo lo celebro como si fuera mío».

Una vida en el frenesí del aquí y del allá. Pero la edad ofrece una buena panorámica de lo vivido y sufrido: «A veces miro para atrás y me digo, ¿pero todo eso hemos hecho…? Miguel y yo nos ponemos a reírnos porque todavía hoy me parece una barbaridad llevar tantos años en esto actuando. Es que empecé muy jovencita, y toda mi vida la he dedicado al flamenco, y yo estoy contenta de todo lo que he podido hacer y agradecida porque he tenido mucha ayuda con mis padres. Tener tres hijos y una carrera dedicándome a esto, no cogiéndolo por temporadas sino dedicada a esta profesión, requiere mucho trabajo y mucha gente alrededor como mis padres y mi marido que amen esta profesión. Era importante y necesario el apoyo familiar y el apoyo psicológico en el sentido de valorar el trabajo que hacía, y mi marido lo ha entendido muy bien». Esta profesión, enfatiza Linares, exige «sacrificio, entrega y mucho compromiso»: «¡Y aquí estoy!».

Carmen era hija de ferroviario. En un cambio de destino se establece la familia en Ávila. Y allí conoció al que sería el amor de su vida, Miguel Espín. «Desde los 12 a los 17 estuve en Ávila, y allí nos conocimos. Había un grupo al que le gustaba el flamenco, una peña de don Antonio Chacón, y esta familia que venía de Andalucía, ciertamente, encontramos allí mucho calor. En 2027 hará 50 años que nos casamos. Yo le digo a mi marido que hemos nacido casados. Y es una de las suertes que he tenido en la vida, encontrar a alguien con estas afinidades y con el cariño que acogió mi vida y mi carrera».

Madrid

Aunque su familia es de Jaén, en Córdoba vivía una abuela, y «me iba los veranos al fresquito de Córdoba», dice con retranca. «Sigo yendo a Linares porque tengo familia, en casa de mis tíos, en Vilches, en Sevilla, en Córdoba, tengo familia, y aunque viva en Madrid, donde han nacido mis tres hijos, yo sigo manteniendo el vínculo con mi historia». Pero, efectivamente, la primera vez que cantó en la radio fue en Linares, y cantó luego en la radio de Ávila, y en Madrid, donde se cocía todo y a donde llega al borde de los 18 años, hizo ya su carrera y tuvo la suerte de conocer un ambiente flamenco extraordinario.

Para Carmen Linares, libertad es una de las palabras más bonitas. «Implica tantas cosas... Puede hablarse de libertad personal, de tu forma de vivir y de ver la vida, y en el flamenco la gente es más libre en su forma de vida y en la música del flamenco, desde luego, hay mucha y evolución y libertad para hacer tu aportación y evolucionar con arreglo al arte. Es un término bien asociado al arte, y, en general, los artistas, ya sean pintores, ya sean actores, ya seamos cantaores, para expresarnos necesitamos de esa libertad para exponer en cada momento lo que sentimos».

El respeto a las raíces

Vida, frescura, pasión. Aunque también en el flamenco hay mucha diversidad, muchos estilos, palos, muchas maneras de sentir y de cantar a la suerte y al mal amor. Y respeto. «Yo personalmente le tengo un gran respeto», confiesa Carmen Linares, «a las raíces del flamenco, que es donde uno tiene que basarse. ¿A dónde te agarras? Pues a la raíz, que es lo auténtico, y de donde viene el flamenco. Pero, efectivamente, esa raíz tiene que expandirse y que evolucionar». Tiene un disco, 'Raíces y alas', al que dedicó tres años, dedicado a Juan Ramón Jiménez, Nobel de Literatura 1954, cuyo título hace mención al aforismo del poeta de Moguer, «raíces que vuelen, y alas que arraiguen». «Y ahí», según Linares, «está el quid de la cuestión: hay que tener respeto a la tradición, pero también saber evolucionar, que es muy importante, y vivir tu tiempo, vivir el arte con el tiempo que te está tocado vivir. Eso es más auténtico y mejor. Por supuesto, siempre con las raíces de la mano».

Una vez lo dijo en una entrevista en 'El País': «Hay que seguir rebuscándose». ¿Qué será eso? «Sí, claro, rebuscarte es mirarte bien por dentro y ver si tienes cosas nuevas que sacar, y experiencias nuevas. Eso es rebuscarse, que aflore lo que uno lleva dentro». Con tantísima gente coincidió Carmen Linares a lo largo de su vida que el vértigo no se ha apoderado de sus acciones ni de sus pensamientos. Enrique Morente, Camarón, la saga de los Habichuela... gente de tantas épocas.

«La época nuestra de Camarón, Morente, Tomatito, El Lebrijano, Menese, ha sido una época muy bonita, porque hemos tenido la suerte de coger un poco el final de esos artistas como Pastora, de Mairena, ¡yo qué sé!, de Chacón, por supuesto. Hay una gran documentación en el flamenco, aunque yo no haya conocido a Chacón. He actuado con Fernanda de Utrera, con Bernarda, La Perla, La Paquera... gente muy importante en este mundo, hemos pillado esa cola y ahí nos agarramos. Pienso que en nuestra generación hemos sido muy respetuosos, pero también valientes. Con Manolo Sanlúcar he tenido mucha relación, hemos actuado y hemos hecho un disco juntos. Éramos muy jóvenes, y aprendimos de todos ellos, y luego nosotros lo llevamos a la vida actual y hemos sido valientes para buscar otras formas, otros registros, otras cosas que hemos sentido y que me parecen también muy auténticas y muy válidas, y que con el paso del tiempo se van convirtiendo en clásicos, porque lo que tiene calidad se queda, no pasa, se queda para siempre ahí».

La fama y la familia

Cuando Carmen Linares se ha visto recibiendo el Princesa de Asturias junto a la fundadora de Ellen MacArthur Cancer Trust, que ayuda a jóvenes enfermos de cáncer a superar sus problemas a través de la navegación, y con el dramaturgo Juan Mayorga o el erudito y promotor del mundo prehispánico mexicano Eduardo Matos Moctezuma, entre otros, en su imaginario pasaban, como un rollo de diapositivas proyectado a gran velocidad, escenas del ayer, momentos relacionados con escenas familiares.

«Pienso en si mis padres hubieran visto la evolución de mi carrera, porque mi padre murió joven, tenía 64 años; yo ya era conocida, y disfrutó tanto con todo lo que yo he hecho e hice con él. Porque él tenía su trabajo de ferroviario pero tocaba la guitarra como aficionado. Mi padre me llevaba con él a todos los sitios a ver cantar a gente que le gustaba. En la entrega de los premios Princesa de Asturias estaban en Oviedo mis tres hijos, mi marido y mis cuñadas y mucha familia, y yo estaba muy emocionada. Y, lógicamente, me acordé de los que ya no estaban conmigo. Estaba la mar de feliz. Al final, cuando ves que te dan la Medalla de Andalucía (1997), el Premio Nacional de la Música (2001), la Medalla de Oro de las Bellas Artes (2007) y tantos premios, pues piensas que todo ha merecido la pena. Es un reconocimiento que agradeces muchísimo porque yo he dedicado la vida al arte y al flamenco, claro».

«Encarnación Fernández es una cantaora muy profunda, tiene un gran amor por el flamenco y los cantes de Levante. Es una maestra, una artista extraordinaria. Una persona buena, se la ve: una delicia»

De la unionense Encarnación Fernández, dos veces ganadora de la Lámpara Minera del Cante de las Minas y una murciana muy querida y valorada, Carmen Linares se deshace en elogios: «Es una gran persona, he conocido a su familia, a su gente. Yo concursé en La Unión hace muchísimos años, allí la conocí. Ella tenía un gran potencial. Es una cantaora muy profunda, tiene un gran amor por el flamenco y por los cantes de Levante, y luego canta muy bien por soleás, es una maestra extraordinaria. Es una persona buena, se la ve, una delicia. Integral y buena». Lo mismo podría decirse de ella.

Mensaje a las peñas: «Gracias al esfuerzo de llevar a gente a cantar y a bailar es como se mantiene viva la llama del flamenco. A todos les felicito»

Carmen Linares envía, a través de LA VERDAD, un mensaje a los festivales de La Unión, Lo Ferro, Cumbre Flamenca de Murcia, Cartagena Jonda, Lorca Ciudad del Sol, San Javier, Molino Derribao, Caravaca, Mula, Santomera... y allá donde hay peñas flamencas en activo: «Quiero que sepan que es importante para el flamenco todo lo que están haciendo. Porque el flamenco tiene que llegar a todos los sitios. Yo he actuado en muchas peñas, desgraciadamente muchas ya no existen, pero hacen una labor encomiable. Gracias al esfuerzo de llevar a gente a cantar y a bailar es como se mantiene viva la llama del flamenco. A todos les felicito, porque de ahí pueden salir artistas y cantaores, y ahí puede nacer el apoyo para arrancar y para que se hagan conocidos con calidad y seriedad».

Carmen Linares celebrará los 30 años de 'Antología. La mujer en el cante' en 2026 con algo bonito». ¡Qué más podemos pedir!