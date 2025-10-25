La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La cantaora Carmen Linares ha dado la vuelta al mundo varias veces. Su disco 'Antología. La mujer en el cante' (Universal, 1996) está considerado por la crítica uno de los diez mejores discos de flamenco de la historia.
Carmen Linares: «En la raíz, de donde viene el flamenco, está lo auténtico»

La cantaora linarense, tal vez la más respetada y la que más lejos ha llevado este arte, conversará este sábado en Fundación Mediterráneo en Murcia con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:42

La interlocutora es linarense, de la misma tierra que Natalia de Molina, Fanny Rubio, Curro Vázquez, Raphael y la princesa íbera Himilce [hija del rey ... Mucro de Cástulo, capital de Oretania], esposa del mítico y audaz general cartaginés Aníbal Barca, el estadista que partió de Carthago Nova a la conquista del norte de Italia atravesando los Pirineos y los Alpes con 38 elefantes de guerra. Llamada en curso:

