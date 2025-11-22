FICC, una fiesta de cine que no hay que perderse

Esta semana los aficionados al cine de la Región estamos de enhorabuena pues empieza la edición 54 del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Un ... certamen que trata, casi siempre con éxito (alguna extravagancia se les cuela), de acercarnos a los que habitamos en este rincón del sureste, olvidado de las corrientes culturales, largometrajes a los que les cuesta llegar a los circuitos comerciales.

Son esos trabajos de los que sabes poco, que no irán a 'El Hormiguero' o a 'La revuelta´' a presentarse, ni pagarán a ninguna influencer para que se fotografíe en la alfombra roja en su estreno. Son citas a ciegas a las que acudimos esquizofrénicamente divididos entre la prevención del corazón mil veces roto y la esperanza insobornable de encontrar el amor perfecto de un quinceañero. Películas en que nos sentamos casi vírgenes a verlas, buscando la Atlántida entre el ramillete de films de tierras raras que nos presentan (una ambición mucho más modesta que ser conocidos por las vendedoras de El Corte Inglés).

Jarmusch, Foster, Sorrentino, Coixet, Linklater, Park Chan-wook, son los nombres de unos sospechosos habituales que a cualquier cinéfilo (y algunos cinefagos) le ponen las orejas tiesas. Todos ellos son artistas con sello propio, capaces de hacer obras originales manteniéndose fieles a un estilo particular y, lo que a mí me resulta más interesante, de cabalgar sobre distintos géneros, lo que evita, como a veces nos pasa con Allen (otro tótem cinéfilo), de tener la desagradable sensación de estar viendo versiones nuevas de una misma vieja historia.

A una fiesta a la que acude ese impresionante listado de directores que atesora la programación del FICC de este año, no se encuentran excusas para perdérsela, aunque no os engañaré prometiendo que será como una despendolada 'Despedida de soltero' (1984). Tampoco encontraremos el desparrame de la magistral 'El guateque' (1968) (como no sea que algún metraje se meta un elefante pintado). Más bien será tan parsimoniosa y entretenida como 'La cena de los acusados' (1934). El peligro de estas fiestas y de estos festivales, y me ha pasado, es que uno no conecte con alguna película elevada intelectualmente, avalada por sesudas críticas y campanudos festivales, y salgas de la proyección sintiéndote el idiota (por si había alguna duda) de 'La cena de los idiotas' (1998).

Es que el FICC es el lugar donde catar cinematografías de países exóticos, que nos descubrirán sabores y lugares que no conocemos ni por las guías de viaje ni por 'Españoles por el mundo'. A pesar de las reticencias, estoy seguro que los espectadores irán cediendo, como los puritanos de 'El festín de Babette' (1987), a los placeres pecaminosos de cines de los cuatro puntos cardinales. Puedes ser que no encontremos la opulencia glotona de 'Vatel' (2000), ni la metáfora que encierra cada plato de 'Como agua para chocolate' (1992), pero seguro que nos quedaremos con el regusto dulcemente suave de los guisos que ese padre prepara a sus hijas en 'Comer, beber, amar' (1994).

Los personajes de estas películas del FICC suelen escapar del algoritmo, e incluso a veces de lo moralmente exigible e inteligentemente esperable. Es agradable que nos sorprendan y pongan a prueba la praxeología que solemos aplicar para hacer que lo que percibimos en ellos, su subjetividad, se convierta en categoría universal, acercándonos a la naturaleza humana y ayudándonos a entenderla.

Así que a alejar los prejuicios, no pensemos en que habrá subtítulos, historias desgarradoras y almas sin luces de navidad, ni pensemos que no habrá actores famosos, finales felices o superhéroes. Vayamos a abrir nuestra mente y a hacer gozar a los sentidos.