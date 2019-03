Juan Casamayor: «La amistad y el amor no pasan por la inmediatez» El editor Juan Casamayor, en la librería La Montaña Mágica de Cartagena. / José María Rodríguez / AGM Juan Casamayor | Editor Referente de la publicación de libros de cuentos en español, cumple 20 años al frente de Páginas de Espuma y visita Cartagena para hablar con los lectores ANTONIO ARCO Murcia Martes, 5 marzo 2019, 02:03

Lo dejó escrito Julio Cortázar en 'Página asesina'. Léanlo, sobre todo, si les gustan los libros y tienen previsto viajar a pueblos de Escocia, tan hermosos: «En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las tres de la tarde, muere». Se lo sabe de memoria Juan Casamayor (Madrid, 1968), editor y fundador, junto a Encarnación Molina, de Páginas de Espuma, editorial referente del cuento en español que celebra sus veinte años de vida, que según el tango no son nada pero que a Casamayor, hombre culto y viajero, le parecen mentira. Admira tanto la escritura de Cortázar, le debe tanto personalmente a la lectura de sus obras, que casi seguro -casi, ¡eh!, tampoco pondría yo la mano en el fuego- él correría el riesgo de encontrarse con esa página para poder mirar al cielo, o al mar, la tierra o la hoguera, y decirle al maestro argentino: «Pues tenías razón». El editor, con quien la felicidad se volcó por completo cuando en 2017 recibió el Homenaje al Mérito Editorial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), visitó ayer en Cartagena la librería La Montaña Mágica, que dirige el también editor y poeta Vicente Velasco, para hablar del mundo del libro acompañado de Nuria Barrios, autora de 'Ocho centímetros'. Y como no podía ser de otra manera, se sintió como en casa, ¡nada que ver con la 'casa Usher' de Poe, uuufff!, rodeado de historias y vidas por disfrutar. Cuenta, encantado, que le dicen que sus ojos recuerdan a los del autor de 'Rayuela'.

-¿Qué es necesario?

-Estamos en una época en la que es preciso mirar lo que ocurre detenidamente, algo que no se hace porque todo va a velocidad de vértigo; también los ciudadanos. Están cambiando las reglas del juego y en el terreno que más conozco, el de la cultura y el ocio, los hábitos de consumo están muy vinculados a las irrupciones de las nuevas tecnologías; de hecho, cada pocos meses asistimos a la irrupción de una nueva tecnología vinculada con los canales de información y de entretenimiento, sobre todo basada en imágenes. Prima el entretenimiento sobre el conocimiento, lo muy efímero frente a los saberes consistentes. Y utilizamos mucho tiempo en volcarnos en esas constantes irrupciones. Y esto, además, sucede en un momento en el que la sensación de cierta fragilidad, de cierta inseguridad, abarca todos los ámbitos: desde el cultural al económico, al político y al social.

En cultura, cuando se produce un cambio o una transición, el problema es que las normas del viejo modelo ya no sirven, al mismo tiempo que las nuevas que están aterrizando están por validar; de nuevo, nos movemos en un terreno inseguro.

-Y el libro, ¿cómo se maneja en esta época de inseguridad de la que habla?

-Es innegable que el libro es un producto perfecto, con una gran historia detrás, y que hoy tenemos una magnífica industria del libro en español; además, pese a lo que se cree, los índices de lectura acompañan. Pero también es innegable que nos encontramos con una sociedad volcada en todos estos fenómenos a los que me estoy refiriendo, y ahí entrarían desde las series de plataformas como Netflix o HBO, al fenómeno de la inmediatez en todo; demandamos inmediatamente y consumimos inmediatamente. Por ejemplo, queremos leer un libro y lo queremos comprar ya, urgentemente. Y yo me pregunto si esa persona que quiere tener el libro ya, cuando le llega el paquete lo abre de inmediato y rápidamente se pone a leerlo.

-¿Y esa inmediatez que lo domina todo, qué consecuencias puede tener?

-Si no le ponemos control, nos puede convertir en ciudadanos con un conocimiento que ha perdido toda capacidad de profundidad, de reflexión, de análisis. Ciudadanos con un conocimiento superficial, adquirido a golpes de clic. Y, claro, no sé yo si con ese conocimiento superficial se puede ser una persona crítica, lúcida y capaz de afrontar los retos que se le planteen en la vida; y no hablo solo como editor, sino también como padre y ciudadano. Ese fenómeno de la inmediatez nos lleva, por ejemplo, a que cuando abordamos un periódico digital, nos movamos a golpes de clic. O a que cuando queremos comprar algo, ya no nos vale ir a una tienda a la que podemos llegar andando en cinco minutos; no, tenemos que comprar al toque de un clic en una pantalla. Y si alguien no nos contesta a un 'wasap', nos ponemos muy nerviosos. Hemos entrado en una vorágine que es absurda, porque los tiempos de las relaciones con las personas más cercanas no pasan por ahí. La amistad y el amor no pasan por la inmediatez. Dos personas no se hacen amigos inmediatamente, ni se aman inmediatamante.

-¿Cómo se ve afectada nuestra humanidad?

-No me atrevería a decir que estamos perdiendo humanidad, pero sí que está cambiando el modelo de la misma. Es nuestra obligación llevar en nuestra mochila de humanidad lo mejor que hemos ido transportando hasta aquí, hasta el siglo XXI, y poder al mismo tiempo incorporar lo muy bueno que tienen que ofrecernos todos los cambios a los que estamos asistiendo, porque evidentemente tienen un lado muy positivo. Pero nos podemos diluir si perdemos algo tan importante para el ser humano como es la curiosidad, que es principio de todo conocimiento, o dejamos de darle valor al pensamiento simbólico. Y me parece que ambas cosas están de alguna manera reñidas, y de alguna otra limitadas, por estas nuevas formas de adquirir conocimiento o de ocupar nuestro espacio de ocio o de formación. Ahí sí que me parece que tenemos delante un reto fundamental en las próximas décadas. Un reto más, como lo es también cómo afrontar el cambio climático.

Inclasificables

-Habla usted de retos importantes, justo en un momento en el que deprime mirar a los líderes políticos de las principales potencias...

-... son inclasificables. Personajes y personajillos de la política internacional que están condicionando nuestras vidas, y que actúan supeditados a unos intereses que pasan por todo excepto por los ciudadanos y por la salud democrática de la que deberían disfrutar; en general, porque habrá excepciones, asistimos a una clase política, también en España, de un nivel intelectual ínfimo; les oyes hablar y te preguntas '¿cómo es posible?', '¿qué han leído?', '¿qué cine han visto?', '¿a qué teatros han ido?', '¿qué conocimientos científicos tienen?, etcétera. Tenemos una clase política que, sin entrar a valorar los niveles de corrupción tan asquerosos a los que hemos llegado en este país, no está lo suficientemente formada para gobernar a sus conciudadanos y así, además, poder garantizar la formación de quienes no lo están. Es lamentable, y un reflejo de esta situación, lo poco que se cuida la cultura en este país. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, a países con unas culturas solídisimas a las que prestigian, al igual que sucede con la educación, infinitamente más de los que hacemos en nuestro país tanto con la cultura como con el sistema educativo. Y si hablásemos de inversión cultural y educativa, y del consumo de cultura de cada ciudadano, veríamos el lugar que ocupamos.

Memorial

-¿Qué le pareció la visita del presidente Pedro Sánchez a la tumba de Antonio Machado en Collioure?

-A mí me agradó, sí. Creo que España tiene una deuda histórica que cualquier país mínimamente desarrollado habría ya saldado. Es lamentable encontrarnos con una sociedad, a estas alturas, que reconoce a los exiliados de un modo exiguo; y es lamentable que todavía tengamos en las cunetas a tantos desaparecidos, casi a tantos como en Camboya. Siempre pongo a los alemanes de ejemplo por cómo trabajan su historia y su memoria. Al lado de la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, hay un memorial del Holocausto judío [obra del arquitecto Peter Eisenman]. Nosotros somos un país con un siglo XX con muy poca tradición democrática, nos falta cultura democrática y lo estamos viendo también actualmente con nuestros políticos, que no son capaces de llegar a acuerdos porque, en el fondo, hay muy poca cultura democrática. Lo que se practica es una negación constante del discurso ajeno.

-¿De qué salud goza Páginas de Espuma?

-Me parece mentira, pero la editorial cumple ahora veinte años. Y goza de muy buena salud. En un mundo frágil y delicado, en el que los editores estamos muy preocupados, sobre todo por el tejido de las librerías, Páginas de Espuma se ha consolidado con algo básico para una editorial como es la formación de su catálogo. Eso no quiere decir que no tengamos que afrontar cada nuevo día trabajando mucho y bien.

-¿Cuál es la joya del catálogo de su editorial?

-Nuestro gran clásico es el volumen de los 'Cuentos completos' de Edgar Allan Poe, traducidos nada menos que por Julio Cortázar y con prólogos que nosotros fuimos pidiendo tanto a Carlos Fuentes como a Vargas Llosa. Llevamos casi veinte ediciones en diez años. En cuanto a libros contemporáneos, me quedaría con 'Siete casas vacías', de la argentina Samantha Schweblin, que publicamos hace tres años y medio y que lleva ya diecisiete ediciones. Creo que este libro lo tiene todo para convertirse en un clásico contemporáneo de la literatura en español del primer tercio del siglo XXI.

-¿Y cómo es la relación con los lectores murcianos?

-Muy buena. A través de una de nuestras autoras, Lola López Mondejár, de la que ya hemos publicado tres libros [entre ellos 'Qué mundo tan maravilloso'], se ha facilitado mucho la relación de otros autores con los lectores de la Región. A nuestros autores les gusta el contacto con los lectores de esta tierra, así como la asistencia a citas literarias como el Premio Mandarache de Jóvenes Lectores de Cartagena. Y, por otro lado, cómo no dedicar un capítulo muy especial y un gran aplauso al Premio Setenil [al Mejor Libro de Relatos Publicado en España], que concede cada año el Ayuntamiento de Molina de Segura. Hacen un trabajo encomiable, y no lo digo porque dos libros nuestros -'Nuestra historia' (2017), de Pedro Ugarte; y 'Mundo extraño' (2018), de José Ovejero- hayan ganado las dos últimas ediciones [risas].