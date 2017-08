Volver a la normalidad

La vuelta a casa tras una temporada ausente tiene un punto mortificante. Casi todo parece estar como cuando uno se fue. Salvo ese cactus que tanto costó mantener con vida y que alguien ha regado de más y no hay más remedio ya que arrojarlo al contenedor de materia orgánica. La luz del interruptor automático salta a las tantas de la noche para recordarte que no falló tu operativo para disuadir a los ladrones; tranquiliza saberlo, sobre todo después de haber experimentado «una violación de tu intimidad». El tambor de la lavadora gira de nuevo, y tus añoranzas dan vueltas enjabonadas; el gozo pasado se funde ahora con el detergente de jabón de Marsella. Te sientes obligado a dar uso a los utensilios de limpieza: la escoba, el recogedor, la fregona, el papel de cocina y el limpiacristales. Por el amor de Dios... ¿por dónde se cuela esa nube de partículas que cambia el color de las losas de la cocina? Veo excrementos y plumas diseminadas por doquier. Me pregunto, con el trapo en la mano, si volverán a anidar en mi terraza otra vez las lavanderas como aquel año, y caigo, de repente, en que nunca se fueron, porque han encontrado aposento en el aparato del aire acondicionado. Volver después de un mes de sobresaltos no es lo peor y tiene, como decía, algo tragicómico. No recordaba esa combustión que pone a mil revoluciones mi casa de Murcia en agosto. Lo primero que hice al regresar a la Vereda del Capitán fue adentrarme en el huerto. La última vez estaba regado, y no conseguí llegar hasta el ciruelo. Quería llenarme de dulzura la boca. Ahora la tierra está tan reseca que hasta mi sudor le da alivio. Ya no quedan frutos en las ramas. Entorné los ojos. Estaba desconsolado... Pero la suerte estaba de mi parte. En el frigo mi padre me guardó una docena. Ciruelas hermosas, carnosas todavía. No hay placer mayor que saborear la naturaleza. También me dio tomates, de esos que son puro jugo y no necesitan aliño. Esta vuelta ha sido plácida. Da igual el fuego cruzado, la nadería incrustada en los cristales de las ventanas. Los vivos recuerdos ayudan a doblar la ropa y a llenar de nuevo la roída mochila de valiosas monotonías.