Viajar, sentir y los días cortos

Dejó escrito Gabriel García Márquez en un poema que viajar es intentar volar. Tengo un conocido que no sabe dónde cae Macondo ni tampoco ha oído hablar de los Buendía, pero se toma al pie de la letra el verso de 'Gabo' y en verano se busca destinos cada vez más lejanos. Como viajar es regresar, luego pasa los primeros días de otoño dando la brasa con los detalles del 'todo incluido' caribeño donde consumió sus vacaciones, sus vicisitudes al cruzar no sé qué frontera o lo sabrosa que estaba la comida de aquí o de allá.

Ponemos kilómetros de distancia porque volar es perder la noción del tiempo, coincide la gente. Cuanto más lejos, más desenchufado estás, se supone, aunque tras la reciente muerte del 'roaming' en territorio comunitario será mucho más difícil lograrlo.

En un programa de la televisión autonómica aragonesa montaron un grupo de personas veteranas. A la pregunta de quién había estado en Praga, casi todos alzaron sus brazos. Unos pocos más lo hicieron cuando se interesaron por saber cuántos habían visitado alguna vez Londres. La situación cambió cuando el destino era una localidad que estará a unos cincuenta kilómetros de Zaragoza: solo dos de ellos habían pisado sus calles.

Tendemos a creer que para visitar el pueblo de al lado siempre habrá más oportunidades que si surge ir a Ciudad del Cabo. Conforme avanzan los años compruebas que has viajado a Estados Unidos un par de veces pero no has estado nunca en Yecla, cuyos gazpachos, por cierto, son infinitamente más recomendables que el mejor de los perritos calientes.

La anécdota es exportable a nuestra región, donde la mayoría no sabría en qué municipio ubicar Las Fuentes del Marqués, tampoco se ha dado un chapuzón en el río Segura cuando atraviesa Blanca ni ha descansado bajo un manto de estrellas en la playa del Gorguel. Ojo porque viajar es dormir en otra cama, pero también sentir que el tiempo es corto. Los poetas nunca yerran.