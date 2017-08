«El mismo mar todos los veranos». Así se llama una novela de Esther Tusquets, una señora que escribía muy bien, pero que titulaba mejor. La Tusquets, 'animala' de costumbres, volvía todos los veranos al mismo mar, al de Cadaqués; yo también vuelvo todos los veranos al mismo mar, al Mar Menor. Al menos, en teoría, porque hay ocasiones en las que llego y me encuentro con el Mar Muerto. Pero una siempre regresa con la esperanza de que nos haya sobrevivido otro invierno más, de que haya vuelto a resistir a la desidia, a la dejadez, a los vertidos incontrolados, a las agresiones constantes, a nuestra falta de educación medioambiental y a una política incoherente y cortoplacista, que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, de las banderas azules cuando nos las quitan y del Mar Menor cuando se lo come la mierda.

Este año, el mar sí parece el mismo de todos los veranos. De los veranos buenos, digo. A primera hora de la mañana, a esa hora a la que antes te acostabas y ahora te levantas porque ya no puedes dormir por culpa de una almohada demasiado baja, un colchón demasiado fino o una conciencia demasiado pesada, el mar está tranquilo y azul. Todavía no quema el sol, y la arena no tiene huellas. Entonces, y solo entonces, el mar es tuyo. Y todo está por descubrir, y todo parece posible, desde escribir una buena columna hasta ver un caballito de mar nadando cerca de la orilla. Y hasta (casi) te lo crees. Pero sabes que la recuperación del Mar Menor es como echarse una ampolla 'flash' en la cara: te mejora el aspecto, pero solo por unas horas. Miedo me da volverlo a ver limpio y transparente, que la confianza da asco y, en cuanto nos despistemos, todo volverá a ser como antes: nos colgaremos la medalla, nos daremos palicos en la espalda y a otra cosa, tía quejosa, que es que somos todos unos alarmistas y unos 'exageraos', y tenemos muy mala 'follá' y nos gusta mucho un drama. Y, entonces, el Mar Menor volverá a ser el mismo mar de todos los veranos. De los veranos malos, digo.