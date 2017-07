La vida en un corrido Juan Ros, retratado en la playa de Las Higuericas, en la frontera entre Murcia y Alicante. / A. S. Propios y extraños Juan Ros, profesor, pintor y doctor en Bellas Artes, cantante del grupo de folk-punk Malezas. «Soy muy nocturno y muy bicho», se deja puesto el sombrero ALEXIA SALAS Jueves, 27 julio 2017, 23:41

Luce perilla decimonónica, más de corsario inglés a lo Francis Drake que de Becquer, brazos tatuados con obsesiones, y una risa presta que delata una incontenible apetencia por explayarse a lo largo y ancho de la vida, sin contenciones ni tapujos. Juan Ros, nacido en La Hortichuela -«si me pican soy más pachequero que nadie», clava la pica-, descendiente de un vizconde que se sentó en Balsicas, artista y vividor, es feliz cantando una ranchera o un corrido con su grupo Malezas. «Yo lo defino como folk-punk, a ver cómo te lo comes, una batidora provocadora y anarquista, de esas cosas que hago porque me da la gana, a base de pasodobles, tangos y otros géneros, y actuamos con La Prohibida, la mejor travesti de España, la más famosa de la noche maricona», presenta el cantante. En el escenario, Juan Ros se transforma en un mariachi con un enorme sombrero al puro chingazo mexicano, como pasa a un pasodoble con su montera soviética con la hoz y el martillo o se cala el sombrero tejano de pistolero de la noche. «Canto canciones de Sara Montiel, rumbitas y canciones clásicas con letras propias, como 'La mochila azul' que he dedicado a Picasso o 'Le meteque' de George Moustaki, que brindo a los inmigrantes en el cayuco o a una mujer violada en un barrio de Irak», se desborda el creador mientras tararea historias a la sombra de una bandera pirata.

Es su inevitable lado parrandero: «Soy muy nocturno y muy bicho», se consiente bajo su sombrero de bandido de El Paso, en paja desaliñada y ceñido con una canana de balas. Pero en Juan Ros conviven bajo la misma barba varios artistas: el músico, el pintor, el maestro, el diseñador, el padre, el cazador. Profesor del instituto Thiar de Pilar de la Horadada (Alicante), vive su mejor momento como artista gráfico. Tras ganar el Rendibú de 'La Verdad' y exponer en Torrevieja, Cartagena y Murcia, prepara una muestra en Toulouse (Francia) para el próximo año.

Quién Juan Ros. Qué Pintor y cantante. Dónde Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar. Gustos El cine, la pintura y las mujeres. ADN Creativo, divertido y estrafalario. Pensamiento «Soy de trazo libre».

Solo cuando se siente eufórico se agarra al pincel. «Si estoy jodido, me enfollono, me bebo la botella de vino viendo una película y lloriqueando, cuando nadie me ve, pero si estoy bien, desarrollo, me concentro y produzco mucho. Tengo una producción de 130 obras en menos de un año. Eso no puede ser nada más que estar trastornado», se reprende. Cuando el mariachi duerme, actúa el pintor. «En la música soy gamberro, en la pintura no», se cambia el sombrero. Sus acuarelas y tintas chinas beben «de las corrientes de vanguardia, del fauvismo y el expresionismo, siempre partiendo de la figuración. Yo soy de trazo libre con rasgos expresionistas. Estilo Juan Ros», se define, aunque su ADN artístico es la meditación, la chispa de un fotograma de cine, la mirada de Romy Schneider, Janet Leigh abrazando a Charlton Heston, un trazo rápido pero meditado de William Holden y Gloria Swanson en 'Sunset Boulevard'. «Medito y preparo durante mucho tiempo. Para dar un brochazo hay que estar muy seguro. Además, soy mi crítico más asqueroso. Me levanto a las tres de la mañana a corregir un color porque no me deja dormir», se castiga.

Detrás de cada trazo suyo hay un millón de vivencias desde que el corsario salió de La Hortichuela. «Viví la adolescencia rabiosa en Valencia, la ciudad más perra de Europa, la San Francisco de España», tira Juan del hilo. En la ciudad del 'caloret' iniciaban la titulación de Bellas Artes y «como era la única universidad de España sin examen de ingreso, había gallegos, madrileños, de todo, los más genios y los más sinvergüenzas. Aquella primera promoción era la bomba atómica», recuerda Juan, quien se sintió en la ciudad «medio Paco Martínez Soria medio Almodóvar», aunque enseguida se metió en harina y succionó la 'Movida' valenciana hasta dejarla seca. «Mucho sexo, muchas drogas y mucho tecno-pop», resume. Cuando se incorporó a dar clases a su primera tanda de alumnos «fui con cresta y coleta, porque yo era más moderno que el copón, el Andy Warhol de Valencia». Ni montar en globo ni plantar un árbol: Juan abrió un bar en La Manga, se casó, se descasó y tuvo mil amantes. «Las recuerdo a todas y con el 99% tengo buenas relaciones. Es que mi vida la han llenado la pintura y las mujeres», hace balance de sus habilidades. Solo él sabe el motivo: «¿Que por qué me quieren? Por mi forma de caminar».