El oído en el corazón

Amparo, entre las buganvillas del Zoco de La Manga, recita letras de cantes antiguos. Amparo Vicenta Sánchez, 'La California', cantaora flamenca. Manolo Caracol la quiso lanzar pese a su sordera. Lo jura: «Nací con la cruz de Caravaca en el cielo de la boca» ALEXIA SALAS Miércoles, 2 agosto 2017

Cantaba La Tomasa por seguiriyas: «Ay, loquita me llaman porque voy riendo/ soy de las pocas que a este mundo embustero/ yo voy comprendiendo». Y Amparo 'La California' podía haber sacado esos versos de sus entrañas, porque ella mejor que nadie conoce los caminos y las veredas, las fondas y los corrales, la buena y la mala ralea. Trotó por el sur sin descanso desde niña, cuando zapateaba al final de las actuaciones de su padre para pasar la gorrilla en los 'colmaos'. Ha corrido tanto por todos los patios andaluces «que tengo el habla chorreá de aquí y allá», se siente la flamenca como la balsa de muchas fuentes, con las agüitas mezcladas de varios riscos serranos.

«Llevábamos vida de zíngaro, en coches y en autobuses, nos hospedábamos en corrales, siempre con la casa a cuestas», corrió la niña Amparo, sin saber dónde iba mañana a pasar la gorrilla. «En la casita donde yo habitaba/como era de polvillo y arena/ el vientecito se la llevaba», cantaba por lo hondo la jovencita como un relato de su vida de río.

Quién Amparo Vicenta Sánchez. Qué Cantaora flamenca. Dónde La Manga. Gustos El flamenco y la familia. ADN Luchadora y temperamental. Pensamiento «Para no ahogarse, hay que cantar con el estómago, la garganta y la nariz».

Conocía su mundo palmo a palmo, pero no lo podía escuchar, porque Amparo nació con tímpanos, pero una pulmonía a los tres meses hizo sin remedio el silencio en su cabeza. Le dio al cielo por jugar con la niña Amparo, dándole una mano de cartas con voz y temperamento, pero quitándole el sonido de la vida. Aun así, aprendió lo que solo se aprende de oído. «Me ponía un cuchillo entre los dientes para sentir la voz de mi padre, que me enseñó a doblar los cantes para que fueran flamencos, a arrancar por fandangos, que son difíciles, porque tienes que rejonear con el tono y la modulación», hizo la niña su doctorado en coraje. «Yo me atrevía con todo, pero cantaba sin acompañamiento. Nadie podía seguirme porque mi cante era diferente», recuerda.

A la California -«me llamaban así porque era rubia», se explica- la intentaron lanzar como la rareza única de la perla Peregrina. «Manolo Caracol quería lanzarme cuando lo hizo con Las Grecas. Decía que si había una cantaora ciega, la Niña de la Puebla, por qué no iba a haber una sorda», echa la mirada atrás. La California se convirtió así en la invitada singular de todas las fiestas, ese diamante azul del que no ha habido gemelo. «Yo era una campanilla. Cantaba por Marifé de Triana y por la Niña de la Puebla, con mi voz broca», resucita Amparo a la chiquilla del silencio. Su arte se vio como un milagro: «Es que nací con la cruz de Caravaca en el cielo de la boca».

Nunca lo escuchó, pero sabe que su padre «cantaba como los antiguos, trinando, pero me decía que yo tenía el gallineo en la garganta», evoca de un tiempo que fue barrido por la polvareda del tiempo. También se fue la niña que jugaba sola en la calle «porque las otras niñas no querían jugar conmigo. En mi época, a los que tenían alguna falla los apartaban, pero yo he tenido siempre mucho temperamento».

En la estación Sur de Madrid conoció a quien hubiera levantado para ella el Taj Mahal si no estuviera ya construido. «Yo era muy bonica, pesaba 45 kilos y tenía mi gracia, pero no oía nada. Le conocí a él, que trabajaba en la estación. Aún me dice: 'la mujer más guapa la tengo yo'».

Todo lo que merece la pena ser escuchado en el mundo, y también lo que hubiera querido no oír, se le vino encima de pronto no hace muchos años. Su carácter de titán y una habilidad entrenada para leer los labios, le han ayudado a sortear las limitaciones, pero un día le llegó a las manos un audífono que despertó los altavoces de su mente. «Estaba con unas amigas en la terraza del mesón Los Amigos que mi hijo tiene en El Zoco de La Manga, cuando lo probé. Ellas hablaban de que no me haría nada porque no tengo tímpanos, cuando de pronto les dije 'que os estoy oyendo, brujas'». No se le puede olvidar el trueno del mundo: «Me emocioné, aunque ya tenía yo en mente que sería así». Amparo no pudo oír nunca el trino de su padre ni, aun teniéndolo al lado, el del recordado Mairena, pero escucha ahora a sus hijos y sus nietos. Cumplido su sueño, siempre hay otro: «Quiero ir a Punta Cana», sale por bulerías.