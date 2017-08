El amo de la noche Fernando Tendero, con algunos de sus vinilos. / A. Salas Fernando Tendero, 30 años pinchando en fiestas y discotecas, devoto procesionario, se confiesa «muy mariano» y defensor de la siesta de 4 horas con 'padrenuestro' ALEXIA SALAS Sábado, 5 agosto 2017, 09:50

Lo que han visto los ojos de Fernando Tendero podría valer como las memorias de Bárbara Rey o los papeles de Wikileaks. El profesional DJ y organizador de eventos no destapa a quién ha tenido que bajar de la barra con la corbata en la frente, qué respetables señoras pellizcaban el trasero del 'striper' o a quién ha tenido que llevar a casa con la dignidad como un bizcocho de Ojós. «Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas», se rige Fernando, que con 30 años pinchando en saraos y discotecas no niega que aún le dejan con la boca abierta: «Entras a una fiesta y ves a una honorable señora con una polla colgando de un muelle en la frente, y dices: '¡Pero Sagrario!'». Las despedidas de soltera le desconciertan porque «comen poco, lloran, se dan regalos y bailan, mientras que en las de solteros no baila nadie, se lo comen todo y se beben hasta el agua de los floreros». Por eso su ojo clínico con visión nocturna de rapaz le dice que «nosotros pinchamos para las mujeres, que son las que bailan y ambientan el local, porque los hombres solo bailan para acercarse».

Otra regla de su biblia noctámbula: «La gente baila lo que conoce, rebobina en su mente y se viene arriba. No pongas novedades, que se te quedan clavados». Así lo sabe desde que Bonie M. sacó su 'Ríos de Babilonia' en 1978. Por aquellos meandros del tiempo, Fernando era aún un jovencito formal, vecino de María Dolores de Cospedal y devoto procesionario del Santo Cristo del Consuelo y de la Virgen de los Llanos, que trabajaba en la tienda de discos 'La Disquería' de Albacete. Como que olfateó la 'movida' ochentera, y se vino destinado de cabo primera en su Vespa hasta la Academia General del Aire, donde lleva 40 años, aunque en 1987 dejó el uniforme militar y pasó a formar parte del personal civil de la base, donde ejerce de jefe de Almacén y Suministro de los repuestos de los aviones. La noche de la costa murciana ya había fagocitado a Fernando, quien suministraba los vinilos a todas las pistas de baile desde Murcia a Alicante. «Desde Keeper de Torrevieja a la Chuys, la Super Chuys, Don Diego, Holiday, Alaska, El Varadero, la Trips con toda aquella música de China Crisis a Duncan Dhu», recorre la ruta bailonga de hace décadas. «Antes me iba a pinchar y me llevaba mis cajas de madera con 200 discos, que tenías que cambiar cada tres minutos, no como ahora, que las canciones duran 12 minutos. Era pura artesanía», se deleita Fernando con el arte de la cabina.

Quién Fernando Tendero. Qué DJ y organizador de eventos. Dónde Santiago de la Ribera. Gustos La música, el esquí y el golf. ADN Sociable, devoto y carismático. Pensamiento «Pinchamos para las mujeres, que son las que bailan».

Corrían los ochenta, pura fiesta, y Fernando arrasaba en las ondas con su programa 'Disco Import' en Radio Mar Menor a golpe de Spandau Ballet y Alan Parsons Project. «Entrevisté a Julio Iglesias cuando vino con la gira de El Pozo y hasta le grabé con uno de esos radiocasetes que tenían el micro haciendo chaflán», rememora Fernando, ya desde su versión de DJ digital. Por los anales de la historia festera pasó su dirección musical del certamen de Miss España en el hotel Doblemar de La Manga en los ochenta, los kilómetros de unidad móvil tras la Vuelta Ciclista y de las grandes discotecas. «Su declive fueron el 'cedé' y el ordenador, la aparición de otras músicas y otras costumbres, porque la juventud hoy está alrededor de un coche con el botellón en un solar de tierra. De Kool &The Gang y Estudio 54 se ha pasado al 'punch punch' de los graves», analiza el río musical. Por eso Fernando abrió «el bar de las segundas oportunidades», el '3345' en San Javier, donde pincha música ochentera «para que los que bailaban puedan volver a hacerlo».

Aún le da tiempo a pinchar en las fiestas de la base militar, las verbenas del Club Náutico de La Ribera, los bingos sociales y un sinfín de fiestas particulares que Fernando vive a base de agua con gas y su devoción a todas las vírgenes. Todas ellas le blindan el pecho de metal: «Soy muy mariano. No me asusta la muerte, por lo que llevo aquí», hace sonar sus medallas. El amo de la noche resiste a base de siestas de titán «de cuatro horas, con orinal, pijama y 'padrenuestro' por si me pasa algo».