'Macarrus paqueteris': macarra de ceñido bañador

Esta semana, el espécimen objeto de nuestra investigación es el 'Macarrus paqueteris', mamífero vertebrado al que podemos observar en todo su esplendor durante la época estival. Perteneciente al orden del 'Macho ibericus', su origen ha sido discutido durante mucho tiempo, pero las últimas investigaciones en el campo de la involución humana han permitido arrojar luz sobre este punto, ya que se han encontrado restos en Benidorm y Torremolinos de dos ejemplares de Pepito Piscinas y Manolo La Nuit, especímenes que podrían ser el eslabón perdido entre los primates y el 'Macarrus paqueteris'.

Descripción

El rasgo más sobresaliente del 'Macarrus paqueteris' es su órgano genital. Envuelto en un diminuto bañador paquetero negro o de estampado de leopardo, la bolsa escrotal y el pene muestran una silueta extremadamente reconocible. Con un bronceado negro zaíno conseguido a base de aceite de coco y crema de la vaca, los 'Macarrus paqueteris' muestran un pecho peludo sobre el que cuelga un cordón de oro y un cuerpo tatuado con grafismos arcaicos torpemente elaborados. Poco amantes de los complementos, los ejemplares más clásicos se acompañan de unas gafas de espejo y una mariconera donde llevan los enseres propios de su especie, como un cardador de pelo y un Nokia anterior a la llegada del euro por el que solo pueden mandar mensajes SMS.

Subespecies

'Macarrus bipaqueteris'. Este espécimen se caracteriza por tener dos paquetes juntos: el suyo, propio y característico, y el de Marlboro, ya que lo lleva metido en la cinturilla del bañador.

Hábitat

Zona de playa. Durante el día es fácil encontrarlo oteando a sus presas desde la barra de un chiringuito. Por la noche, el 'Macarrus paqueteris' cambia su área de caza y se traslada a discotecas al aire libre, donde muda su plumaje sustituyendo el fardahuevos por unos pantalones ajustados, preferiblemente blancos, que también realzarán sus atributos sexuales, y por una camisa tropical de manga corta abierta hasta el ombligo.

Reproducción

Cuando comienza la época de celo, el 'Macarrus paqueteris' desarrolla 'La danza del paquete', un baile de cortejo de movimientos precisos y magnético ritmo destinado a atraer a la hembra. Tras escoger al ejemplar con el que pretende la cópula, el 'Macarrus paqueteris' se aproxima realizando una coreografía de complejas posturas destinadas a disimular su barriga y a resaltar sus escasos músculos, al tiempo que emite graznidos tales como «¡Eso es una delantera y no la de la selección de Brasil!», «Ten cuidado, que los bombones se derriten al sol» o «¿Crees en el amor a primera vista o tengo que pasar dos veces?».

La hembra permanece tumbada en su toalla y, cuando levanta la cabeza para ver quién emite semejantes sonidos, el 'Macarrus paqueteris' lo interpreta como una señal de aceptación para seguir el cortejo, por lo que se agachará a su lado y se situará en cuclillas ante ella, dejando que cuelgue la bolsa escrotal a la altura del rostro de la presa. El cortejo seguirá con otra tanda de sonidos guturales y primitivos: «¿Tienes novio? ¿Sí? Bueno, no soy celoso», «Hola, guapa, ¿quieres subirte en el buga del amor?» o «Estás dabuten, nena». Ni siquiera la cara de rechazo de la hembra hará que el 'Macarrus paqueteris', insistente, abandone el cortejo, que solo terminará cuando la fémina, reacia a la cópula, se levante de la toalla y se meta en el agua.

Dieta

Descendiente directo de los Primates, es conocida su afición a los frutos secos, por lo que devorará alimentos propios de su hábitat natural tales como cacahuetes, almendras o cualquier cosa que pongan gratis en la barra del chiringuito. Debido a su tendencia genética a la deshidratación, calmarán habitualmente su sed con quintos de cerveza o cubatas de güisqui con Coca-Cola, rechazando el agua al grito de «¿Pa qué me voy a beber yo eso? ¿Es que estoy asustao, acaso? ¡Amos, anda, Manolo, no me toques los cojones y ponme otro cubata!».

Riesgo de extinción

Actualmente, el mayor enemigo del 'Macarrus paqueteris' es el 'Tronista depilatus', ya que su llegada a nuestras costas está acabando con los últimos ejemplares de 'paqueteris' que tanto proliferaron en las playas españolas durante la década de los ochenta. También perteneciente al orden del 'Macho ibericus', el 'depilatus' tiene en común con el 'paqueteris' su gusto por la exhibición de los órganos genitales metidos a presión en el bañador, pero el 'depilatus' muestra un torso mucho más ciclado y musculado, en forma de cruasán, y tiene el abdomen dividido en varios segmentos. El cuerpo carece de vello alguno, y aparece decorado con profusión de tatuajes muy elaborados: su nombre en chino (aunque realmente no dice 'Jonathan', sino 'Soy tonto del culo'), peces koi, símbolos tribales y frases con faltas de ortografía. A diferencia del 'Macarrus paqueteris', en la cinturilla del bañador el 'depilatus' no lleva un paquete de tabaco sino un teléfono móvil de última generación, herramienta fundamental para fotografiarse poniendo morritos y adoptando extrañas posturas con las que destacar sus bíceps conseguidos a base de una dieta estricta compuesta por arroz blanco, pollo y tortilla de claras con anabolizantes.

Pero el rasgo más característico del 'Tronista depilatus' son sus finas cejas 'pata de mosca', producto de una afición indiscriminada por las pinzas de depilar, que cuando haces pop ya no hay stop. Posiblemente, eso explique que el tamaño del cerebro del 'Tronista depilatus' sea considerablemente inferior al del 'Macarrus paqueteris': recientes estudios realizados por científicos de la University of Torrevieja han demostrado que, cada vez que se extrae un pelo de la ceja, el cerebro del 'depilatus' pierde miles de neuronas. Estos resultados ayudarían también a esclarecer dos cuestiones significativas: el hecho de que el vocabulario del 'depilatus' se reduzca a una veintena de expresiones, como «Me río en tu cara» o «Ya quisieras tú ser como yo, campeón», y su tendencia a quitarse la camiseta en cualquier circunstancia, incluido el entierro de su abuela.

Otras variedades no taxonómicas

Son variedades de 'Macarrus paqueteris' que adquieren características propias sin constituir al grupo en una subespecie, como el 'Macarrus macarroni'. Tan adicto al fardahuevos como el 'paqueteris' (con la diferencia de que lleva en el bañador un gran logo de Dolce & Gabanna impreso a la altura de sus genitales), es uno de los más grandes depredadores del planeta Tierra: a mitad de verano, el 'macarroni' se desplaza desde las playas del Sur de Italia hasta nuestras costas buscando hembras para la cópula, por las que competirá con el 'Macarrus paqueteris'. Hoy en día, tener la posibilidad de observar la lucha por la selección natural entre estas dos variedades de 'Macarrus' es uno de los grandes espectáculos de la naturaleza.