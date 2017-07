Un pez llamado Nupur En Baunia Badh, uno de tantos 'slums' de la superpoblada ciudad de Dacca (Bangladesh), la pequeña Nupur Akter lucha con todas sus fuerzas por reescribir un futuro que condena a cientos de miles de menores al trabajo infantil y al matrimonio forzados La pequeña Nupur Akter. / Jorge Martínez JORGE MARTÍNEZ Lunes, 31 julio 2017, 08:38

Dieciséis horas, ese es el tiempo del que dispones para realizar la descompresión al pasar de un lugar del mundo a otro diametralmente opuesto. 10.958,08 kilómetros entre Dacca, capital de Bangladesh -según la Unidad de Inteligencia de la revista T'he Economist', uno de los peores lugares del mundo para vivir-, y Cabo de Palos -uno de los escasos paraísos de nuestra Región-, el lugar en el que decido descansar con los míos siempre que puedo.Desde mi balcón, al pie de la Cala del Muerto, diviso a diario las veloces lanchas que trasladan a cientos de amantes del buceo a la reserva de Islas Hormigas. Novatos y expertos se sumergen en las profundidades de esta reserva protegida para divisar otro mundo, bajo el agua, lleno de vida y de restos de naufragios convertidos hoy en el santuario de cientos de especies marinas.

Cada uno de estos buceadores, al regresar a la superficie desde los 45 metros de profundidad a los que se encuentran los pecios, deberá hacer un obligado proceso de descompresión para evitar el llamado 'síndrome de Up', una enfermedad provocada por una disminución brusca de la presión, que puede generar fuertes dolores en el cuerpo, parálisis transitoria, e incluso la muerte.

Amo profundamente el mar, que ejerce sobre mí una suerte de hipnosis. Lo amo tanto como lo temo, así que no acostumbro a sumergirme bajo el agua a profundidades de las que no pueda regresar de una forma rápida, fácil y segura. Soy, sin embargo, un ávido buceador de superficie, y me sumerjo con frecuencia en otros océanos, sobre el mar, repletos de vida y naufragios. Es ese otro mundo que habitamos, fuera de las rutas y las guías turísticas, y que tan poco conocemos.

A pesar de la extrema pobreza y la precariedad, los 'slums' son un reducto de humanidad y lo más parecido a un hogar para millones de desplazados

Mi última inmersión ha sido Dacca, una urbe de apenas 900 kilómetros cuadrados, poblada por mas de 15 millones de almas. La capital de un pequeño país no mucho mas grande que Andalucía, en el que viven 170 millones de personas. Dacca es una ciudad sucia y masificada, ruidosa y anodina, pobre y caótica. Un mar turbio en el que el buceador que soy se mueve agarrotado, abrumado por la hostilidad de una urbe que es asfixiante, paupérrima, aletargado por el calor y la humedad sofocantes, propios de esta época en la que el monzón hace estragos.

Pero es una sensación engañosa y temporal, fruto del miedo que provoca la inmersión en un océano completamente desconocido. Entre tanta fealdad, entre tanto naufragio humano, descubro de repente un banco de coral habitado por preciosos seres, llenos de color, ajenos a la pestilencia, al ruido y al caos que les rodea.

Sin luz ni agua corriente

El coral en el que me adentro es un 'slum', lo que en otros lugares llamamos 'favela', 'villa miseria', 'arrabal'... y el pez que llama poderosamente mi atención se llama Nupur.

Nupur tiene diez años, es una niña de tez oscura y pelo negro azabache. Se mueve con elegancia y te mira fijamente, con una mezcla de curiosidad e inocencia. Vive en uno de los 'slums' en los que habita el 25% de la población de Dacca, es decir, casi cuatro millones de personas.

El de Nupur no es el más grande, son 'solo' 100.000 habitantes que ocupan precarias construcciones sin luz ni agua corriente por las que pagan 50 dólares mensuales, pseudoviviendas agrupadas laberínticamente en un caos que, sin embargo, parece ordenado, un lugar repleto de niños y niñas, repleto de vida. El 50% de los niños de este 'slum' trabajan: cargan y descargan, llevan y traen, venden y un porcentaje muy alto de las niñas son casadas antes de cumplir los 15 años.

Los mas pequeños corretean por la calle, semidesnudos, alegres y nerviosos por la llegada, muy poco frecuente, de tres buceadores blancos: el escritor y periodista John Carlin, el fotógrafo Samuel Aranda y un servidor (el viaje es parte de un documental que dirijo sobre el fútbol como herramienta de transformación social en niños y niñas de todo el mundo).

Nupur vive con su padre, su madre y sus dos hermanos en una de las callejuelas de este 'slum'. Cinco personas conviviendo en un espacio de unos 10 metros cuadrados, donde el objeto más preciado es una cama cubierta de hermosas telas de llamativos y alegres colores. Ni un solo elemento superfluo puede encontrarse en este espacio, nada que no pueda ser necesario o aprovechado por todos para lo mas básico. El único bien de lujo que encuentro es un viejo reloj redondo colgado en la pared. El espacio, que es a la vez dormitorio, salón, cocina, despensa y sala de estudio, está impoluto y ordenado de manera concienzuda.

El padre de Nupur conduce un 'rickshaw' diez horas al día con el que transporta sacos de fruta y verdura desde un almacén a otro, a 1,20 dólares el trayecto. Con este duro trabajo que machaca su cuerpo malnutrido, consigue un sueldo mensual variable que, en el mejor de los casos, no llega a 200 dólares.

La madre de Nupur trabaja en una de tantas maquilas que han convertido Bangladesh en la fábrica textil del planeta. No hay glamur ni modelos, solo engranajes de una gran cadena, formada casi exclusivamente por mujeres, que confeccionan ropa para las grandes marcas de la moda global (Inditex, H&M, Mango...) durante jornadas de doce horas a razón de 100$ al mes.

Mientras sus padres se dejan la vida trabajando, Nupur cuida de sus dos hermanos pequeños, acude a una pequeña escuela de Unicef cercana a su casa, limpia sus 10 metros cuadrados de hogar y, dos o tres días a la semana, juega al fútbol con sus compañeros de clase en un solar cercano. Cuando sus padres llegan a casa, Nupur ayuda a su madre a hacer la cena, realiza sus tareas escolares, y juntos, los cinco, en la misma cama, caen exhaustos esperando la llegada de un nuevo día.

Quiere ser médico

Nupur quiere ser médico. Sus padres prometen que la apoyarán y que no la casarán con doce años, en lo que es, sin duda, un caso atípico y el mejor regalo que pueden hacerle a su hija.

Dieciséis horas y tres días después, ya en casa, con los míos, sigo haciendo una descompresión que, cada vez, me resulta mas difícil y traumática .

No puedo evitar pensar en Nupur y en lo que representa: un hermoso y valiente pez, que lucha por vivir y encontrar su lugar en ese inmenso e injusto océano que es el mundo.

Hoy, como cada tarde, bucearé con mis hijos en el lugar cálido y seguro que es nuestra pequeña cala, contemplaremos el fondo del mar, buscaremos conchas plateadas y esqueletos de erizo, y cuando mis hijos me pregunten por el nombre de ese pequeño y extraño pez de vivos colores, les diré que se llama Nupur, que ha viajado hasta aquí desde el río Buriganga, en un lugar muy lejano, sucio y masificado, ruidoso y anodino, pobre y caótico, cargado de belleza y esperanza.