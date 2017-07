En el ojo del huracán Michel Díaz, vestido de charro en la puerta del restaurante El Mexicano. / A. S. Propios y extraños Michel Díaz, emprendedor, cocinero y cantante, jugó al béisbol en Cuba, durmió en una estación de tren italiana y entona rancheras cada noche. «Y me caso», anuncia ALEXIA SALAS Miércoles, 26 julio 2017, 22:57

La vida de Michel Díaz es como si tuviera música dentro, un bajo continuo del viejo Cachao poniéndole a una guajira esa elegancia cubana para el infortunio. El cálido cocinero no siempre estuvo en La Manga dando la bienvenida en el restaurante El Mexicano, junto a la plaza Bohemia, con una sonrisa caribeña. Michel mira hacia el mar y, aunque la mirada se le pierda en el horizonte, no alcanza a ver su hogar.

Nació en Pinar de Río (Cuba), la cuna del tabaco, rodeada de exuberante naturaleza. Su madre trabajaba en la industria tabacalera donde se cultiva, se encuja -se seca- y se lían los cigarros en las casas de tabaco. «Ella era emprendedora, sociable, fuerte, acogedora, los trabajadores tomaban café en casa. La tengo muy presente», abre Michel el patio de la infancia. «La vida allí era jugar y jugar sin temor a nada», recuerda de un tiempo condenado a pasar. Y pasó de golpe. El azote de los huracanes lo sacaron de golpe del edén: «Venían y te llevaban. Un día despertabas y veías todo el poblado perdido. He visto mi casa irse y, entre todos, volver a hacer otra, hasta que venía la creciente del río San Juan y lo perdías todo de nuevo. Así cada dos o tres años. Es triste, pero te hace la piel».

Quién Michel Díaz. Qué Empresario, cocinero y cantante. Dónde La Manga. Gustos La música y la playa. ADN Emprendedor y constante. Pensamiento «Mi madre me decía que siempre hay una salida».

Dicen que no hay que fiarse de los periodos de calma en un huracán, porque puede que estés en el ojo de la tormenta, no en su fin. Michel sabe que siempre hay una crecida o un tornado corriendo dos pasos por detrás de uno, que no te deja sentarte y que, aun así, a veces se acerca con su olor a ceniza. El niño cubano con anticuerpos de ciclón se hizo jugador de béisbol profesional. «Jugaba con los grandes, nos trataban muy bien y hasta tuve un piso propio», recompone Michel sus últimos años en la isla, donde le asfixiaban los límites geográficos y anímicos. «En un viaje a Moscú con la Selección Universitaria de Varadero pedí asilo y me quedé en la escala en Portugal. Sin mirar atrás, fui a Italia. No fue fácil», relata.

«En el verano de 2010 vendí 16.000 litros de cerveza»

En Cuba había estudiado para técnico de Veterinaria y Cocina Internacional, así que buscó suerte, pero el destino jugó con su paciencia. «Tuve que dormir durante tres meses en las calles de Udine, al norte de Italia. Pensaba en mi casa, en la buena vida que tenía en Cuba, se me pasó de todo por la cabeza, pero tuve paciencia», resistió Michel, el niño huracán.

«Una noche muy muy fría me fui a dormir a la estación del tren, y allí conocí a un hombre que tenía un restaurante. Hablamos y me llevó con él a fregar platos a su negocio. En menos de un año ya era el segundo jefe de cocina y después jefe», cuenta el emprendedor de la cola de otro de sus tornados. En cuanto la vida le abrió las puertas de nuevo, Michel le devolvió suculentas lasañas y recetas de pasta con parmesano. «Mi madre me lo decía: 'Siempre hay una salida', y no lo he olvidado», tiene presente a la recia tabaquera que lo acompaña. «También me decía que hay que pensar bien un paso para dar el otro», comparte. En Italia dio todos los pasos para remontar la racha: «Fundé una discoteca, tuve una empresa de construcción y me dediqué a decorar locales y hacerlos funcionar».

Una carambola del destino lo trajo a La Manga: «Mi suegro tenía un restaurante, La Cañaílla, y me pidió que lo hiciera funcionar. Lo llamé Solymar y lo convertí en freiduría y arrocería con tapas. Inventé allí los cubos de cerveza. Servía 12 quintos con media docena de sardinas. En el verano de 2010 vendí 16.000 litros de cerveza. Tenía hasta música en vivo. A aquella playa la llamaban 'la playa del cubano'».