El hombre que susurraba a las boñigas de caballo Bienvenidos a este garito de rock que abre hasta las seis y donde se oyen historias alucinantes. JUAN SOTO IVARS Domingo, 30 julio 2017, 11:00

No sé por qué le llamaban Bazo aquellos jóvenes pillos con quienes conocí el alcohol en mi adolescencia. ¿Su aspecto les recordaba al órgano del flato? ¿Sabían ellos cómo era un bazo? Puede. El Bazo era un chaval gordísimo, basto, amenazante. Recuerdo la última vez que lo vi.

En Águilas nos habíamos ido de monas, un rito de paso para mí. Nos largábamos como indios cheyennes a las playas, fuera de la ciudad, cargados de botellas. Pasábamos allí la noche entera. Empezábamos a tragar líquido sin control, a fumar canutos. Los espíritus de las cosas se materializaban. Nos atacaban. Nos mordían. Algunos chavales caían y vomitaban. Otros se daban un baño y el mar los expulsaba. Ocurrió aquella noche mágica e irresponsable de monas. El Bazo, sólido como una peña mientras el resto bailábamos y chillábamos y aullábamos a la luna.

De pronto la peña se había levantado de golpe. Se tambaleaba con los pies hundidos en la arena. Lo mirábamos asombrados, deseosos de saber qué iba a pasar ahora. Salió corriendo hacia las matas. Corrimos tras él. Remontó el monte como una bestia. Corrimos por los senderos que él abría. Al fin llegamos a la carretera, exhaustos y jóvenes, desnudos como indios. Divisamos al Bazo unos metros más allá, quieto en el asfalto. Su postura nos divirtió. La espalda doblada, las piernas flexionadas, las manos apoyadas en las rodillas, mirando al suelo. Vimos algo ante él, una masa en el suelo. Las musas visitaron al Hueso, que describió la escena con la elocuencia de un poeta:

-Ha echao la tripah po la boca.

Pero no, ¡no eran las tripas! Llegamos hasta él y descubrimos que el Bazo susurraba secretos a una gigantesca boñiga de caballo. Al vernos se agachó, cogió un puñado y se lo restregó por el torso y por la cara.

-¡Esto es vida! -nos informó, y empezó a lanzarnos mierda de caballo. Corrimos y nos escondimos al margen. Volvió tambaleándose hacia la boñiga. Retomó su conversación.

De pronto, unas luces al final de la carretera. ¿Los espíritus de los ancianos? No, un coche que venía. El Bazo cogió toda la boñiga y se la puso como un bebé negro en el regazo. Cuando el coche se aproximó, el Bazo lanzó la boñiga hacia lo alto. La boñiga cayó y se estrelló entera en el parabrisas. Los ocupantes debieron pensar que les había cagado un pterodáctilo.

Pero entonces nos dimos cuenta. Ese coche, que ya había frenado, del que salían los furiosos ocupantes, era la Patrol de la Guardia Civil. Corrimos monte abajo hacia las playas. El Bazo no volvió.

Al día siguiente trasegábamos cafés en La Colonia. El Loco vino riéndose. Nos explicó lo que el Bazo le había dicho por teléfono. El Bazo había despertado en el calabozo del cuartel de la Guardia Civil con su padre dándole hostias.

-Yo no sé qué ha pasao -había dicho- pero sé que los picoletos hijoputas me han torturao. ¡Me han debío cagar encima! ¡Me desperté to lleno mierda!