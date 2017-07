Fuera de la caja de música June Wallace recuerda sus tiempos de bailarina profesional sobre el césped de Roda Golf. / A. S. PROPIOS Y EXTRAÑOS June Wallace, bailarina y coreógrafa, fue azafata de '1, 2, 3' y miembro del Ballet Zoom. Se siente ya española, pero no olvida que «soy descendiente de William Wallace» ALEXIA SALAS Miércoles, 26 julio 2017, 01:10

Hay que imaginarse a la pequeña June, cabello como el sol y ojos de océano, con un cancán rojo en la guardería enseñando al mundo su movimiento sinuoso. «Se lo dijo la maestra a mi madre: Esta niña sabe moverse», recuerda la bella June al otro lado de la vida. El impulso de la danza comenzó a palpitar en la niña y no tardó en hacerla salir de Paisley, pueblo que da nombre a los típicos cuadros escoceses y cuna del whisky Chivas. Descendiente directa del héroe nacional escocés -no Mel Gibson, sino el temido William Wallace, cuyo aguerrido cuerpo fue mutilado y sus extremidades repartidas por toda la isla para atemorizar a los enemigos de Inglaterra-, a la escocesa danzarina no la iba a parar ni la reina Isabel con su solemne guardia. Ya había forjado a la bailarina, con sus actuaciones de 'Highland dance' y las clases de ballet clásico en Glasgow, cuando buscaba trabajo en el papel prensa de 'Variety'. «En mi primera audición no me cogieron por falta de altura», se dio de frente con la vida, aunque nadie iba a frenar ya sus sueños.

La bailarina saltó de la caja de música y salió de Escocia con una maleta rumbo a Londres y, tras sus primeros trabajos, dio el salto a Madrid con solo 19 añitos y sin saber dar ni los buenos días en castellano. «Me metieron en un hostal terrible en el centro, tuve que aprender español de oído y ser muy constante», afirma June. No solo fue el clima, sino «lo superatentos que eran los españoles, y el trabajo que enseguida tuve, lo que me enganchó de España». En un país embobado con Marisol y Di Stéfano, la rubísima June fue contratada para bailar en una revista con África Prat. «No era lo mío, pero enseguida logré contratos para hacer publicidad. Me solicitaban mucho para hacer de mamá porque tenía la cara muy dulce», hace memoria la bailarina, cuyo rostro apareció en todas las revista de la época.

Quién June Wallace. Qué Bailarina y coreógrafa. Dónde Roda (San Javier). ADN Luchadora, competitiva y disciplinada. Pensamiento «Si te entran dudas, nunca harás lo que te propones».

Unos tampones femeninos cambiaron su vida. «Me llamaron para hacer una sesión de fotos para un cliente, Tampones OB, y allí trabajaba mi marido», con quien comparte dos hijas también bailarinas y tres nietos. El despegue de June fue paralelo a la televisión en España. Chicho Ibáñez Serrador no dudó en ficharla como azafata para su exitoso '1, 2, 3 Responda otra vez'. «Era muy exigente. Y nosotras, con las gafas sin cristales y la sonrisa permanente» compartiendo planos con doña Ruperta y los Supertacañones. De aquel concurso que paralizaba el país cuando estaba en juego un apartamento en La Manga, recuerda al entrañable Kiko Ledgard.

Del plató más visto de la televisión pasó al Ballet Zoom, aquella locura descoyuntante de cuadro de baile pop inventado por Valerio Lazarov. «Estuve veinte años con ellos, haciendo galas por toda España y viviendo muchas experiencias», rememora de aquella tribu bailona que irrumpía en los salones a la hora de la cena.

La hormiguita June fue abriéndose camino como coreógrafa al tiempo que se vestía aquellas mallas de colores cegadores. «Trabajé mucho en los directos de Jesús Hermida. No era solo una cara bonita. Trabajaba muchas horas», sabe de los sudores de mantenerse en el 'candelabro'.

Fue responsable de las puestas en escena de las 'cheerleaders' del Real Madrid de baloncesto y creó toda la coreografía del musical de Nacho Cano 'Hoy no me puedo levantar', que continúa en cartel. Y de las lecciones que le han quedado grabadas como el 'plié', tiene siempre presente que «si dudas, nunca harás lo que te propones». «A mí me hubiera encantado ser actriz, pero me acojonaba ante la cámara. Dudaba. Y no se puede dudar. Afortunadamente tuve el baile», reflexiona. La danza le ha dejado no solo una carrera a aquella pequeña artista de las tierras altas. Desde su retiro en Roda Golf no se conforma con hacer aquagym y pedalear en el gimnasio. «He descubierto que el golf es mi deporte. Me chifla y soy muy disciplinada. Salgo a ganar».