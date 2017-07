Calamar picante

Son unos bichos feos a rabiar, no me digan que no. Tienen dos corazones y un ojo más grande que otro y las patas en la cabeza, cambian de color a voluntad para camuflarse y sueltan tinta negra. Raros, raros, raros... pero están de muerte. Los calamares, digo. Probablemente esa extraña anatomía haya llevado a creaciones míticas como el Kraken, ese terrible monstruo marino que destrozaba los barcos y se zampaba a las tripulaciones.

Aquí somos nosotros los que nos los vamos a comer. Y, para ello, primero, limpiarlos: quitar la espina central, darles la vuelta como a un calcetín, sacar los interiores, cortar a la altura del ojo y quedarnos con los tentáculos. Hecho esto, vamos con la salsa. Picamos el chile muy fino y lo salteamos en una sartén con un hilillo de aceite durante unos minutos. Añadimos la cebolla y el ajo bien picados y pochamos durante diez minutos. Añadimos el vino blanco, subimos el fuego y dejamos reducir. Cuando esté casi seco, incorporamos los tomates, pelados y picados. Llevamos a ebullición, bajamos el fuego y tapamos. Dejaremos cocer 40 minutos mientras vamos aplastando con un tenedor. Corregimos de sal y añadimos el azúcar.

INGREDIENTES 4 calamares grandes. 1 cebolla tierna. 2 dientes de ajo. 4 tomates maduros. 1/2 vaso de vino blanco. 1 chile. Piparras (guindillas verdes encurtidas. No picantes). Jalapeños. Aceite de oliva. Sal. Azúcar moreno.

Si queremos, podemos triturar la salsa para hacerla más fina o podemos dejarla como está. Salpimentamos los calamares y los asamos a la plancha a fuego fuerte un par de minutos por cada lado. Reservamos. En el mismo aceite ponemos las piparras enteras y las sacaremos cuando estén bien doradas. Y pasamos a montar el plato. Pintamos una banda en el fondo de cada plato de salsa de tomate. Colocamos encima el cuerpo de cada calamar. Distribuimos alrededor las piparras y los tentáculos y colocamos por encima de los cuerpos unas rodajas de jalapeños.