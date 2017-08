Moderación ante el apocalipsis cuarentón

«No son imaginaciones suyas, el alcohol cada vez le sienta peor». Lo asegura tal cual un titular de un periódico nacional y lo reafirma mi estómago, que todavía está intentando digerir las cervezas de anoche. Porque una, con ese afán de superación que le caracteriza, quiere seguir bebiendo como una cosaca loca cuando sale, que ojalá servidora fuera una de esas señoras bien que siempre hablan en diminutivo singular y se piden un agüita, o una coca-colita, o una manzanillita, pero no, a servidora le ha tocado ser señora mal, de las que hablan en aumentativo plural y dicen «venga, vamos a tomarnos unos copazos». Hasta ahora.

Ya nada nos sienta como antes. Ni las cervezas, ni los vinos, ni las comidas, ni la vida. Por fuera podemos apuntalarnos la fachada y revocarla con cemento, pero por dentro no: nuestro estómago es el retrato de Dorian Gray. Por eso, que te siente el alcohol como un tiro es una de las señales del apocalipsis cuarentón, junto con que se te repita la paella durante toda la tarde, que te salgan pelos en zonas donde no deberían salirte, que empieces a cenar fruta, que te duela la espalda, que sueltes un «¡ay!» cada vez que te levantas del sofá, que llores con las películas que emocionaron a Spielberg o que te encuentres en los bares de copas con los hijos de los amigos. Eso es el crepúsculo de los dioses, el ocaso del samurai y la caída del imperio romano, todo junto. Y de esta no se libra ni el Tato, que da igual que seas columnista de provincias o presidente del gobierno: por mucho que se tinte el pelo, a Rajoy le empieza a fallar la carcasa y le ha dado un ataque de lumbalgia antes de ir a ver al Rey, que Rajoy es muy de echarse a los caminos de España así, a lo loco, y luego pasa lo que pasa. «Faltó moderación», dice. Como a mí, que me voy a Galicia seis días y ya tengo preparadas una cata de cervezas ferrolanas y otra de vino blanco. Si es que la cabra siempre tira al monte. O a los bares.