¡Prohibido aburrir!

Sin duda, una de las mejores direcciones de Andrés Lima fue la que llevó a cabo en la desgarradora y magnífica función 'Desde Berlín. Tributo a Lou Reed', un doloroso y bellísimo montaje que defendían con sus actuaciones a corazón abierto unos soberbios Nathalie Poza y Pablo Derqui en escalofriante estado de gracia, y con el que se disfrutaba y se sufría al mismo tiempo como sucede con uno de esos poemas nacidos para quedársete adheridos a la piel. Veías y escuchabas 'Desde Berlín...', el mejor trabajo de Lima desde su recordado 'Urtain', y sentías mil cosas a la vez, igual que cuando escuchas una canción poderosa que tiene la facultad de llegar, incluso, a trastornarte un poco: te encandila, te desasosiega, te trae de pronto recuerdos amargos, o felices; te hace volar, te hace reír, te nacen las lágrimas; quieres dejar de escucharla, o deseas que no deje de sonar; por momentos subirías el volumen tan alto tan alto que las paredes retumbasen; te gustaría escucharla acompañado, o de madrugada, la tarareas...

Un momento de la representación de ‘Sueño’ en el Auditorio Parque Almansa de San Javier. / Pepe H.

Los tres nombres citados -Andrés Lima, Nathalie Poza y Pablo Derqui- participan en la 48 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, que el jueves vivió su primera noche de buen teatro, en el Auditorio Parque Almansa, con el dramaturgo y director de escena Alfredo Sanzol encantando al público con 'La ternura' -el año pasado ya triunfó con 'La respiración' y una deliciosa Verónica Forqué en su reparto-, y que el viernes acogió 'Sueño', un montaje con el que el público se aburrió de lo lindo. Precisamente, 'Sueño' es un texto de Lima, también dirigido por él, cuya puesta en escena contó con la interpretación, entre otros, de Nathalie Poza. Por cierto, a Pablo Derqui no me lo pierdo, ni harto del vino que no bebo, dando vida a Calígula -con texto de ¡Albert Camus! y dirección de Mario Gas- el martes 15 de agosto.

En cuanto a 'Sueño', lamentablemente, al tiempo que el texto queda muy lejos de resultar brillante, y tiene toda la pinta de haber servido de lícito desahogo emocional y de alocado experimento formal a su autor, también la dirección del mismo y la interpretación de Poza quedan practicamente en las Antípodas de 'Desde Berlín...'. ¿Y cuál es el gran problema? Pues, entre otros muchos -incluidos, por ejemplo, el abuso de la iluminación estroboscópica y de la atmósfera psicodélica, la reiteración de efectos sonoros y la falta de sintonía absoluta entre la historia real y la onírica que se nos muestran-, digamos que el mayor de todos es el aburrimiento que se va apoderando de los espectadores. Mal asunto: conviene siempre no olvidar nunca las palabras de Jérôme Savary: «Un espectáculo aburrido es un crimen».

'Sueño' Texto y dirección. Andrés Lima. Intérpretes: Chema Adeva, Laura Galán, Nathalie Poza, Ainhoa Santamaría y María Vázquez. Escenografía y vestuario: Beatriz San Juan. Iluminación: Valentín Álvarez. Representación: Auditorio Parque Almansa, viernes 4 de agosto de 2017. Calificación del espectáculo: Muy flojo

En su intento loable de encontrar inspiración en los textos sobrenaturales de William Shakespeare para llevar a cabo el reto de escribir 'Sueño', al tiempo que le rinde homenaje -desde el dolor, el respeto, la comprensión y el humor disparatado y sin complejos- a su padre, fallecido tras soportar todo el crudísimo peso de la vejez, Lima orquesta, a modo de exorcismo personal y bálsamo que ayude a poner paz en sus propios recuerdos, un carrusel de historias entrelazadas que se deslizan, de sopetón, libres y atolondradas, entre el drama y el delirio orgiástico de los sentidos, sin llegar nunca ni a encandilar, ni a emprender el vuelo estético, emocional e intelectual que caracteriza a los grandes montajes. La confusión entre realidad y ensoñación, acrecetanda por el hecho de que el espectador que no conozca bien el shakesperiano 'Sueño de una noche de verano' no se entera rematadamente de nada, juega en contra del placer sensorial y generador de emociones que Lima confía en proporcionar al público con su liberadora, para sí mismo, propuesta.

El padre protagonista de 'Sueño' -excelente trabajo del actor Chema Adeva-, ingresado en una clínica o residencia, deteriorado en extremo pero lúcido, socarrón y bravo en su deseo de no sucumbir a la locura, sueña de pronto estar inmerso en ese bosque feliz, habitado por seres mágicos, donde la vida fluye a hombros de las andanzas de los enamorados. Las mismas enfermeras que lo atienden, así como su hijo -al que encarna también la propia Poza- se tranforman en los personajes de ese sueño veraniego que despierta el deseo de, pese a todos los pesares, seguir vivo aunque haya que batirse en duelo con la crueldad y el invierno crudo con el que se viste la muerte para visitarnos y, ya de paso, quedarse.

Algún momento durísimo de 'Sueño', como el que ilustra cómo las enfermeras le cambian el pañal al padre, incapaz siquiera de controlar sus esfínteres, recuerda al mucho más demoledor que incluye Romeo Castelluci -por cierto, qué horror su nuevo montaje: 'Democracy in America'- en 'Sobre el concepto de rostro en el hijo de Jesús', cuya escenografía está presidida por una enorme reproducción del bellísimo Jesús pintado en el siglo XV por Antonello de Messina. Pero esa es otra historia y, de momento, lo que queda en el aire de fuego de la noche junto al Mar Menor, tras la representación de 'Sueño', es la lógica decepción.