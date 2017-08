San Javier aplaude a una gran Hécuba Aitana Sánchez-Gijón, en la piel de Hécuba (en primer plano), anoche en San Javier. / Vicente Vicéns / AGM Aitana Sánchez-Gijón recibe el premio del certamen ante un auditorio abarrotado para disfrutar de 'Troyanas' LA VERDAD Lunes, 7 agosto 2017, 09:54

Despojada ya de la piel de Hécuba a la que da vida en 'Troyanas', el montaje de Carmen Portacelli sobre la versión de la tragedia clásica de Eurípides realizada por Alberto Conejero que anoche se pudo disfrutar en el 48 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, la actriz Aitana Sánchez-Gijón recibió el reconocimiento del público a su trayectoria como intérprete. La artista, premio este año del festival, recogió su galardón feliz de haber regalado a San Javier un personaje de «una actualidad enorme»: «Vivimos en un pequeño paraíso que en segundos puede ser destruido y las tragedias las tenemos mirando al Mediterráneo, en las barcazas que cruzan las aguas en busca de una vida mejor, los refugiados en los campos, o las fronteras cerradas para aquellos que huyen de una tierra sin esperanza. No hace falta que vayamos a Troya. La guerra y sus consecuencias las tenemos junto a nosotros. Me gusta ser útil llevando un mensaje de esperanza a las desesperadas. Me acuerdo de las mujeres de la Plaza de Mayo, de aquellas que asumen cargos políticos en México, las israelíes y palestinas que batallan a diario por una convivencia pacífica. Y, cómo no, de esas mujeres que vagan desoladas por las destruidas calles de Siria», defiende Sánchez-Gijón en relación con este montaje, estrenado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y en escena ayer en San Javier. Un texto, el que propuso Portacelli ante el público murciano, que no solo habla del pasado, sino también del presente; del horror de las guerras actuales y el dolor de aquellas mujeres que las sufren en distintas partes del mundo.

La actriz agradeció el galardón ante el aplauso del público, que abarrotó el Auditorio Parque Almansa de San Javier con todas las localidades vendidas. «Los premios son como la guinda del pastel; y el pastel, para mí, continúa siendo poder seguir subiéndome cada día a un escenario», reconoció a 'La Verdad' Aitana Sánchez-Gijón en una entrevista reciente y repitió en su visita al municipio costero. La actriz recibió como premio una escultura realizada por el artista cartagenero Juan José Quirós.