Para no concluir

El saxofonista Jorge Pardo y Niño Josele, en un momento del concierto del viernes. El inspirado jazz flamenco de Jorge Pardo y su banda inició una joya de velada que completó el buen oficio de Houston Person y Kevin Mahogany

Por menos, en otros países erigen esculturas a quienes los salvan de la mediocridad. El saxofonista Jorge Pardo es uno de nuestros salvavidas, una riqueza no inventariada en el patrimonio nacional, una catedral sin piedras. El músico madrileño, premio nacional de las Músicas Actuales, primer español reconocido con el premio de la Academia Francesa de Jazz, se conserva sobrio y firme en su espacio vital, que es el del jazz y la fusión flamenca, como suele suceder con los grandes, a pesar de que se les dé más o menos luz, porque la calidad termina imponiéndose. Merecería el premio del Festival, por su carrera larga y decisiva, tanto en la evolución del flamenco, en lo que tomó parte con Camarón y Paco de Lucía, como en la consolidación de una identidad jazzística española a la altura de cualquier escenario internacional. Tal vez no tenga premio esa manía de convertir el instrumento en poesía, en extraer la lírica de la tradición hispana, y no solo flamenca, en tender puentes con las otras músicas del mundo. Puede que no haya placa grabada para el talento, más que en el apego de sus seguidores.

Por el Festival han pasado otros combos de jazz flamenco, pero ninguno con el listón de calidad que imprime Jorge Pardo con la autoridad de su presencia. Beber parte de esa verdad intagible que destila con la flauta travesera en la taranta 'Barranco del tesoro', a solas paseando por la penumbra del escenario, compensa de otros vértigos. Cultivador de esa identidad patológica que es el sur, como es su costumbre se rodeó de buenos músicos españoles, ese trinador de la guitarra que es Niño Josele, dos veces candidato a los Grammy latinos, o el pianista valenciano Albert Sanz, todo un narrador lleno de magnetismo.

En las parte más flamencas como en las menos festivas, el saxofonista madrileño logró pellizcar con el sabio uso del compás, el merodeo por los rincones menos transitados, y un mesurado uso de las entretelas flamencas, el desplante, las dejadas y los arranques con genio. El encanto de su época de influencia afroperuana se dejó notar en su 'Puerta del sol' con toda la banda al únísono, aunque como en todos los cuadros flamencos, queda espacio para que emerjan las indivualidades, como la del joven pianista José Heredia, hijo de Niño Josele. Nada comparado -en el universo- con el nervio de Tomasito en su versión más histriónica, ya que el jerezano anda de gira con su disco 'Ciudadano gitano' con sus cantes y versiones, algunas de ellas mucho más moderadas que sus apariciones en el escenario. Este látigo gitano dibuja una sonrisa de inmediato con su zapateado entreverado de hip hop y claqué, y una comicidad que alimenta la bulla de toda fiesta flamenca. Ese Tomasito pies verdes, saltamontes del arrebato y paradigma de la singularidad del arte, sin él el duende se iría a dormir mucho más triste cada noche.

Aún dio motivos la banda para disfrutar con la versión de 'The yellow nimbus' de Chic Corea, con quien Pardo ha tocado tantas veces, y ese final con 'San Javier por bulerías' que dejó una estela de felicidad tras de sí.

Para completar una noche redonda, el saxofonista Houston Person pulió con deleite algunas de las baladas que le han dado fama. A sus 83 años, el jazzista estadounidense toca con la minuciosidad del encaje y de lo que se hace por pura dicha. Se regodeó en 'Only trust your heart' de Benny Carter, y desenterró piedras preciosas de 'The way we were', recordado en la voz de Barbra Streisand para la famosa película. Músico de bellas baladas, el saxofonista de Carolina no abusa de la afectación y la melaza, y en ese punto medio logra vencer voluntades.

Esa pianista con carácter y sentido de banda sonora de los sesenta, Dena Derose, permitió después que el músico descansara cogiendo las riendas de varios clásicos al piano y voz. De pronto apareció ese hombre orquesta, Kevin Mahogany, y el concierto fue otro. Con la cercanía y autenticidad que suele impregnar al vocalista, logró dar el latigazo sublime final con magistrales interpretaciones de tono romántico, con la alianza de melodías eternas como 'When i fall in love'. Qué más pedir.