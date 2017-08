Todo es de color Juan Carmona y Lole Montoya, el viernes, sobre las tablas del Antiguo Mercado Público de La Unión. / Pablo Sánchez / AGM La joven onubense Rocío Márquez y la veterana Lole Montoya, dos voces con muchos matices, ofrecieron una gran velada flamenca en La Unión PATRICIO PEÑALVER Jueves, 10 agosto 2017, 12:15

En la primera gala de la quincuagésimo séptima edición Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión se anunciaba un cartel muy interesante con dos voces femeninas muy diferentes y con muchos matices: la de la veterana Lole Montoya con esa serie de canciones que fueron como himnos para la generación de los jóvenes de los 70, y la de la joven cantaora Rocío Márquez, que desde el conocimiento ortodoxo de los cantes no deja de experimentar, en otra suerte de vuelta de tuerca, con esa heterodoxa creatividad que llega a otros públicos.

La onubense Rocío Márquez subió al escenario con el vértigo del recuerdo de aquella otra noche de 2008, en la que, con 22 años, abrazó el máximo galardón, esa Lámpara Minera que no ha cesado de iluminarla, y antes de cantar sus primeras palabras fueron para el público: «¡Qué emocionante este momento! ¿Eh?». Y se arrancó con unas dulces guajiras, con su cadenciosa y dulce voz, con el compás de Los Mellis, palmeros de lujo, y la precisión técnica de la guitarra de Miguel Ángel Cortés, que marcaba el ritmo. Le siguió un buen cante por livianas con remate por cantes abandolaos; hasta llegar a unos excelentes tangos, con los palmeros luciéndose y la guitarra con el toque limpio y preciso, para esos momentos festeros. La cantaora se quedó sola con el guitarrista, que interpretó un trémolo de muchos quilates, para que la cantaora se luciera con dos impresionantes peteneras, la que cantaba la Niña de los Peines, y la de Pepe Marchena. Y en esa línea marchenera que ella tanto conoce -pues hace dos años grabó su disco 'El niño'- cantó el 'Romance a Córdoba', con ese sube y baja del canto y la declamación, y con ese discurso y ese gracejo que, con la rapidez, una palabras se pisan con otras en un trabalenguas. Por tarantas, homenajeó a Morente, con la canción 'Compañero', que grabó el granaíno allá por 1971, de Miguel Hernández: «Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas / compañerico del alma tan temprano y tanto dolor se agrupa en mi costao / que por doler me duele hasta el aliento».

Tenía la voz Márquez en plenitud y le quiso dedicar a La Unión y a los amigos de la Asociación Cultural El Malacate y de la Mesa Café unas espléndidas seguiriyas que fueron muy aplaudidas por el respetable, que nunca mejor dicho respetó la actuación con un silencio de capilla en la llamada Catedral del Cante. Más cante y bueno quedaba por bulerías, alegrías y caracoles. La Márquez, que desde hace unas semanas ya es doctora 'cum laude' por su tesis doctoral sobre la técnica vocal en el flamenco, y que sabe bien administrar su voz, concluyó su excelente actuación por fandangos a capela, muy bueno el del Carbonerillo. ¡Y qué decir!, que el público le rindió su cariño y su pleitesía, puesto en pie, con muchos aplausos de despedida.

Dejarse el corazón

El listón quedó muy alto. Entre bambalinas estaba una Lole Montoya concentrada en sí misma, y al bajar del escenario, Rocío Márquez la saludó, le influyó ánimos y le deseó lo mejor. No cabía ninguna duda de que la trianera iba a dar lo mejor, a dejarse el corazón en La Unión. Este escenario impone, aunque ya lo hayas pisado. Bien acompañada por las guitarras de Juan Carmona y Paquete, con la percusión de Lucky Losada, comenzó con el tema: 'Cuento para mi niño', al que le siguió, por bulerías, 'Dime', en el que canta: «Si has 'mentío' alguna vez / y dime si cuando lo hiciste sentiste vergüenza de ser embustero, dime».

Lole Montoya, con los aplausos del público, comenzó a sentirse a gusto y a dejar esos nervios sordos que no se ven. Se sentía segura con su voz aguda y no dudó en tirar hacia arriba, después de las rítmicas alegrías que se marcó. Entre dos guitarras muy experimentadas -que la llevaron entre algodones-, cantó esa larga serie de tangos canasteros que lleva en sus genes la hija de 'La Negra', para explayarse con poderío, después, con la composición 'Cabalgando'. El momento cumbre fueron los himnos de aquello que se llamó 'Nuevo flamenco'. Y sonaron bulerías: «De lo que pasa en el mundo / por Dios que no entiendo 'na' / el cardo siempre gritando / y la flor siempre 'callá'». La guinda de la noche la puso Lole con otro de aquellos populares himnos: «La noche llegó / porque la montaña se ha 'tragao' al sol», cuyos coros hizo el público cantando el estribillo: «Todo es color, todo es color». Y la gran noche flamenca tuvo color y sabor onubense y trianero.