«Camarón vivía para el público, para mí y su familia»

La Chispa se siente feliz en Lo Ferro, en este año que se cumple la efeméride de los 25 años de la muerte de Camarón. El festival le entregó la Medalla de Oro a título póstumo y ahí quiso estar con toda la 'troupe' al completo: hijos, yernos, nueras y nietos. Ni que decir que se encuentra radiante.

-¿Cómo lleva este aniversario?

-Pues la verdad que estoy muy contenta porque es para mí y para mis hijos un orgullo, pero por otro lado lo paso mal, porque es muy fuerte y después de 25 años yo lo recuerdo como el primer día.

-¿Qué le parece este homenaje del Festival de Lo Ferro?

-Hemos venido con mucho gusto todos mis hijos, mis nueras y yernos y mis nietos, y se lo agradezco a la Peña Melón de Oro.

-¿Tiene alguna queja de algo que se tendría que haber hecho y se ha dejado de hacer con la figura de Camarón?

-Respecto a la gente no, la gente lo quiere y lo mantiene vivo; como dijo Lolita en un documental : habrá otros mejor o peor que él, pero Camarón será único.

-¿Cómo lo conoció?

-Nos conocimos en la Línea de la Concepción. Yo tenía 14 años y él me llevaba 9, es que las gitanas nos casamos muy jóvenes. Y llegó y dijo: «Esta es para mí. Y en vez de decirme «te quiero» me dijo: «Yo me caso contigo», y yo dije: «Chico, ¿cómo va a ser eso para empezar?». (Se ríe)

-Camarón solía ser tímido en sociedad, ¿cómo era en la intimidad con los familiares?

-Era una persona muy normal, como padre era maravilloso con sus hijos; yo con la mirada lo entendía. Para mí era completo. Él quería siempre pasar inadvertido, él era Camarón cuando se subía al escenario y ahí se crecía. Siempre entraba muy nervioso, con mucha responsabilidad, pero una vez que abría la boca ya le venía la inspiración. Algunas veces, cuando iba con él, en los camerinos me decía: «Vámonos de aquí».

-¿Quiénes eran realmente sus mejores amigos?

-Él decía que Paco de Lucía era su amigo. Y yo creo que la amistad a un lado y los negocios a otro, También tenía a otro amigo, a Miguel de Málaga, taxista, que lo quería mucho. Claro que todo el mundo lo miraba bien porque nos ha dejado las puertas abiertas, a mí y a mis hijos, por donde quiera que vayamos

-¿Cómo llevaba usted el éxito de Camarón?

-Imagínate, ser viuda 25 años, con 32 años que tenía entonces. Mira lo que llevo 'luchao'.

-¿Qué lo que le cansaba o llevaba mal Camarón?

-Él era un enamorado de la vida y donde se sentía a gusto, ahí se quedaba. A veces si estaba en mi casa, conmigo y mis hijos, no era obligado sino porque él quería. Y si estaba con un amigo y se tenía que tirar dos días, también se los tiraba (se ríe).

-¿Qué cosas le gustaban?

-Camarón vivía para el público, para mí y su familia.

-¿Solía cantar en casa?

-Cuando hacíamos fiestas sí, cuando bautizábamos a los hijos, pero así solo no. Siempre estaba escuchando música, siempre estaba con los auriculares puestos.

-Se cuenta la famosa anécdota del verano de 1990, cuando el representante de Mick Jagger le llamó para cantar en una fiesta privada por cinco millones de pesetas y le dijo que no, y unos días después fue a un festival solidario. ¿Era así Camarón?

-Ese día por lo visto, lo llamaron y le dijeron que lo querían conocer y él dijo que no podía ir tan lejos y eso creó una polémica, pero luego allí mismo en donde había recibido la noticia, le dijeron: «Mañana hay un homenaje para un pobre. No vas a cobrar y él dijo: ¿Dónde es? ¡Mañana mismo estamos ahí!». Así era.