Sin acritud, George

Esos dos temas con alas funky que salieron de su soberbia Gibson en los primeros minutos del concierto abrieron el cielo de San Javier a la espera de más. Pero ya nos conocemos, George, que por algo es la sexta vez que pisas este santo recinto, donde nos hiciste disfrutar con ese fenómeno extinguido de Al Jarreau, y no hacía falta un medium para adivinar el repertorio que te rondaba esa testa sin una cana a tus 74 años. Viniste dispuesto a dosificarnos en migajas tu maestría a la guitarra, como ya es habitual. Y lo volviste a hacer. Nos dejas con la miel funky deshaciéndose en los labios, con unos breves abordajes al mástil, llenos de brillo, talento y oficio sobre todo en el segundo tema, 'Affirmation', una delicia superviviente de los setenta, para entregarte de nuevo a la bola de espejos y los focos orbitantes de colores.

No tardó en aparecer el disco crooner con sus 'llenapistas', 'Nothing's gonna change my love for you' y un 'Kisses in the moonlight' empalagoso a pesar del rotundo sonido de su impecable banda, cuya única misión era guardarle las espaldas al exitoso cantante de pantalones de raso y zapatos de charol. También arroparlo con amplitud de coros en las notas altas, que ya se encuentran demasiado arriba. Conserva el porte escénico que le ha dado tantos éxitos y que sigue llenando auditorios, pero también se le ha avecindado una desgana declarada a tocar la guitarra, seducido aún por las pistas de baile de hace cuatro décadas, con lo mal que envejecen algunos de esos temas. Curiosamente los que mejor ha conservado el tiempo son los que más racanea el de Pensilvania, que sin embargo conecta como pocos con su público, encantado de oírle de nuevo dispersarse en baladas melosas como 'In your eyes' o versiones edulcoradas de 'Nature boy'.

Ese Benson ganador de diez premios Grammy se impuso al guitarrista de hard bop, aunque bastaban unas sutiles -aunque tacañas- caricias a las cuerdas para que cualquier tema ganara color. Deslizó en el ecuador del concierto ese 'At the mambo inn' con impagable brío a la guitarra, como el oxígeno que se le suministra al enfermo, para volver después a las andadas pop con 'Turn your love around' y su hit soulero 'The ghetto' para euforia general.

Para momento inaudito, ese bolero 'La puerta' cantado en entrecortado español, que hacía desear que los minutos corrieran y, si es posible, olvidar.

Para la despedida, George no defraudó a sus seguidores. Con 'Give me the night' cumplió lo que ya es un ritual en San Javier, a su vez coronado con luces de 'On Broadway' en versión XL.

Esas dos iniciales en oro que lleva Benson en la correa de la guitarra siguen emitiendo destellos. El artista agota las entradas y aún provoca el delirio con su producto pop enriquecido con una enorme calidad y su innegable swing. Su directo fue lo que se esperaba de Benson.

Antes había ofrecido un concierto realmente raro el saxofonista José Luis Gutiérrez. Raro porque comenzó a plena luz del día y una gran parte del público lo miró por encima del hombro mientras hacía cola para la cantina, hasta el punto de que el vallisoletano se mosqueó varias veces pidiendo respeto a un auditorio en pleno apocalipsis del móvil y la cerveza. Contra todo pronóstico, logró enderezar la noche con sus creativas baladas de jazz con raíz ibérica y resonancias árabes, engarzadas con letras naif en deliciosas melodías. Cada tema de este showman es un universo, o un viaje como él anunciaba. Sus instrumentos inventados, como el vibratum y el panderidoo, le aportan los efectos especiales para recrear atmósferas mágicas que terminaron enganchando al público. «Yo no soy Benson», reveló deportivamente. Tampoco era su telonero, sino un músico de calidad y con capacidad de sorprender. El público lo compensó con un aplauso en pie.