«No mantengo las distancias con nadie» Antonio Urbina, físico, profesor de la UPCT y exdiputado regional de Podemos. / Enrique Martínez Bueso Antonio Urbina. Físico y profesor de la UPCT ANTONIO ARCO Domingo, 23 julio 2017, 10:53

Físico, profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) e investigador visitante en el Imperial College London, Antonio Urbina (Madrid, 1967) lleva 30 años vinculado al movimiento pacifista y comprometido -sobre el terreno- en la defensa de los derechos humanos en países como El Salvador, Guatemala, México y Colombia. Miembro destacado, y muy respetado, de Podemos.

-¿Decidió no tener hijos?

1 -¿Un sitio para tomar una cerveza? -El Zalacaín En Murcia. 2 -¿Un concierto inolvidable? -Bob Dylan en Londres. 3 -Un libro para el verano - 'La verdad sobre el caso Harry Quebert', de Joël Dicker. 4 -¿Qué consejo daría? -Infórmese bien. 5 -¿Cuál es su copa preferida? -Un mojito. 6 -¿Le gustaría ser invisible? -No. 7 -¿Un héroe o heroína de ficción? -Astérix. 8 -Un epitafio -[No tendré epitafio] 9 -¿Qué le gustaría ser de mayor? -Un buen físico. 10 -¿Tiene enemigos? -Supongo que sí. 11 -¿Lo que más detesta? -La mentira y la injusticia. 12 -¿Un baño ideal? -En la playa de La Llana.

-Sí. Lo decidimos hace tiempo en pareja. En parte, por la no necesidad de ver la creación de una familia como algo esencial en la vida. No creo que contribuir a la reproducción de la especie sea obligatorio. Sí me gustaría poder dejar, fruto de mi trabajo, alguna contribución que fuese útil a los demás.

«Estoy convencido de que a todos los que hemos colaborado con Podemos nos han vigilado muy de cerca»

-¿De qué somos fruto?

-De que se hayan producido una serie de circunstancias que han permitido una evolución que ha dado lugar a los seres humanos; y aquí estamos, lo cual no quiere decir que no se hayan podido dar condiciones similares en otros lugares. No creo que seamos resultado del diseño de un ente superior, divino, como apuntan incluso personas con una formación científica muy grande. Yo lo respeto, pero creo que en la evolución juegan muchísimos factores que, perfectamente, pueden explicar que una especie haya sobresalido entre las demás, y que ahora mismo sea la que domine. Lo que está por ver es si será capaz de mantener el planeta en condiciones habitables.

-¿Con quiénes mantiene las distancias?

-No mantengo las distancias con nadie, incluidas las personas que puedo considerar más opuestas a mi forma de pensar o que mantengan una actitud ante la vida en el polo opuesto a la mía. Siempre se puede aprender de los otros; yo, ni a priori, ni por principio, me planteo mantener distancias con nadie. Eso no quiere decir que avale todo lo que los otros piensan, por supuesto.

-¿Cuándo empezó su activismo social y político?

-Con las campañas contra la OTAN. Nunca he dejado de estar vinculado a movimientos sociales y al movimiento pacifista. No creo que el armamento sea la garantía de la paz, y menos todavía el nuclear. Pero tampoco creo en un pacifismo idílico, sino con los pies en la tierra y conociendo las situaciones de violencia muy de cerca.

-¿Qué experiencias le han enriquecido más?

-Mis experiencias más intensas y de mayor aprendizaje las he vivido colaborando en los procesos de paz de El Salvador y de Guatemala, aunque también fue muy interesante la experiencia del levantamiento campesino en Chiapas.

-¿Qué hizo en Guatemala?

-Antes de los acuerdos de paz que se firmaron en diciembre de 1996, todavía en plena guerra, a partir de 1992 se produjo el siguiente fenómeno: por una parte, población que había vivido en la clandestinidad en la selva, salió a la luz; por otra, se inició el retorno de los refugiados guatemaltecos en México. Esto hizo que se demandase protección internacional para toda esa gente que decidió volver a sus casas con el país todavía golpeado por una gran violencia. Hicimos una labor de acompañamiento de colectivos de campesinos hacia sus aldeas, que habían sido arrasadas. Gente amenazada, que ya había sufrido mucho. Hemos estado haciendo esos acompañamientos mientras el ejército, por ejemplo, estaba bombardeando la colina de enfrente. Las ONG no podían entrar al país, nuestra labor como brigadas de acompañamiento hizo mucho bien.

-¿De quiénes no se olvida?

-De toda la gente que conocí en esos países y que está en peligro o puede estarlo. Por ejemplo, en Guatemala, de Daniel Pascual y de Aparicio Pérez Guzmán, líderes campesinos que ya estuvieron amenazados de muerte durante la guerra, y que ahora también lo están porque se están enfrentando a las multinacionales y éstas siguen utilizando paramilitares, en algunos casos para asesinar a gente, como ha pasado en Honduras con Berta Cáceres.

-¿Trató con los violentos, con los asesinos?

-Por supuesto, he tenido que tratar con paramilitares armados, y también, por ejemplo, que negociar con el coronel de turno para que nos dejase acceder a una fosa clandestina para exhumar cadáveres de asesinados.

-¿Cómo mantenía la calma?

-Empatizar con el militar que ha sido genocida, no empatizas, lo que sí haces es aprender a contener la rabia; en gran medida porque aprendes mucho de los que han sufrido realmente la violencia. Te sorprende esa capacidad que tienen para reconocer su propia verdad, que es la suya, al mismo tiempo que aceptan que el otro puede tener un relato de la verdad diferente y que ambos relatos pueden coexistir de alguna manera. Eso no construye una verdad histórica, que construirán los historiadores, pero sí una forma de afrontar el post-conflicto que permite la coexistencia de aquellos que antes estaban enfrentados con armas y que ahora tienen que convivir en un mismo espacio, algo que no es nada fácil.

-¿Qué defiende usted?

-La aplicación de la Justicia para que no haya impunidad, porque la impunidad es uno de los peores mensajes que se le pueden dar a los violentos.

-¿Y el perdón?

-El perdón corresponde otorgarlo a quien ha sufrido el daño. Yo, el perdón a las víctimas no lo socializaría.

-¿Usted cómo está?

-En duda permanente.

-¿Alguna certeza?

-Me he apuntado a algunas verdades filosóficas.

-¿Por ejemplo?

-La solidaridad entre los seres humanos es probablemente el valor que permite construir en los buenos momentos de la Historia los avances y el progreso. Y al contrario, cuando lo que se impone es el conflicto y el dominio de unas colectividades sobre otras, lo que eso genera es negativo: violencia y destrucción.

-¿Su mayor anhelo?

-A nivel personal, contribuir a que la gente más cercana sea feliz; a nivel general, que ojalá supiésemos dar con una clave que nos permita un progreso de la Humanidad hacia algo mejor.

-¿En paz?

-Nunca lo estoy del todo. Con Hacienda, sí [risas]. Estoy convencido de que a todos los que hemos colaborado con Podemos nos han vigilado muy de cerca. Remordimientos no tengo de ningún tipo, pero me inquieto cuando pienso que no hago lo suficiente por resolver los problemas que tengo identificados. Siempre pienso que mi compromiso podría ser mayor. Quiero mantenerme en la vida con un cierto nivel de dignidad, y eso implica intentar cambiar aquello que no te gusta. Si no trabajas por acabar con las injusticias, no creo que puedas estar en paz. Ernesto 'Che' Guevara decía que sentía las injusticias ajenas como propias. Es un buen camino.

-¿Qué hace cuando está a punto de estallar?

-Como mínimo, contar hasta diez antes de responder. En ese sentido, las redes sociales que ahora están tan de moda, y los famosos tuits, son lo más antiequilibrio que puede haber. Qué error todas esas respuestas inmediatas, poco reflexionadas, que lo único que hacen es empeorar la discusión con tu amigo, o la discusión colectiva, porque no te has parado a pensar diez segundos cómo responder a la burrada que acaban de decir, y tú respondes con otra burrada, porque es lo que te pide el cuerpo en ese momento, y la bola no deja de crecer y crecer. De hecho, yo no tengo ni cuenta de Twitter ni de Facebook. Me niego a estar constantemente viendo a ver qué ocurrencia de 140 caracteres tienes todos los días. Creo que las redes tienen su utilidad enorme y que han marcado la forma en que hoy los jóvenes están relacionándose entre sí, pero yo no soy un fan de ellas.

-¿Qué es también un error?

-Tanto en política, como en otras facetas de la vida, escuchar solo a los tuyos, algo que también termina contribuyendo a que el debate político sea ahora mismo tan pobre. Y no digamos ya en la esfera pública. En la Asamblea Regional, a veces los debates rozan el ridículo. Si te estás equivocando, el que puede que te saque de tu error es el que te critica, no los famosos palmeros de los que muchos políticos se rodean. A veces, digo que hay que escuchar con más atención al que te critica que al que te alaba.

-¿Qué no comparte?

-Esas recetas que se dan para impedir una especie de apocalipsis que está a punto de llegar, porque al final se autodesmienten a sí mismas; recetas tipo '¡todos en bicicleta ya, desde mañana!', o '¡todos vegetarianos de golpe!'. Primero, porque nadie va a renunciar totalmente a la carne y va a empezar a ir en bicicleta de hoy a mañana, y tampoco vamos a ver el fin del mundo por el hecho de no ir todos en bicicleta, de la que yo soy fiel usuario. Vayamos evolucionando paso a paso hacia una transición en el camino correcto. Por desgracia, las políticas más recientes de Estados Unidos, a raíz de la elección de Trump, no presagian nada bueno. Suponen un frenazo, un gran retroceso, mayor sufrimiento a nivel local -en el propio país- y también a nivel mundial, lo cual es lamentable. A la larga, quien apueste por las vías hacia las renovables, hacia la inversión tecnológica en esta dirección, algo que China tiene muy claro, va a ser la economía líder en el futuro.

-¿Qué ayuda mucho?

-Sentirse querido.

-¿De qué tuvo la suerte?

-Por ejemplo, de poder colaborar con Joan Garcés, que fue un joven asesor de Salvador Allende y autor de un libro que recomiendo, 'Allende y la experiencia chilena' (editorial Siglo XXI), cuando gestionamos la denuncia contra Augusto Pinochet que permitió su detención en Londres.

-¿Qué le relaja?

-El monte.

-¿Qué le resultó durísimo?

-La muerte de compañeros muy próximos de las brigadas de acompañamiento cuando estaban desarrollando esta labor. Es... horrible. Llega un momento en el que te planteas, con cierta sensación de culpa, por qué tú sigues vivo y ellos no. En esto nos embarcamos todos juntos.

-¿Qué le permitió hablar chino?

-Bueno, me defiendo en chino. Lo estudié durante los años que estuve trabajando en una universidad inglesa. Me permitió, para mi grata sorpresa, comprobar que me podía defender en los barrios populares de Pekín, en los que no se habla ni una palabra de inglés. Recuerdo que entré a una librería para ver si tenían algún ejemplar del 'Libro rojo' de Mao Zedong. Y me sacaron uno muy viejo y lleno de polvo que seguro que habían utilizado en la Revolución Cultural.

-¿No reprueba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro?

-No, yo no repruebo a Maduro.

-¿De qué carece usted?

-De ambición de poder. No quiero hacer carrera política.

-De hecho, ha dejado su escaño en la Asamblea Regional.

-Sí, creo en la rotación de los cargos y yo había hecho ya el trabajo que me había propuesto. No solo existe el político que tiene su escaño. Seguiré haciendo política desde el sitio que me toque. La acción política no se debe centrar solo en unos pocos liderazgos muy fuertes.

-¿Cómo ve esta Región?

-Está muy necesitada, y por fin en vísperas, de que el PP pierda el Gobierno.