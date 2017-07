«Llegará el día en que nos extingamos»

Una persona que adopta un animal y lo cuida nunca puede ser una mala persona», mantiene como una certeza absoluta Gregorio Romero (Totana, 1976), iris azules y pelo desaliñado. Él vive con tres gatos; su mujer, Rosa, y una preciosa niña de ojos grandes que llegó a sus vidas, las de Gregorio y Rosa, procedente de Etiopía. Se llama Kiremt, «significa lluvia», explica Romero, y con ella, dice, tiene cubierta su «dosis de padre», aunque no le importaría, reconoce risueño, aumentar la familia. Paleontólogo del Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad, profesor titular de la Universidad de Murcia, «la estupidez humana -asegura Romero- es infinita».

1 -¿Un sitio para tomar una cerveza? -La Venta de los Pinos, en Totana. 2 -¿Un concierto inolvidable? -Cualquiera de Santiago Auserón. 3 -Un libro para el verano -'El conde de Montecristo', de Alejandro Dumas. 4 -¿Qué consejo daría? -Sal al campo y contempla el paisaje. 5 -¿Cuál es su copa preferida? -Una copa de vino. 6 -¿Le gustaría ser invisible? -A veces. 7 -¿Un héroe o heroína de ficción? -Robin Hood. 8 -Un epitafio -'Menos da una piedra'. 9 -¿Qué le gustaría ser de mayor? -Geólogo. 10 -¿Tiene enemigos? -No. 11 -¿Lo que más detesta? -La estupidez humana. 12 -¿Un baño ideal? -En una cala natural libre de turistas.

-¿Guarda muchos fósiles en casa?

-No muchos [ríe]. Solo unos pocos de cuando empecé. De crío salía con los amigos a un monte que hay cerca de la casa de mis padres, en la zona de huertos de Totana, y recogíamos algunos. Así me aficioné.

-¿Qué le dijeron en casa?

-¿Geología?, ¿pero eso qué es? Se sorprendieron cuando les comenté que quería ser geólogo, lo de la paleontología fue después, cuando me especialicé.

-¿Qué le gusta de su trabajo?

-El contacto con el entorno, con la naturaleza. Me permite salir al campo y, sobre todo, conocer mejor la dimensión temporal de la vida sobre la Tierra. Somos muy conscientes de que estamos aquí de paso y de que somos una porción muy pequeña de la Historia, porque llegará el día en que nos extingamos.

-Esa idea de final, ¿le lleva a afrontar su día a día de un modo distinto?

-Sí, te hace ser un poco más realista y te ayuda a conocer tus límites. Todo tiene un principio y un final, lo hemos visto a lo largo de la historia: crisis biológicas, mortandades tremendas... Lo más característico es la desaparición de los dinosaurios, fueron los grandes protagonista durante muchos millones de años y, al final, se extinguieron. Todo es finito y no pasa nada, la vida sigue su curso. Eso te da tranquilidad.

-¿Le prepara también para la muerte?

-Te da herramientas. Luego todo depende, evidentemente, de cada uno; si tienes unas creencias u otras.

-¿Qué le fascina?

-Me sorprenden los paisajes. Me gusta tener tiempo para parar y contemplarlos. La observación es superimportante y se está perdiendo. Todo va muy rápido y no nos paramos a mirar.

-¿A qué le ayuda la contemplación?

-A vivir mejor. Pero no solo la contemplación de un paisaje; disfrutar de una canción que se escribió hace 30 años, de un libro o de una película que llegan a tu vida en un momento que no esperas también es maravilloso. El problema es que nos acomodamos demasiado y eso no es bueno.

-¿Usted se ha acomodado?

-Creo que no. No he perdido la curiosidad. Hay cosas que me llegan y me sorprenden, y otras las busco.

-¿Con qué ha disfrutado mucho?

-Con los viajes.

-¿A dónde?

-Al norte de España: a Navarra, por ejemplo, que me parece un lugar magnífico; a los Pirineos, al País Vasco...

-¿Qué encontró allí?

-Por supuesto, paisajes muy distintos a lo que tenemos aquí, sin desmerecer la Región, porque en Murcia tenemos unos rincones muy singulares; y luego, una conexión con la naturaleza que aquí la gente, poco a poco, está perdiendo y es una pena, además de que nos hace cada vez más tontos. Los niños salen poco al campo, están encerrados con las videoconsolas e internet, y eso no es bueno. Disfrutar de nuestro entorno y conservarlo es la única forma de mejorar nuestra calidad de vida.

-¿Dónde desconecta?

-En Totana, en la zona de huertos, muy cerquita de los montes. Para mí las montañas tienen una significación especial. Nos cuentan muchas historias; sales por el campo y dices: 'Mira, ahí hay una falla, un pliegue...'. Cuando vas conduciendo a veces resulta incluso peligroso; los taludes de las carreteras suelen ser muy buenos cortes geológicos y, claro, te distraes... [ríe].

-¿Qué importancia le da a la familia?

-Tengo tres hermanos: Carolina, que vive en Italia, Eduardo y Mario. Somos todos muy felices; aun así llegó un momento en el que estaba deseando salir de casa. Me fui a estudiar a Granada y cuando volví no tenía mucho sentido quedarme de nuevo en Totana, así que me vine a Murcia y me vinculé con la Universidad. Me casé y tengo una niña de nueve años.

-¿Cómo se llama la pequeña?

-Kiremt, significa lluvia. Es una niña que adoptamos hace seis años en Etiopía, vino con tres, y si digo la verdad, no estábamos preparados para aquel viaje. Cuando llegas allí, vas al orfanato y la ves por primera vez, lo que deseas es que los trámites sean rápidos para llevártela contigo al hotel, pero pronto toda esa ilusión que tienes se viene abajo. A las primeras horas de salir de su entorno, el rechazo de los pequeños es total, esto es de libro, pero no te lo esperas. No esperas que la niña no quiera estar contigo y se pase todo el rato llorando... Al final, cuando ve que le das cariño, la cuidas, le das de comer, la vistes... ya todo es normal, pero los primeros meses, en nuestro caso fueron diez semanas, son duros.

-¿Siempre quiso adoptar?

-Yo nunca me lo había planteado. Fue Rosa, mi mujer, quien me lo propuso. Ella tuvo cáncer con 27 años, un linfoma que superó muy bien. Los médicos nunca le dijeron que no podía tener hijos, pero existía cierta probabilidad de que al quedarse embarazada se pudiera reproducir el tumor. Ella no quería someter su cuerpo a nuevos cambios y cuando me lo propuso me pareció bien. Fue una decisión que no pensé demasiado pero que tomamos de forma muy natural. Siempre había querido tener un crío para salir al campo y enseñarle los fósiles, aunque luego te das cuenta de que no vienen [ríe].

-¿Volvería a repetir el proceso?

-Sí, a pesar de que creo que mi dosis de padre está cubierta con solo un crío. Siempre he pensado que tener hermanos, de alguna forma, está sobrevalorado. Yo juego con Kiremt mucho más de lo que mis padres han jugado conmigo, y luego están los primos, los tíos, los amigos. ¿Que echa de menos tener un hermano? Puede ser, porque hay días que está sola y se aburre, pero no lo veo tan traumático.

-¿Qué significa ella para usted?

-Cuando llegó aparecieron muchos miedos: miedo a que le pase algo, a no estar tú en ese momento... Para mí ella es todo, y todo lo que hago lo mido en función de si ella va a estar. Es un poco agotador porque tienes que mantener el tipo constantemente, los críos copian todo lo que ven y las formas son fundamentales: saber estar, respetar todo tipo de formas de pensar, religiones... Para mí la felicidad es el respeto, y nosotros queremos que Kiremt sea, por encima de todo, una persona respetuosa.

Lección

-¿En qué cree que el mundo se está volviendo loco?

-Vamos muy rápido y nos perdemos muchas cosas, pero, además, no nos fijamos en nuestros mayores. Para mí ellos son muy importantes, porque son gente que sabe estar. Hoy los modelos en los que se fija la gente joven no son los mejores; eso de tener dinero rápido, una casa, un coche y triunfar... Desde el momento en el que un crío se pasa todo el día enganchado a una máquina estamos perdiendo. A los niños hay que rodearles de libros, dejarles que escriban y que dejen volar su imaginación.

-¿Leía mucho de pequeño?

-Pues no mucho, fíjate. Empecé con 16 o 17 años. Un primo me dejó unos libros de Bukowski y me enganché. No eran lecturas para mi edad pero me gustaron. Desde entonces no he dejado de leer.

-¿Qué ha sido difícil?

-La enfermedad de Rosa. Comenzamos a salir poco antes de que yo terminara la carrera, con 22 o 23 años, y a ella le diagnosticaron el tumor con 27. Me pilló de lleno. Pensé que se iba a venir abajo porque es una persona muy sensible, pero nos dio una lección.

-¿Cómo vivió aquello?

-Tuvimos buena suerte con los médicos y lo cogieron a tiempo. A pesar del deterioro físico, siempre estuve convencido de que lo iba a superar, y así fue. En cambio, no ocurrió lo mismo con uno de mis sobrinos. Murió de un cáncer infantil. El crío nació perfecto, y a los meses desarrolló la enfermedad. Fue realmente duro ver a mi hermana, en Roma, con el niño en brazos esperando que muriera. A pesar de todo, me considero un privilegiado, porque he tenido mucha suerte en otros aspectos.

-Estas experiencias le cambian la vida a uno, entiendo.

-Sí, pero te cambian también otras cosas. Lo que ocurre es que empiezas a relativizar todo un poco más e intentas disfrutar de las cosas pequeñas, de cada momento.

-¿A quién o a quiénes les debe mucho?

-A mis padres. Siempre les he visto trabajar muy duro y no coger vacaciones para no perder clientes; teníamos un supermercado de barrio. Desde pequeño me han transmitido el valor del esfuerzo y su amor por la tierra y el campo.

-¿Canta o baila?

-¿Bailar? No, nunca lo he hecho, pero creo que no se me daría mal. Lo que me hubiera encantado hacer habría sido aprender a tocar un instrumento.

-¿Cuál?

-El piano. Tiene que ser brutal saber tocarlo, aunque la guitarra también me atrae.

-¿En qué cree?

-En la gente, a pesar de que considero que la estupidez del ser humano es infinita; y en los animales. En casa vivimos con tres gatos. Son algo maravilloso.

-¿Por qué no cuidamos nuestro patrimonio?

-Porque no lo valoramos. Las nuevas generaciones no conocen el entorno en el que viven, y si no conoces, no valoras. Igual ocurre con el patrimonio cultural: si no sabes que el molino que está cayéndose a pedazos enfrente de tu casa es una obra espectacular, hemos perdido la batalla. Los colegios llevan a los chavales a los museos y está genial, pero también hay que salir al campo.

-¿Veremos terminado el Museo de Paleontología y Evolución Humana de Torre Pacheco?

-Soy bastante optimista, aunque en estos diez años ha habido muchas etapas en las que he sido muy optimista y luego ha habido parones como el de ahora. Por lo que sé, la intención del Ayuntamiento, que es el responsable de las obras, es terminarlo a finales del año que viene, que es además la fecha tope. Ojalá sea así, porque hay colecciones muy buenas y muy interesantes que están esperando en los almacenes.