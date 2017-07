«Me he convertido en una obra de arte» La pintora Carmen Cantabella, posando para 'La Verdad' en su estudio. / Enrique Martínez Bueso Carmen Cantabella, pintora ANTONIO ARCO Lunes, 31 julio 2017, 09:11

Dice la pintora Carmen Cantabella (Murcia, 1977): «Para mí, es una ventaja poder utilizar el cuerpo femenino como acto de denuncia, rebeldía o reivindicación». La noche arde alrededor de su estudio.

-¿No teme escandalizar?

1 -¿Un sitio para tomar una cerveza? -El Quitapesares. 2 -¿Un concierto inolvidable? -Uno íntimo de Second. 3 -Un libro para el verano -'Cien años de soledad', de García Márquez. 4 -¿Qué consejo daría? -Sea sincero consigo mismo y con los demas. 5 -¿Cuál es su copa preferida? -Cerveza. 6 -¿Le gustaría ser invisible? -No. 7 -¿Un héroe o heroína de ficción? -Tíntín. 8 -Un epitafio -«Ama a los demás, ellos también tienen miedo». 9 -¿Qué le gustaría ser de mayor? -Pintora. 10 -¿Tiene enemigos? -No, que yo sepa. 11 -¿Lo que más detesta? -La mentira. 12 -¿Un baño ideal? -Desnuda en Calaflores.

-Lo grave es que seguimos sin estar preparados para aceptar las diferencias, y continuamos escandalizándonos con lo que no es motivo de escándalo. Por ejemplo, estamos más preparados para la violencia que para el sexo, y eso es muy lamentable. Pienso que hay mucha gente que todavía no ha aceptado que todos tenemos un cuerpo, un cuerpo que deberíamos conocer y aceptar mejor porque eso nos ayudaría a aceptar también mejor a los otros como son.

-¿Usted qué no sabe hacer?

-No sé mentir, lo cual me ha causado más de un problema. En el colegio, por ejemplo, cuando ocurría algo en clase, los profesores me preguntaban a mí, para saber qué había sucedido, porque sabían que les iba a decir la verdad. Luego, cuando salíamos al patio, mis compañeras me decían, '¡pero tía, cállate!'.

-De niña, ¿qué soñaba que sería de mayor?

-Con 14 años, monja misionera. Luego, activista de Greenpeace. Después, me eché un novio 'fotero' que me enseñó a hacer fotos y quise ser fotógrafa. Más tarde quise ser espeleóloga, pero mi madre no me dejó. Al final, me dediqué a aquello para lo que sé que he nacido: pintar, ser artista.

-¿Qué decisión no le resultó fácil tomar?

-Dejar una relación, en la que se unía lo personal y lo profesional, con mi galerista [Javier Cerezo, propietario de Babel]. Fuimos pareja durante 13 años, nos salvamos la vida el uno al otro. Ha sido una relación muy importante en mi vida. Intenté hacerlo todo con mucho cuidado. El amor se acaba, no depende solo de tu voluntad. Y cuando se acaba no tiene sentido seguir manteniendo una relación de pareja, aunque es estupendo poder continuar teniendo un vínculo con las personas que han sido tan importantes en tu vida. Hasta el último minuto, en lo profesional seguimos trabajando muy bien. Javier es un galerista estupendo, que siente un enorme respeto por sus artistas. Yo quise continuar trabajando con Babel y él estuvo de acuerdo.

-¿Ahora son amigos?

-Sí, sí. Cuando me casé con José [el poeta José Cantabella], Javier fue el padrino de nuestra boda. La madrina fue la escritora Marisa López Soria. El día en que se lo comenté a mi madre, me dijo: «¡Qué valor tienes, hija!» [Risas]. Mi abuelo materno era primo hermano del padre de José. Nosotros nos tratábamos como primos, hasta que todo cambió.

-¿En qué sentido?

-Yo me sentía sola, me sentía vulnerable. Estaba pasándolo mal después de la separación. José es una persona que te trata muy bien, que se hace querer. Sus amigos lo adoran. Me enamoré.

-Dos artistas, dos egos, dos mundos creativos conviviendo...

-...no es nada fácil, no. Al principio, para mí fue muy duro. Atravesamos como una especie de tormenta hasta que, al final, conseguimos acostumbrarnos el uno al otro. Tuvimos que superar una primera fase de diez meses. Yo estaba acostumbrada a que todo girase alrededor de mí, como si fuese la Luna. Y ahora tenía que compartir el universo con otra estrella. Él es muy generoso, pero al mismo tiempo necesita mucho su espacio para escribir, y claro, se aisla. Y yo necesito que me den mucho la coba, aunque he aprendido a estar un poco más independiente.

-¿En qué no se mete?

-No se me ocurre para nada ejercer de madre de los hijos de mis parejas. Los hijos son para las madres, no confundo cuál es mi papel. Siempre me han gustado mucho los niños, aunque a mí la naturaleza no me ha llamado mucho a ser madre. Finalmente, cuando cumplí los 36 años decidí que ya, definitivamente, no los iba a tener.

-¿Por qué?

-Para que algo me salga lo bien que yo me exijo, necesito volcarme al máximo, y para hacer una obra como la que yo quiero hacer, la entrega es total. Creo que eso no es muy compatible con la crianza. Y yo no quiero hacer cosas a medias.

-¿Qué teme?

-Pasar por esta vida y que, cuando me vaya, no quede mi huella como pintora. Que mi obra se olvide; eso me jodería, porque yo lo estoy dando todo por mi obra. Tampoco me gustaría llegar a anciana sola.

-¿Qué no pierde de vista?

-No pierdo de vista a la gente. No me olvido de que detrás de los conflictos hay personas que sufren. Creo que soy capaz de disculpar muchas cosas en función de las circunstancias que cada persona ha vivido. Me gusta intentar comprender por qué se actúa de un modo u otro. Lo que sí que me cuesta trabajo es perdonar, porque soy muy orgullosa.

-¿Y qué le indigna?

-Que me mientan no lo soporto. Y el tema de la impunidad ante la corrupción política hace ya mucho tiempo que me tiene muy harta. Ahora, mucha gente está esperanzada con este 'nuevo' PSOE y lo entiendo, porque yo también miro un poco con ojos enamorados a Pedro Sánchez [risas], aunque sigo siendo más de Podemos. Creo que no están todavía preparados para gobernar, pero son una oposición muy necesaria. Y me gusta que existan.

-¿Qué es más necesario que el pan nuestro de cada día?

-El agua. Nos damos cuenta de su importancia cuando abrimos el grifo y no sale ni una gota.

-¿Claro qué tiene?

-Que cuando estuve en México me habrían ido muchísimo mejor las cosas, haciendo exactamente la misma obra que hago, si hubiese sido un hombre con bigote. Por eso me oculto detrás del nombre artístico de Cantabella, que es como firmo mis obras. Quiero que la gente piense que soy un hombre, eso me gusta. No quiero ser Carmen Cantabella, quiero ser Cantabella. Ser mujer, en el mundo del arte, no juega nada a favor de ti. Si yo hubiese sido un hombre, mi obra se habría valorado mucho más.

-¿Valiente?

-Sobre todo cuando se trata de denunciar injusticias. No pienso en las consecuencias que hacerlo pueda tener para mí.

Comenzar el día

-¿Extasiada qué le deja?

-Despertarme junto a José es una forma maravillosa de comenzar el día. Y si a lo largo del día no falta el chocolate puro, mejor.

-¿Hay algo más Allá?

-Pues no sé qué decirle, creo que sí pero no sé lo que es.

-¿A qué ha renunciado?

-A creer en Dios.

-¿Qué no quiere?

-Perder el tiempo.

-¿Qué se planteó pero no lo llevó a cabo?

-Una vez que regresé de México, estaba loca por volver. Me planteé seriamente irme a vivir allí.

-¿Qué le pasa a usted con Tintín?

-Que no me gustaba absolutamente nada, porque no aceptaba que en sus historias los personajes femeninos fuesen ridículos y feos, e intenté vengarme de él a través de una serie pictórica en la que lo convertí en protagonista. El de Tintín es un mundo masculino absolutamente, pero una vez que me puse manos a la obra para intentar destruirlo, me terminó encantando. Quise destruirlo y al final me enamoró. Tintín me puso el collar él a mí [risas].

-¿Qué no le vendría mal?

-A lo mejor, como artista, ser un poco más diva. A veces soy demasiado mundana.

-¿Para qué se ha dado usted por vencida?

-¡Para ganar dinero! [Risas]

-¿Qué es una realidad?

-Que hay mucha mentira en el mundo del arte contemporáneo, mucho farsante y mucha bobada.

-¿Lo más importante?

-Lo más importante es estar vivo. Y tener claro que hay que ser flexible como el bambú porque el que no es flexible, quiebra.

-¿Qué no es usted?

-No soy caprichosa.

-¿Qué decisión ha tomado?

-Voy camino de ser vegana.

-¿Lo último que ha pintado?

-Un cuadro titulado 'Tizones sobre el Mar Menor'.

-¿Qué tiene pendiente?

-Espero dejar de tenerlo pendiente este verano: visitar la Casa-Museo de Salvador Dalí.

-¿Qué no puede ser?

-¡No puede ser no haber visto todavía París!

-¿Prohibido qué se tiene?

-El arte por el arte, la belleza por la belleza. Me gusta que el arte hable de cosas importantes.

-¿Qué sí es?

-Muy franca, conmigo mismo y con los demás.

-¿Cómo ve esta Región?

-Me aburre mucho, hay demasiada desidia. Planteas el problema del Mar Menor, por ejemplo, y hay quienes te dicen que como ellos veranean en Mazarrón, les da igual. Falta solidaridad y sobra desinterés, tanto a nivel ciudadano como político. Y a nivel cultural, veo un gran abandono por parte de quienes nos gobiernan.

-¿En qué se ha convertido?

-Me he convertido en una obra de arte desde que me he tatuado en un brazo 'Cantabella'. [Risas]