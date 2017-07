ESTÍO A LA MURCIANA «El cáncer de mi padre me enseñó a dar más besos» Raúl Cabañero, con su cámara, a la que se ha aficionado en los últimos tiempos. / Nacho García / AGM Raúl Cabañero, asistente internacional de fútbol CÉSAR GARCÍA GRANERO Lunes, 24 julio 2017, 10:21

Que no le rompan la calma a Raúl Cabañero, su cueva de Ali Baba particular, su coto. La tranquilidad, la compañía invalorable de Lola y el esmero en todo lo que emprende son los puntos cardinales en la vida de nuestro árbitro más viajero. Lleva diez años en Primera y fue elegido mejor asistente español. A Cabañero (Linares, 1981), afincado en Murcia desde niño, le gusta la vida sin aristas, serena, cuanto más cotidiana mejor, y solo quebrantada por los viajes, uno de sus más antiguos placeres, la fotografía, uno de los más recientes, y el goce de la amistad, que cultivó con esmero cuando aún no sabía que iba a ser asistente y parecía ir para militar. Llegó a estar siete años en la Marina, que le dejó un recuerdo almibarado y donde aprendió que la constancia y la disciplina son bastones seguros para prosperar.

-¿Cómo fue eso de ser militar?

1 -¿Un sitio para tomar una cerveza? -En el bar Quitapesares. 2 -¿Un concierto inolvidable? -Pereza. 3 -Un libro para el verano -'La verdad sobre el caso de Harry Quebert', de Joël Dicker. 4 -¿Qué consejo daría? -Sé tú mismo. 5 -¿Cuál es su copa preferida? -Ninguna. 6 -¿Le gustaría ser invisible? -Prefiero que me vean. 7 -¿Un héroe o heroína de ficción? -Superman. 8 -Un epitafio -No me iré mientras viva. 9 -¿Qué le gustaría ser de mayor? -Tengo la suerte de dedicarme ya a lo que me gusta. 10 -¿Tiene enemigos? -Espero que no. 11 -¿Lo que más detesta? -La falsedad. 12 -¿Un baño ideal? -Calblanque.

-Cuando acabé el instituto, no me encontré con fuerzas como para emprender una carrera. En aquellos momentos tenía unos amigos que estaban en el ejército, me hablaban muy bien y me llamaba la atención. Opté por esa vía y estuve casi siete años en la Marina, en Cartagena, en la unidad especial de buceadores de combate. Fue chulísimo, me enseñaron muchos valores. No entré por vocación militar, sino por mis amigos, pero cuando entré me gustó, porque me enseñaron unos valores que me han valido para toda la vida, como el respeto y la disciplina. Eso me ha ayudado para el arbitraje. Y me gustaba el compañerismo que había. De hecho, mantengo contacto con los amigos que hice allí.

«No es porque lo diga yo, pero mi mujer es guapa. El día que la conocí me extrañó que se fijara en mí. ¡Si es que era un 'pibonazo!'»

-¿Y cómo fue lo de ser árbitro?

-Con 14 años. Me despertó el gusanillo en el instituto el árbitro José Francisco Pérez Sánchez, que fue mi profesor de Geografía e Historia. Nos explicaba cada sitio contándonos anécdotas que le habían pasado en los países donde había pitado. Un día le pregunté qué tenía que hacer para poder pitar y me mandó al Colegio de Árbitros.

-¿Se sorprendió?

-La verdad es que no. Yo quería aprovechar también para ver si así cogía un poco más de intimidad con él y eso me venía bien a la hora de aprobar [ríe].

-¿Y le vino bien?

-Pues esa asignatura fue de las que mejor se me dieron.

-¿Qué sintió al morir él? [El árbitro murciano José Francisco Pérez Sánchez falleció el año pasado a causa de un cáncer].

-Una pena muy grande. Nunca tuve una relación muy personal con él, pero sí le estoy muy agradecido y soy lo que soy en cierta manera gracias a él.

-¿Es usted tranquilo o se desespera fácilmente?

-Soy tranquilo, muy tranquilo. Me gusta mucho pensar las cosas antes de tomar una decisión, a veces de más.

-¿Cuándo fue la última vez que dio un golpe en la mesa?

-Sobre todo con el trabajo. Yo tengo un trabajo aparte del arbitraje, una empresa de limpieza y mantenimiento que llevo con mi hermano, y a veces no pensamos de la misma forma.

-¿Por qué montó la empresa?

-Para tener algo ahí para cuando ya no pueda seguir en el arbitraje y por otro motivo: mi padre falleció hace cuatro años por un cáncer y mi hermano, que es muy afectivo, lo estaba pasando mal y fue para que tirase hacia adelante. Empezamos por eso y ahora contamos con 20 empleados y hay mucho trabajo.

-Ha tenido muy de cerca el cáncer, ¿le tiene miedo?

-Miedo no, pero en la cabeza lo tengo para cualquier cosa que haga. La comida, por ejemplo. Mi padre murió de cáncer de pulmón a consecuencia del tabaco. Se lo diagnosticaron ya avanzado y poco se pudo hacer. Desde aquello me cuido mucho más. Como mucha verdura, sobre todo brócoli. Tengo un nutricionista que me insiste mucho en las verduras. El brócoli, por ejemplo, me lo pone crudo en las ensaladas. Me dejé las carnes procesadas, por ejemplo, y los huevos los como de una amiga de mi madre que tiene gallinas. Si tienes algo así en tu familia, al final te marca. Es algo que no puedes olvidar.

-¿En qué le cambió el cáncer de su padre?

-Aprendí a ser más afectuoso, empecé a dar besos. Me lo enseñó el cáncer de mi padre. Llegaba a casa y le daba un beso, y antes no lo hacía. Una de las veces que estuvo ingresado le pregunté si había algo que le hubiera quedado pendiente y él me dijo que viajar. Me dijo: «He trabajado mucho y he viajado muy poco». Era peluquero y siempre trabajó por nosotros. Él, lo que ganó lo dedicó a nosotros y apenas pudo viajar. Eso me dijo y se me quedó grabado. Me dijo que se arrepentía de no haber viajado más.

-¿Por eso viaja tanto ahora?

-Ya me gustaba y, desde aquello, aún más. Yo viajo mucho con Lola, mi mujer. Nos encanta. Este verano, por ejemplo, nos vamos a Japón.

-¿Les permiten llevar a sus mujeres a los viajes?

-No. Son estrictamente profesionales. Vamos el día antes del partido y el de después volvemos a casa. Está todo muy regulado. Tenemos una agencia de viajes que trabaja para nosotros. A principio de año, nos envían un correo con los hoteles que hay concertados. Ellos saben a qué hora llegas, cuándo te vas, todo.

-¿Cómo lleva Lola lo de los viajes?

-Cuando me conoció ya estaba en Primera. Sabía cuál era mi forma de vida y aprovecha cuando voy fuera para estar con su gente.

-¿Cómo la conoció?

-Con un amigo árbitro. Salimos a cenar por Murcia y ella estaba en otra mesa. La verdad es que me llamó mucho la atención, no es porque sea mi mujer, pero es guapa. Mi mujer es mi guapa. Su amiga me llamaba: «Oye, que te quiero presentar a una amiga», decía. A mí me extrañaba. ¡Si es que era un 'pibonazo'!, así que creía que estaban de cachondeo. Les pregunté si me lo decían en serio y ella se puso roja como un tomate, y ahí vi que iba en serio. Charlamos, nos dimos los teléfonos, quedamos y, a día de hoy, estamos casados. Nos casamos hace un año, un mes y un día.

-Se acuerda perfectamente.

-Sí, ha sido uno de los mejores días de mi vida, por no decir el mejor. Y eso que cayó la mundial, por raro que parezca en Murcia para ser junio. En el Nelva tuvieron que quitar todo lo que habían montado. Mi mujer, la pobre, me llamaba asustada y yo le decía que no se preocupara, que no llovía en Murcia, pero no era cierto. Menos mal que luego dejó de llover y todo salió perfecto.

-¿Es romántico?

-No, pero mi mujer me está haciendo romántico. Ella es muy cariñosa, le gustan los afectos y me está metiendo en vereda para que sea como ella.

-¿Qué es lo más bonito que ha hecho por ella?

-He hecho muchas cosas, quizá lo más especial fue pedirle matrimonio el 14 de febrero. Yo quería pedírselo en la plaza de la Catedral, pero había mucha gente y me daba mucha vergüenza, así que cuando llegué a casa, desparramé por allí unos corazones que había preparado y se lo pedí ya en casa.

-¿Qué es lo que más ama en el mundo?

-Me gusta la tranquilidad, pero tampoco me voy a un monasterio. La cuestión es saber aprovechar el tiempo que cada uno tiene para dedicarse a sí mismo. Tengo una terraza en casa y me gusta salir a leer o con la 'tablet'. En los últimos tiempos, me ha dado por la fotografía. Me gusta y viene bien para desconectar.

-¿Qué es lo que le molesta en el fútbol?

-A veces la forma en que se dirigen a ti, pero cada vez los jugadores son más profesionales y entienden mejor tu trabajo. Si eres sincero con ellos, suelen respetarte.

-¿Es cierto que Mourinho le dijo que era el mejor?

-Fue en un Rayo-Real Madrid. Hubo un fuera de juego, pero antes cometieron una falta y yo pité la falta. Mourinho me preguntó que por qué no dejaba seguir el juego y yo le dije que primero había ocurrido la falta y que, si dejaba seguir la jugada, tendría que pitar el fuera de juego. En ese momento, se paró, lo asimiló y me dijo: «Oye, pues es verdad. Eres muy bueno».

-¿Es una persona con suerte?

-Sí, tengo salud, que es primordial, y aparte hago lo que me gusta. He cumplido mi sueño en el arbitraje y me siento valorado por mi familia. Para qué más, es suficiente para ser feliz.

-¿Recuerda sus primeros partidos por esos campos de Dios?

-Sí, claro. Yo entré en esto sin saber lo que me iba a encontrar. Empecé junto a un compañero el cursillo para no ir solo y lo superamos. Hicimos nuestro primer partido. El mío fue un Esparragal-Cabezo de Torres y mi amigo, Raúl Perelló, pitó en Espinardo. No tuvo una buena experiencia y el lunes me dijo que lo iba a dejar. Lo había pasado fatal. A mí me fue algo mejor, pero llegué a Preferente y ahí fue donde vi que como árbitro no tiraba para arriba. Cada vez que arbitraba tenía movidas. Me costaba mucho pasar desapercibido, que es lo que los árbitros queremos. A veces hay que hacer un análisis de sinceridad contigo mismo para ver qué se te da bien y qué no. Yo lo hice entonces, probé como asistente y vi que se me daba mejor y me gustaba. Fue una decisión estupenda y doy gracias por ello.

-¿Qué más le ha enseñado el arbitraje?

-Te enseña a mejorar en muchas cosas. Por ejemplo, con el inglés. Para pitar fuera es un requisito imprescindible. Hay que pasar una entrevista al hacerte internacional. Yo salí justito del instituto y en un partido en el que hice de cuarto árbitro, en la ya extinguida Intertoto, me tocó con un holandés. No me enteré de casi nada. Me dio muchísima vergüenza y fue cuando me dije que, si quería prosperar, no podía ir así por la vida. Esto fue un jueves o viernes y el lunes ya estaba en la academia, todos los días de la semana, dos horas con un profesor solo para mí.

-Se le ve muy metódico.

-Sí, algo ordenado. Me gusta levantarme temprano, desayunar tranquilo, ir a entrenar, comer en casa, descansar un poco y, ya por la tarde, dedicarle tiempo a mi mujer.

-¿Cree en la cultura del esfuerzo?

-Totalmente. Ahora me ven y parece que todo ha sido fácil, pero hay muchos que no me han visto empezar. Mis amigos sí, en la época de salir de fiesta, cuando ellos se iban y yo me tenía que recoger.

-Alguna fiesta se habrá pegado.

-Sí, pero hace mucho, nunca desde que me dedico a esto.

-¿Es cierto que invitó a sus amigos en la cantina del instituto con su primera paga en el arbitraje?

-Sí. Eran 5.000 pesetas y en aquella época daban mucho juego. Mi padre me daba 500 pesetas de paga, así que era multiplicar por 10 lo que me daba mi padre.

-Un país donde arbitrar sea otra cosa.

-En Arabia Saudí. Pitar allí es un puntazo. A Fernández Borbalán [el árbitro al que acompaña] la gente lo conoce y le echa fotos como a una superestrella. Y luego, pitas en un sitio totalmente diferente a lo que conoces, con los rezos, la separación entre hombres y mujeres... Dos horas antes de los partidos, cuando sales a comprobar el campo, el estadio ya está lleno y animando de una manera increíble, y eso que no beben alcohol debido a su religión.

-¿Es usted religioso?

-No. Soy ateo. Creo en algo, pero no creo, aunque algo hay. La semana pasada visité a mi tío en La Arrixaca, lo habían operado y me contó que en la operación vio una luz, y él no es una persona mística ni nada de eso. No sé, quizá haya algo, quién sabrá, pero yo espero conocerlo dentro de mucho.