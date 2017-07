Días que no

Hay días en los que sacar cuatro líneas coherentes es imposible. Hay días en que la cabeza tiene otros planes. Si escribiera en papel todo estaría lleno de papel. Si escribiera en papiros todo sería muy raro, pero estaría lleno de papiros. Si estuviera en las cuevas de Altamira hubiera tachado catorce bisontes. Se entiende, ¿no?

Si fuera escultor hubiera malgastado el sueldo de un mes en Carrara. Si la fotografía fuera lo mío se amontonarían las tarjetas SD por mi cama y las memorias y discos duros no darían para más, llenos hasta los topes de desenfoques y miradas absurdas, baratas y evidentes. Tendría por tanto si mi cámara fuera analógica, metros y metros de carretes colgados por las paredes, lanzaría por la ventana miles de momentos velados a la calle, para que los vagabundos se hicieran pequeñas pulseras de agujeritos con mi fatal falta de destreza.

Si fuera traductor de la ONU nadie se entendería, se quedarían importantes conceptos de difícil comprensión flotando en el aire, y ninguna de las partes parecería haber puesto suficiente empeño en solucionar el conflicto existente.

No podría haber diseñado una sola planta de este edificio, por muy arquitecto que fuera, aunque llevara mil años levantando exactamente el mismo edificio en exactamente el mismo tipo de terrenos con exactamente las mismas dimensiones y justo justo justo los mismísimos materiales una y otra vez, hoy con la escuadra en la izquierda y el cartabón en la derecha, me hubiera llevado las manos a la cabeza (con el riesgo de sacarme un ojo) y habría sido incapaz de tirar una sola línea.

En días como hoy no sería buena idea montar en mi barco, aunque llevara el nombre de mi amada y diariamente soltara las amarras dejando libre mi velero en pos de las más lúdicas y eróticas aventuras marinas, yo no montaría hoy conmigo.

Sería un actor porno tan poco decidido hoy, un tío con dudas, falto de la iniciativa y la desenvoltura propias de mi puesto de trabajo. Un pelele, dando mal en cámara, nervioso y preocupado por si los ángulos de cámara son buenos, creo que no está habiendo química, no sé, me voy a casa. Mañana no tiene por qué ser mejor.