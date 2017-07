Cursum perficio

Roma, reconstruida piedra sobre piedra, concede al espectador una oportunidad de vivir la historia y figurar en ella en papeles de reparto. El turismo de masas es como una apisonadora. Pasa por encima de todo, incluso de los monumentos. Es la capital de un imperio desmoronado por la ambición de poder, que no es la más sana de las aspiraciones. Solo unos elegidos resultarán dignos de merecer una estatua o una columna esculpida. Detrás de una hazaña suele haber una orquestación, círculos urdiendo tramas e ingeniando movimientos de alcoba, tareas que deben procurar más dolores de cabeza que gozos y alegrías, y aun así no faltan voluntarios. En Roma uno siente que la historia es inabarcable y que por mucho que intentemos abrazarla se escapa como el más escurridizo de los amantes. Hace más de 20 años estuve aquí con compañeros y profesores del IES Saavedra Fajardo, porque la posibilidad de viajar por primera vez al extranjero para cualquier adolescente era gracias al viaje de estudios de bachillerato. Recordaba su ansiedad, el frenesí motorizado y el hábito policial de hacer sonar el pito como medio de represión. Hay mucha comicidad en el escaparate romano. Los carabinieri andan en coches de miniatura haciéndose respetar en los atascos. Las maravillas aparecen en millones de selfis como algo secundario. La ciudad de las fuentes increíbles sobrevive a su mito con una dignidad pavorosa y no hay rincón libre de mugre y belleza. Roma es un decorado pomposo donde pasado y presente dialogan y donde la gente sensible puede padecer catatonía. Cómo se vende Italia... los visitantes se mueren por entrar en las catacumbas. Tanto hemos aprendido del mundo clásico que uno descubre con placer lo novedoso. No recordaba que Rilke escribió desde Italia algunas de sus ‘Cartas a un joven poeta’, precioso manual de motivación para todo escritor principiante. El barrio del Trastevere, donde la decadencia rima con los colores más bellos de Roma, recuerda estos días a Marilyn Monroe, con sus objetos personales, guiones subrayados, fotos y muchísimas curiosidades. La mujer más sensual del celuloide, bella e intocable, murió en agosto de 1962 en California por sobredosis de medicamentos. Ocurrió en su casa, de estilo español y hortera azulejería mexicana, en cuya entrada había una inscripción latina: ‘Cursum perficio’ (mi viaje acaba aquí). Divinas y mortuorias casualidades.