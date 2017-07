Madrid en verano. Esa luz «claridad de diamante», que describía Pla. «El Greco, Velázquez y Goya justifican, no uno, sino cien viajes a Madrid». La ajetreada vida nocturna, «pedías una cita de negocios y corrías el riesgo de que te citaran entre las tres y las cuatro de la madrugada en el café de Puerto Rico». Y el café con leche, «la manía del café llega a tal extremo que, cuando un hombre sigue a una mujer desconocida por la calle y consigue entablar conversación, lo primero que le propone es ir a tomar café», apuntaba. Tras ese café y antes del refugio de las terracitas al encuentro del cruce de miradas, les recomiendo una exposición. Al fresco sin llegar a la hipotermia, «el arte cuando es bueno, es siempre entretenimiento», apuntaba Brecht. Acudan a Fundación Telefónica, en Fuencarral, y disfruten de la exposición sobre los cien años de la Leica. Gocen del instante. Barnack creó una cámara pequeña y rápida. Captó la instantánea fugaz. Como ese beso inesperado con el que devoras y te devoran. Madrid fue, también, un día mi beso de dos seres que se besan fieramente. Por eso me detengo delante del beso eterno: el del marinero a la enfermera en Times Square, de Eisenstaedt. «Sentí que él era muy fuerte. Me apretaba. No fue romántico», explicó Greta Zimmer. Madrid es esa calle que te lleva a un beso. Ese bajar la guardia. Que acelera el pulso. Se dilatan las pupilas. La precipitación y el desorden de sus besos por la Cava Baja. A beso lento. Y no hizo falta ser Cortázar para saber que «si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos, esa instantánea muerte es bella», para coincidir con Wallace: «Todas las historias de amor son historias de fantasmas». Y cuando el amor sea ese viejo neón al que aún se le encienden las letras, que escribe Iribarren, siempre podemos volver al café como en esa comedia de Mihura cuando el personaje invitaba a pasar por su despacho para hablar del tema: «Nada de despacho; al café, que es terreno neutral».