Cómo saber si alguien te ha bloqueado en Facebook Hace tiempo que no ves sus publicaciones, ¿te habrá borrado? C. GARCÍA Jueves, 22 febrero 2018, 12:05

Hace tiempo que no ves las publicaciones de tu ex en Facebook. No hay señales de vida de esa “amiga” a la que dejaste plantada en su cumpleaños. La nueva novia de tu ex no aparece, qué raro, si hace unos días le cotilleabas el muro y te lo sabías de memoria. Estas pistas parecen bastante evidentes para llegar a la conclusión de que esa persona te ha bloqueado en Facebook. Pero si tienes alguna duda y quieres que todavía esté más claro, The Independent ha elaborado una pequeña lista de consejos para saber si alguien te ha bloqueado en esta red social.

1-Búscala en la barra de búsquedas de Facebook. Si al teclear su nombre no aparece como sugerencia, empieza a sospechar. Si además tampoco aparece al darle al Enter, hay dos opciones: se ha borrado la cuenta de la red social o te ha bloqueado. Elige la que más te convenga.

2-Si en algún momento hablaste con esa persona por mensaje privado en Facebook, ve a la bandeja de entrada de Messenger, busca la conversación e intenta hacer click en su nombre. Si no deja, es porque esa persona te ha borrado.

3-Acércate a esa persona y pregúntale personalmente. Este último consejo es el más efectivo de todos.