Tinder avisará a tus ligues de por dónde sales

'Places' creará un mapa de los sitios más frecuentados por los usuarios que se eliminará automáticamente a los 28 días

Madrid Miércoles, 16 mayo 2018, 17:24

El negocio de las citas a través de aplicaciones está revolucionado desde que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunciara el desembarco de la red social en este negocio. La llegada de Facebook Dating ha desatado las alarmas en la competencia, especialmente en Tinder.

Según revela el medio estadounidense The Verge, la app de citas tiene en marcha una nueva herramientas y es 'Places'. Esta funcionalidad permitiría saber dónde han estado sus ligues a través de un mapa.

La compañía afirma que esta novedad nace con el objetivo de unir a personas con gustos similares, pero los lugares se eliminarán de manera automática a los 28 días. Esta opción se podrá ver en un mapa de la propia aplicación, aunque no se podrá editar si la ubicación está equivocada.

'Places' ya está en fase de pruebas, pero solo de forma puntual en Estados Unidos. Para resguardar la seguridad e intimidad de los usuarios, Tinder resaltará los lugares que sus usuarios han visitado, pero no lo hará nunca en tiempo real.

Además, la app señala que filtrará lugares que no califican como lugares sociales. No obstante, aún queda por confirmar si será el usuario quien califique qué sitios o no son públicos o privados.