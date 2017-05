Las 10 mayores curiosidades del email

7

Una dirección email tiene dos partes: la parte local y el dominio de internet, separadas ambas por una '@'. Los dominios de internet no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que no importa si escribimos '@EMPRESA.COM' o '@empresa.com'. No ocurre necesariamente lo mismo con la parte local de la dirección, en donde técnicamente sí existe la posibilidad de distinguirlas; de todas formas no es algo común, de modo que podemos estar tranquilos escribiendo tanto a 'Juan.Nadie@' como a 'juan.nadie@'.