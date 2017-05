Whatsapp ya permite borrar mensajes enviados

Hace unas semanas comenzaron los rumores sobre una posible actualización en la que los usuarios podrían arrepentirse de los mensajes enviados, algo muy útil para más de uno y en más de una ocasión. Ahora, la aplicación de mensajería instantánea usada por mil millones de personas en todo el mundo revela su intención de aplicarlo dentro de muy poco tiempo.

La última actualización beta de Whatsapp (2.17.184) en Android permite eliminar mensajes enviados para que desaparezcan tanto de emisor como de receptor.

La opción es muy sencilla: se debe seleccionar el mensaje que se quiere borrar pulsando unos segundos. En la parte de arriba hay varios iconos, entre ellos el de la papelera. Al pulsar sobr él aparece un cuadro de diálogo que pregunta qué se quiere hacer con ese texto, si anularlo o eliminarlo.

Al seleccionar la nueva opción de 'anular', el mensaje desaparecerá, pero aparecerá una burbuja con el texto 'Anualaste este mensaje'. Y esa misma burbuja de texto saldrá en el móvil del receptor, por lo que sabrá que se ha eliminado un mensaje del que el emisor se ha arrepentido.

Esta nueva opción no solo borra los mensajes de texto, sino también imágenes, vídeos, notas de voz e incluso GIFs y ubicaciones. Aún no hay fecha confirmada para que todos los usuarios de Whatsapp comiencen a utilizar esta opción, pero puesto que ya se ha probado en la versión beta, no debería tardar mucho.