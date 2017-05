Últimas imágenes filtradas del iPhone 8

Los rumores y filtraciones en torno al nuevo 'smartphone' de Apple no paran de aumentar. El esperado iPhone 8 (denominado así por la secuencia en sus terminales, pero aún no está confirmado el nombre), llegará previsiblemente en septiembre, como sus antecesores. Hasta entonces, y como ha pasado otros años, los analistas del sector enseñan pinceladas de cómo será el nuevo móvil.

Ahora ha sido el turno de OnLeaks, un informador que ya ha acertado en anteriores filtraciones sobre las novedades de Apple. Ha publicado un vídeo que refleja cómo será el esperado iPhone 8. Se trata de una trama de 20 segundos en el que se puede observar un diseño poco arriesgado muy similar al del iPhone 7.

Este mismo informador advierte en su Twitter de que Apple está trabajando a la vez en varios chasis, por lo que el que muestra podría no ser el diseño definitivo, aunque parece bastante sólido.

So, this is it... I guess... #iPhone8 renders + 360° video + size (based upon factory CAD) on behalf of @GearIndiahttps://t.co/cbggACbCh0pic.twitter.com/FgNsoQfqRb