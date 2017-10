5 aplicaciones gratis para mejorar tus fotos Retocar una fotografía desde el propio teléfono móvil es más fácil que nunca F. OLMOS Martes, 17 octubre 2017, 12:02

Que la cultura a la imagen ha alcanzado unas cotas máximas (y sigue subiendo) en estos últimos años es algo asumido. Quien más y quien menos ya ha cambiado la típica frase de «no, si yo lo quiero para llamar y enviar mensajes» por un «que tenga una buena cámara» cuando busca asesoramiento en las tiendas de telefonía móvil.

Sin embargo los más sumergidos en este mundillo de Instagram y la fotografía en general, saben perfectamente que una buena cámara no lo es todo. Una buena herramienta de retoque es fundamental. Y hoy en día no sólo no hace falta migrar las fotografías del teléfono al ordenador -ya que las podemos retocar en el propio móvil-, si no que tampoco es imprescindible pagar por una buena herramienta.

Estas cinco herramientas son gratis y de calidad:

1. Adobe Photoshop Lightroom. La versión 'lite' y gratuita de la icónica herramienta de Adobe para móviles no sólo permite retocar las fotografías, si no que además te ayudará a controlar aspectos profesionales de la cámara del teléfono en algunos terminales concretos. Por ejemplo podremos disparar en RAW o acceder a parámetros de control de luz que la cámara básica no tiene disponible. Eso sí, a la hora de retocar fotografías que nadie espere un Photoshop de pago, Adobe tampoco se ha vuelto loca.

2. PicsArt Photo Studio & Collage. PicsArt si está más enfocada al retoque que al disparo y su popularidad es su mejor carta de presentación. Con 400 millones de descargas, es el editor gratuito más descargado tanto en Android como en iOS. Una de sus facetas más atractivas es su sencillez y su orientación a las redes sociales, aunque por lo mismo puede quedarse algo corto para quienes buscan algo más complejo.

3. Adobe Photoshop Fix. Tal y como el propio 'Fix' indica, esta aplicación de Adobe apuesta por la correción. Similar a Photoshop en algunos aspectos su versión gratis puede eliminar algunas imperfecciones como granos o arrugas, además de distorsiones de lente y otros fallos de la fotografía original. Eso sí, ofrece compras, por lo que habrá quien se quede corto con la versión gratuita.

4. Snapseed. A medio camino entre las tres anteriores, busca el equilibro entre las complejidades y gama de posibilidades de Adobe pero intentando ofrecer la sencillez de PicsArt. Ideal para quienes tienen ciertas nociones de fotografía pero no buscan complicarse demasiado para compartir una imagen en las redes sociales.

5. Moldiv. Reúne las características de todas las aplicaciones anteriores: modos rápidos para retoques de belleza, collages, filtros predefinidos, modos de dibujo y todo lo necesario para controlar la cámara de forma manual y parecer un profesional de la fotografía. Es, quizá, la opción más completa y fácil de utilizar de toda la lista.