Alemania será el país invitado en el Fun & Serious de Bilbao

La séptima edición del Fun & Serious Game Festival ya tiene fecha: tendrá lugar entre el 8 y el 11 de diciembre en Bilbao y en esta ocasión el país invitado a la cita será Alemania. Tanto los aficionados al videojuego –que tendrán acceso a competiciones, premios, charlas y encuentros con grandes figuras del sector- como los profesionales de la industria -que contarán con un sinfín de oportunidades para la formación, el encuentro y el negocio-, tienen su espacio en la agenda del festival, que se hará pública en las próximas semanas.

Alemania cuenta con un sector del videojuego más potente, maduro y voluminoso. Con 4,378 millones de euros en beneficios, el mercado del videojuego alemán es no solo el más notable de Europa, sino también uno de los más grandes del mundo (ya que sus ventas suponen un 5,5% del total internacional). Por lo demás, su reputada feria internacional Gamescom, celebrada anualmente en Colonia, es una cita ineludible, la más concurrida y reconocida del continente.

En palabras de Alfonso Gómez, director del festival: "El ADN de Fun & Serious es promover la industria del videojuego en todas sus facetas: la producción, la distribución, la promoción al consumidor final e incluso el marco institucional donde se desarrolla la actividad. Alemania es el mayor mercado europeo y una referencia a nivel estratégico que ha conseguido un consumo per cápita un 30% superior al español. No solo tenemos mucho que aprender de este país, sino también muchas vías en las que colaborar”

Fun & Serious Game Festival culminará con la ya tradicional gala de entrega de premios en el museo Guggenheim, a la que asistirán importantes figuras internacionales del videojuego para recoger los premios Titanium a las diferentes categorías de la industria. Nombres icónicos del universo 'gamer' como los creadores de Sonic, Yuji Naka; Tetris, Alexey Pajitnov; Electronic Arts, Trip Hawkins; Candy Crush, Tommy Palm o Monkey Island,Tim Schafer, han sido galardonados en ediciones previas del festival.

El festival es ya un irrenunciable punto de reunión para la industria, y pretende elevar los videojuegos a la categoría de un arte como el cine o la música. Se trata de dar relevancia a un sector que ha facturado 1.913.050 millones de euros en España durante 2016(de acuerdo con Newzoo[1]), y que, según las previsiones de SuperData para 2017 alcanzará los 4,6 billones de dólares de beneficios este año y unas audiencias de 665 millones de público en todo el mundo, mucho más numerosas que las de las potentes Ligas de Futbol española, alemana o estadounidense. 480 empresas se dedican en España al videojuego y generan empleo.

Punto de encuentro

Dentro del Festival, tendrá lugar el Games Industry Forum (GIF), ya testeado el pasado año, pero reforzado en esta edición, inspirado en los Industry Club y Marché Du Film de los festivales de cine, contará con una nueva herramienta de matchMaking, de manera que supondrá un estimulante y eficaz punto de encuentro para los representantes de esta industria: networking, inspiración y desarrollo.

Además, la vertiente de negocio del GIF se ve reforzada con el GIF Market, un punto de encuentro entre estudios independientes con publishers e inversores, dos de las áreas que mayor dificultad implican para cualquier joven empresa de la industria. El GIF Market será la mejor herramienta de networking y b2b de la industria en España, además de servir como espacio de formación, aprendizaje e intercambio de conocimiento y como escaparate para nuevos profesionales.

Convocatoria para inversores y publishers

El Fun & Serious Game Festival juntará en un mismo día el mejor talento del desarrollo independiente de España, además de los representantes de las compañías y agentes más importantes de la industria del videojuego de nuestro país e importantes nombres internacionales. Si quieres saber más sobre el Festival y cómo acudir, escríbenos aquí.

Otra de las principales novedades de este año son las charlas y encuentros #creadoresqueinspiran, que tendrán lugar en el marco de la Fun Zone, en un encuentro heterogéneo y ecléctico donde los grandes creadores de videojuegos y de otras disciplinas artísticas como el cine, la música, el cómic o la TV se darán cita.

La Fun Zone en el Palacio Euskalduna el lugar donde el gran público podrá ver, jugar y disfrutar de las últimas novedades en videojuegos, también se agranda gracias a GAME eSports. La alta competición de eSports tendrá lugar en dos auditorios, donde competirán los mejores equipos de la GAME STADIUM, buscando coronarse campeones de la Segunda Temporada. Además, los asistentes dispondrán de más de 200 puestos de juego con los títulos más novedosos del mercado. La Realidad Virtual será uno de los platos fuertes de la Fun Zone, uno de los mayores fenómenos del mundo de los videojuegos en los últimos años.