La venganza de una abuela con el nieto que olvidó su cumpleaños Cuando el chico se intentó disculpar, la anciana le ignoró y fingió que no le conocía C. GARCÍA Lunes, 29 enero 2018, 09:14

«Feliz cumpleaños para mí misma, ya que no lo he escuchado de mi nieto. Gracias». Ese fue el mensaje que recibió Dae de su abuela. Había sido el cumpleaños de la mujer y el nieto olvidó felicitarle. Por desgracia, la suya no era una abuela comprensiva y no le gustó nada que el joven se olvidase de su día.

Cuando Dae vio el mensaje colgó la fotografía del mismo en Twitter. Su tuit no tardó en hacerse viral en unas horas. Casi 70.000 personas le dieron a 'me gusta' y muchos se interesaron más por la historia. Al ver el interés de la red, el chico decidió seguir contando como avanzaban los hechos.

Relató el nieto que había llamado a su abuela pero esta lo ignoraba. «Le mandé un mensaje pero no he recibido respuesta en toda la mañana», aseguró Dae. Más tarde, el chico decidió llamar a la mujer para hablar con ella más directamente y... «Actuó como si no supiera quién era yo. Le prometí sacarla a cenar fuera la próxima vez que fuera. Entonces recuperó su memoria de golpe».

El seguimiento a esta historia se hizo muy viral en Twitter y fueron muchos los que contestaron a Dae y lo animaron por lo ocurrido. Al final todo quedó en una anécdota graciosa. «Dae te has hecho viral», le dijo un usuario, «no, ha sido mi abuela», reconoció él.