¿Cómo utilizaría hoy un adolescente un teléfono de disco? El vídeo de una madre a su hijo intentado hacer una llamada se ha hecho muy viral en la red C. GARCÍA Domingo, 28 enero 2018, 18:24

¿Recuerdan los teléfonos de disco? Esos que había que marcar girando una ruleta en la que iban los números. Si tienes menos de 30 años, seguramente te cueste un poco de trabajo saber de qué estamos hablando. Si tienes menos de 20, esto te sonará a chino.

Una madre retó a su hijo a hacer una llamada con uno de esos teléfonos que hoy parecen sacados de un viaje en el tiempo. «Venga Braylon, llama a tu madre. Coge el teléfono y llámame», pide Kimberly Philips a su retoño de unos 14 años, su otra hija, de 12, también observa la escena.

El chico mira el teléfono como si fuera una especie de pieza de museo. Comienza a marcar número, aunque no lo hace del todo bien, no termina de girar la ruleta. «¿Dónde está el cero?», pregunta, a lo que la madre empieza y no puede parar de reir. La hija también intenta ayudar a su hermano, quien empieza a agobiarse con el reto. La niña asegura en un momento del vídeo que «no funciona». La madre sigue riéndose.

El vídeo se ha hecho muy viral en la red. Es la prueba de lo mucho que separa la juventud de ambas generaciones. Seguramente, la madre no sepa utilizar el mando de una videoconsola, ni sepa jugar con unas gafas de realidad virtual. Son los dos polos de una historia tecnológica que apenas tiene 20 años.