El usuario de Tinder que mejor partido ha sabido sacar de la aplicación Viajó por toda Europa sin pagar alojamiento durante más de dos meses C. GARCÍA Miércoles, 7 febrero 2018, 19:44

Si alguien pensaba que Tinder era una aplicación para ligar y buscar relaciones esporádicas, se equivocaba un poco. Este joven belga de 25 años se ha ganado el apodo de 'rey del Tinder'. No es para menos. Ha sido el usuario que mejor partido ha sabido sacar de esta red social. Para quien no lo sepa, esta aplicación se guía por la geolocalización la unir a personas que se tengan un interés mutuo. Los usuarios solo pueden contactar si ambos 'se gustan' y hacen 'match'.

Anthony Botta se propuso hacer un viaje inolvidable y lo consiguió. Durante más de dos meses visió más de 20 ciudades de toda Europa. Ha visitado ocho países, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia, y ha conocido otras varias decenas de mujeres gracias a Tinder.

Botta contactaba con las chicas a través de la famosa aplicación y después concretaban una cita. Si ambos creían que había habido 'feeling', él se quedaba en la casa de ellas hasta una semana. Si no, se marchaba la primera noche. Así ha estado el joven moviéndose por todo el continente sin pagar alojamiento.

En una entrevista a este viajero con el 'The Independent', Botta confesó que no sabía muy bien cómo lo hacía. Su 'modus operandi' era el siguiente: Antes de llegar al destino, modificaba la ubicación en Tinder para empezar a contactar con las chicas. Cuando hacía match siempre decía lo mismo: «eres mi primer match». Según ha asegurado él: «Con casi todas me quedaba una noche, pero si había química alargaba la estancia una semana».

Ahora Botta se plantea repetir la experiencia, la cual ya ha bautizado como 'Tindersurfing'. El joven se plantea ahora ir a Sudáfrica o Nueva Zelanda a viajar entre 'match' y 'match'. Seguro que más de uno y de una le copia la idea.