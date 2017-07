Usar la red 'wifi' gratuita de un bar se puede pagar muy caro ¿Eres de los que lee los 'términos y condiciones' del uso de algún servicio en internet? C. GARCÍA Lunes, 31 julio 2017, 15:20

¿Quién lee la letra pequeña de las conexiones WIFI gratuitas? En muchas ocasiones, es tal la ansiedad que se tiene por conectarse a internet que no nos paramos a mirar las consecuencias de ello. Un proveedor de internet de Manchester se dio cuenta de que nadie se leía las condiciones del uso de la red WIFI y se aprovechó de la situación.

El proveedor Purple lanzó una campaña de concienciación para que la gente entendiera la importancia de leer la letra pequeña de los términos y condiciones de cualquier web. Preparó una trampa para los que quisieran conectar a la red WIFI de algunos establecimientos o zonas, en los términos añadían la cláusula de limpiar váteres de festivales música, coger los excrementos de los animales o quitar chicles pegados en bancos o calles.

Como cabía de esperar, un total de 22.000 personas aceptaron esas condiciones sin saberlo. En los términos se podía leer también que si a alguien leía la citada cláusula, llamara al número de teléfono indicado para ganar un premio. Según explican desde Purple en el portal Yahoo.es, solo una persona marcó el número.

En la compañía no han pedido a los que cayeron en la mentira que cumplan las duras condiciones que se pedías, no tienen claro si se podía exigir, no obstante, dicen, «solo queríamos poner el foco en este mal hábito».

Gavin Wheeldon, director de Purple, explicó: «Los usuarios de WiFi necesitan leerse las condiciones cuando se registran para acceder a una red. ¿Qué estamos aceptando, cuántos datos estamos compartiendo, que licencia le estamos dando a los proveedores? Nuestro experimento muestra que es muy fácil marcar un cuadro y consentir algo injusto».