Suspenden de empleo y sueldo a un médico por masturbase delante de una paciente La víctima ha denunciado los hechos tras aportar un vídeo grabado por ella misma con su teléfono móvil y que ha difundido en las redes sociales EFE Martes, 10 octubre 2017, 14:17

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha suspendido de empleo y sueldo a un médico del Centro de Salud de Guijuelo (Salamanca) por masturbarse delante de una paciente mientras la atendía en la consulta a la que había acudido aquejada de un fuerte dolor en la espalda.

Ha sido la mujer la que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil aportando un vídeo que ella mismo grabó con su teléfono móvil y que ha difundido en las redes sociales.

Los hechos, según la denuncia, han ocurrido hoy a las siete de la mañana cuando la mujer acudió al centro de Salud de Guijuelo aquejada de un fuerte dolor de espalda.

Al levantarle la camiseta, el médico le rozó la espalda con sus partes íntimas, algo que le recriminó la mujer sin obtener respuesta por parte del doctor, según la denuncia. Más tarde, mientras la enfermera preparaba unas inyecciones, el hombre se masturbó sentando debajo de la mesa, según puede verse en el vídeo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos, mientras que la Junta ha apartado al médico para que no pueda seguir atendiendo a pacientes a la espera de que culmine la investigación, según ha indicado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Además el Gobierno autonómico ha comunicado los hechos a la Fiscalía de Salamanca y al Colegio de Médicos, además de ponerse en contacto, a través de la gerente de Salud, con la afectada.

La mujer, que regenta junto a su marido un establecimiento de venta y degustación de productos cárnicos en el municipio, ha preferido no hacer declaraciones y, consultada por Efe, se ha limitado a ratificar la denuncia que ella misma ha hecho a través de las redes sociales. En ellas explica que decidió grabar al médico para denunciar esta situación y que no pueda volver a ejercer la profesión. "No te mereces ese uniforme", dice en su denuncia.