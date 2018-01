La superluna azul 'de sangre' que podrás ver en el cielo El fenómeno astronómico tendrá lugar en la noche del miércoles y no se ha dado otro igual desde hace 36 años C. GARCÍA Martes, 30 enero 2018, 13:47

36 años han tenido que pasar para que suceda lo que ocurrrirá el próximo miércoles. No sabemos cuánto tendremos que esperar para que vuelva a suceder. Por eso no debemos perder la oportunidad de disfrutar de la 'super luna azul de sangre' con eclipse incluido, aunque esto último no será visible desde España.

Según informa EuropaPress, esta superluna es la tercera de una serie de 'superlunas', situación en que la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita, conocida como perigeo, y aproximadamente un 14 por ciento más brillante que de costumbre.

También es la segunda luna llena del mes, comúnmente conocida como 'luna azul'. Además, la súper luna azul pasará a través de la sombra de la Tierra para dar a los espectadores en el lugar correcto un eclipse lunar total, el primero de este 2018 --habrá otro el 27 de julio--. Mientras que la Luna está en la sombra de la Tierra, tomará un tono rojizo, conocido como 'luna de sangre'.

Para los observadores en América del Norte, Alaska o Hawai, el eclipse será visible antes del amanecer del 31 de enero. Para aquellos en el Medio Oriente, Asia, Rusia oriental, Australia y Nueva Zelanda, la 'súper luna de sangre azul' podrá ser vista durante la salida de la luna en la mañana del 31.

En Europa Occidental y la mayor parte de África y América del Sur el espectáculo será parcial, ya que serán zonas no afectadas por el eclipse.