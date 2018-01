La luz no ha subido un 33%, es un bulo En realidad la luz cuesta ahora un 23% menos que en enero de 2017 LA VERDAD Martes, 9 enero 2018, 09:55

Ya tenemos el primer bulo del año (o uno de los primeros, pero este se ha propagado con mucha viralidad) en nuestros buzones de WhatsApp. En el mismo se nos informa de que la luz ha subido un 33% y se nos insta a apagar las luces «hoy a las 20.00» (sin precisar a qué 'hoy' se refieren) para así 'castigar' a las eléctricas. Ambas son falsas.

Primeramente porque la luz no sólo no ha subido un 33% con respecto al año pasado (cuando sí que alcanzó su máximo histórico desde 2013) si no que ha bajado un 23%. Además el bulo ni se molesta en especificar con respecto a qué se ha producido el falso incremento del 33% al igual que tampoco precisa en aquel «hoy» anteriormente mencionado. Una característica básica de cadena falsa para conseguir reenvíos. Cuantos menos datos ofrezcas, menos posibilidades de que los desmonten.

Por otra parte, el llamamiento a apagar las luces «durante tan solo 20 minutos para que sus perdidas sean notables» es tan idealista y utópico como mal informado. Evidentemente apagar la luz durante 20 minutos, aunque lo hicieran todos los hogares de España a la vez, está lejos de ser una 'pérdida notable'. Aunque apagásemos el general -dejando así el frigorífico y demás electrodomésticos sin corriente, algo poco recomendable-, el consumo doméstico supone un 40% de la demanda de electricidad y el otro 60% se lo reparten entre la industria y el comercio, según fuentes de Red Eléctrica. Por tanto esos 20 minutos apenas serían una diferencia remarcable pese a que toda España se pusiera de acuerdo (algo prácticamente imposible) y apagasen el general en lugar de sólo las luces (algo poco recomendable).