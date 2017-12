El sitio con más bacterias dentro de un avión Según un estudio de la Organización para la Salud Pública de Estados Unidos, las mesas plegables son el lugar con más bacterias en un avión LA VERDAD Lunes, 18 diciembre 2017, 12:46

Si eres un poco aprensivo con respecto a las bacterias y estás leyendo esto desde un avión, lo sentimos, pero muy probablemente estés usando el peor lugar de todo el interior para hacerlo. Y no, no nos referimos al baño si no a la mesa plegable del asiento de delante. No esa en concreto, claro, si no todas, son las que señala el nuevo estudio de la Organización para la Salud Pública de Estados Unidos como el lugar en el que mayor número de bacterias por centímetro cuadrado se concentran -por lo general- en los aviones comerciales.

Esta es la clasificación completa de lugares más sucios (o llenos de bacterias mejor dicho) del interior de un avión:

- Mesa plegable: 2.155 bacterias por centímetro cuadrado

- Botón del aire acondicionado: 285 bacterias por centímetro cuadrado

- Botón de la cadena del váter: 265 bacterias por centímetro cuadrado

- Hebilla del cinturón de seguridad: 230 bacterias por centímetro cuadrado

- Cerradura del baño: 70 bacterias por centímetro cuadrado