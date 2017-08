Este es el secreto para dormir bien Un grupo de experto encuentra un factor común en todos los que duermen bien por las noches C. GARCÍA Martes, 8 agosto 2017, 12:40

Dormir bien puede ser una misión imposible para unos y una costumbre para otros. Hay quien tiene que recurrir a la química o a técnicas de relajación para lograr conciliar el sueño, algo que no debería ser normal.

Un grupo de científicos de la Universidad del Noroeste, en Estados Unidos, entre los que había expertos en el tema del sueño ha realizado un estudio para dar con las causas y las posibles soluciones al problema del insomnio. Realizaron una encuesta a 800 personas de entre 60 y 100 años y les hicieron una serie de preguntas sobre su vida y sus hábitos, sobre la calidad del sueño y la duración del mismo.

Las conclusiones de los expertos fueron que las personas que tienen los objetivos claros en la vida tienen más facilidad para conciliar el sueño. Se trata de gente que tiene un propósito o algo que le mueve a seguir adelante. Por ello, los científicos aconsejan crear un propósito de vida, una especie de estrategia que marque un objetivo a cada uno.

Además, también recomiendan no hacer comidas copiosas por las noches, no ver la televisión ni usar el ordenador antes de acostarse y no fumar o beber alcohol o café.